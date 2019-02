7 feb 2019

Los trolls de Twitter han vomitado sobre su belleza: "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda". La insultan. Hablan de su morfología. Quieren ser mordaces y solo son xenófobos, clasistas. ¿Ciegos? La presencia de una mujer indígena en la portada de una revista femenina es disrruptiva. Su cuerpo desencaja en la escena prefabricada de una alfombra roja.

La histórica portada que Vogue México le dedicó a Yalitza Aparicio en enero, la primera vez que una mujer indígena aparecía en la portada de una revista femenina en el mundo. pinit d.r.

Hay algo que incomoda en su deslumbrante éxito. Algo inédito. Porque su rostro pone en evidencia la homogeneidad y el racismo de las imágenes que consumimos cada día. Yalitza tiene origen mixteca y aspira a un Óscar. No está aquí para servirle. No se tapa la boca con modestia. No encarna la imagen del miserabilismo, sino del glamour. ¿Es esa la razón de que, para algunos, esté fuera de lugar?

Un fotograma de Roma, donde Yalitza Aparicio interpreta a la sirvienta de una familia de clase media-alta. La película dirigida por Alfonso Cuarón está nominada a 10 Óscar. pinit d.r.

Antes de ser actriz, fue maestra de párvulos. Antes de ir a fiestas en Beverly Hills, habitó una casa con piso de tierra. Antes de ir a Venecia, hacía piñatas con su hermana. A ese cuento (ya nos lo sabemos), le hemos llamado otras veces La Cenicienta (o Pocahontas), pero más nos vale reescribir su significado. Que Yalitza nos deslumbre con su talento y no con su flamante (y excepcional) privilegio. Hay que verla sin estereotiparla. Verla para admirarla. Y reconocer que es nueva en esta fiesta.

