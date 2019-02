10 feb 2019 mujerhoy

Compartir en google plus

1. Alicia, personaje literario

Alicia en el país de las maravillas es mi cuento favorito desde la niñez, y creo que Alicia es uno de los motivos por los que me dedico a escribir. Esa niña que se enfrentaba a situaciones inverosímiles me conquistó. Durante años tuve una de sus frases en la cabecera de mi cama.

2. Marilyn Monroe, actriz

Más allá de su imagen de símbolo sexual, que es lo que menos me interesa, me conmueve saber que siempre intentó mejorar sus dotes como actriz. Quiso ser más culta, más interesante, más merecedora del éxito. Me gustan las mujeres que nunca se conforman.

Marilyn Monroe. pinit cordon press

3. Clara Campoamor, política

Cuando tuve que escribir un guion sobre su personaje, me leí las actas del Congreso y descubrí lo muchísimo que le costó conseguir el voto femenino. Ella, prácticamente sola ante la testosterona del hemiciclo, tuvo que escuchar las barbaridades que se decían sobre las mujeres, sin perder nunca la esperanza de lograr lo que era justo. Todas debemos estar agradecidas.

4. Rosa Montero, escritora

Desde su Crónica del desamor, supe que iba a ser una de mis autoras favoritas. En uno de mis primeros espectáculos como actriz había un monólogo sacado de esa novela. Con el tiempo he descubierto a una magnífica articulista con la que siempre estoy de acuerdo.

5. Mafalda, personaje de tira cómica

Esta niña-mujer fue, para mí, la primera feminista de la que tuve conocimiento como tal. La releo continuamente y admiro la capacidad de análisis que supo darle su creador. Tengo todos sus cómics.

6. Dunia Ayaso, directora y guionista

Las personas que te alegran la vida sin aspavientos son tan importantes como las que te sacuden los cimientos. No trabajamos nunca juntas, pero la sentía cercana y verdadera.

7. Samantha, personaje televisivo

Cuando era niña y veía la serie Embrujada, soñaba con ser Samantha y hacer magia con un simple movimiento de nariz. Es la primera serie que haría germinar, años después, mi pasión por la ficción televisiva. Por supuesto, la tengo en DVD.

Samantha, personaje de Embrujada. pinit cordon press

8. Erin Brockovich, activista

Una mujer luchadora en la que pienso cuando aparece una injusticia en el horizonte; un personaje que, si no existiera, me habría encantado escribir. Algunos diálogos de la película son para enmarcar.

Erin Brockovich. pinit cordon press

9. Kathryn Bigelow, directora y guionista

La única mujer que ha ganado el Óscar a la mejor dirección hace un cine nada clasificable como "femenino". Me imagino los quebraderos de cabeza de más de uno y río.

Kathryn Bigelow. pinit cordon press

10. Cora Tiedra, mi hija

¿Cómo no va a marcar mi vida alguien a quien he visto transformarse en mujer? Envidio su capacidad de estudio, su coraje, su personalidad intacta contra viento y marea. Logra lo que quiere porque quiere de verdad.