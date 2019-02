11 feb 2019

Hace unas semanas, salían publicados los datos del Barómetro de la lectura de 2018, un estudio que se publica cada mes de enero. Este año concluía que han aumentado los lectores, pero que casi la mitad de los españoles no lee absolutamente nada. Y yo me pregunto cómo serán esas vidas sin libros, o lo que es lo mismo, esas vidas sin pasear libros. Porque, reconozcámoslo, todos los lectores aquí presentes somos paseadores de libros, viandantes de tomos bajo el brazo, andariegos de compendios.

Cargamos con libros en viajes cuando sabemos que no van a salir de la maleta; los arrastramos por vagones interrumpidos por whatsapps; incluso hay padres que se atreven a aparecer en la playa con un hijo en la mano y un libro en la otra. Hay libros que llegan a adquirir la forma del antebrazo: se moldean debajo de la axila y, si te despistas, terminas duchándote con ellos porque ni sientes que están ahí. A mí me ha pasado este mes con Solenoide, una vastísima y onírica novela de Mircea Cartarescu que se me ha atascado como un fregadero en un piso de estudiantes. Pero el protagonista de Solenoide, además de un Bucarest frío y gris, ha conocido ya Vigo, Monforte de Lemos, aviones de Iberia, el parque de El Retiro, el Mercadona de mi barrio, mi peluquería y casi toda la línea tres del metro. ¿Cuántos lugares habrá conocido El Quijote?

Se produce una reciprocidad estructural: las lecturas nos llevan a lugares y nosotros transportamos a las lecturas a muchos sitios. Y a veces, entre paseo y paseo, se produce ese chispazo prodigioso y nos transportamos mutuamente.

