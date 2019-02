12 feb 2019

Paula Echevarría no solo es una de las actrices con más éxito en el panorama nacional, también es una de las 'influencers' que más nos inspira con los looks diarios que comparte en su cuenta de Instagram. Sin embargo, y aunque las polémicas y rumores siempre rodean a la protagonista de 'Los nuestros 2', entre esas fotos no solo encontramos ideas geniales para copiar: sus frases motivadoras nos gustan tanto (o más) que sus estilismos. Estas son nuestras favoritas.

"Tu único límite eres tú"

"No juzgues sin conocer..."

"Somos el grito de las que ya no tienen voz"

"Eres más fuerte de lo que crees"

"Sé feliz"

"Cuando tienes el sol dentro, no importa lo fuerte que fuera llueva"

"Solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido"

"365 días nuevos. 365 nuevas oportunidades"

"En un mundo que puedes ser cualquier cosa, sé amable"

