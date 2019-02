17 feb 2019 g. espinosa

Decidida, temperamental, con una mente rápida... y muy gamberra -como le gusta definirse a sí misma desde hace años-, Ángela de la Cruz (La Coruña, 1965) estaba llamada a ser una de las grandes artistas del cambio de siglo desde que, en 1996, rompió las reglas no escritas de la pintura y dio pie a una práctica liberadora, hoy conocida como "pintura expandida", en la que la pintura adquiría presencia física y espacial, y se convertía, también, en escultura.

Aquel era un tiempo de juventud, donde una apenas treintañera rebelde, la segunda de cinco hijos de una familia de clase media, apuraba cada segundo con una intensidad casi premonitoria. Adolescente difícil y tozuda, que abrazó el punk y el anarquismo para horror de su familia; mala estudiante de Filosofía en Santiago de Compostela, porque lo que quería era estudiar Bellas Artes; finalmente, terminó haciendo su voluntad: se fue casi con lo puesto a Londres y logró pagarse unos estudios primero en el Chelsea College of Arts y luego en el Goldsmith College, donde en esos años despuntaban los Young British Artists. Ella no siguió su modelo y buscó otros caminos paralelos de libertad. "Cuando comencé a pintar, en los 90, la pintura no estaba muy bien vista. Era una actividad muy formalizada, de pasado histórico, nada revolucionaria y con connotaciones evidentemente tradicionalistas, patriarcales podríamos decir: no había grandes mujeres pintoras, los referentes históricos eran escasos. Y yo elegí pintar, quizá por estos motivos", reconoce.

La artista trabaja junto a su equipo de asistentes que le ayuda a realizar lo que ella no puede. pinit Ione Saizar

Romper el bastidor

Un día, "cansada de hacer una y otra vez la misma pintura, que era lo que me salía, y triste y enfadada porque mi padre acababa de morir, destrocé el bastidor. Cuando me serené y lo miré, descubrí algo. Fue un comienzo", dice sin darle mucha importancia, pese a que ese instante forma ya parte de la Historia del arte. Esa pintura, Homeless (Sin hogar, 1996) se ha exhibido durante los últimos meses en la muestra antológica comisariada por su amiga Carolina Grau en el Azkuna Zentroa de Bilbao. Es su primera gran retrospectiva, que abarca desde 1996 hasta la actualidad, y podrá visitarse del 22 de febrero al 19 de mayo en el CGAC de Santiago de Compostela.

Homeless es una pintura apoyada en una esquina, desfondada, "con un color que reproduce casi el de la orina. En aquella época no tenía un duro, pintaba con lo más barato. Ni siquiera tenía pintura para cubrir bien todo el lienzo", comenta con desenfado.

Si en 1949 Lucio Fontana se atrevió a rasgar el lienzo y, en 1955, Robert Rauschenberg creó una pintura que, con puertas, ocultaba otra en su interior; si los minimalistas presentaban obras a las que se les extraía el bastidor y se extendían por paredes o suelos, e incluso con la posmodernidad conceptual se exhibieron bastidores sin tela o con las telas colgando, nadie antes se había atrevido a quebrar la integridad del bastidor y la tensión del lienzo a la vez: la esencia misma del firme, estable, plano pictórico.

"Si me llamara Ángel..." Ángela no es optimista con la situación de las mujeres en el arte. "Hay siempre un cierto paternalismo. Me han dicho cosas terribles, gente que me felicita porque mi trabajo "parece el de un hombre". Lógicamente, yo me lo tomo fatal. Me indigna. Y lo peor es que sé que si me llamara Ángel de la Cruz cobraría mucho más por mis piezas. Esto es así -asegura-. La mujer tiene mucha presencia en cine, fotografía... pero no en las artes, al menos en las galerías. La proporción debe de estar en torno a 10 por cada 50 hombres...".

Y no cree siquiera que esta situación vaya a remitir a corto plazo. "Las artistas de las nuevas generaciones van a tener que luchar igual que nosotras, o más. Nosotras hemos sido fruto de unos años de feminismo, pero no estoy segura de que haya continuidad. No hay que bajar la guardia. La lucha, me temo, va a tener que continuar".

Del conocimiento a la emoción

Hasta que llegó Ángela, la "maltratadora de la pintura", "una pintora del género de las malas madres", que expone "lienzos que parecen haber sido destrozados o flagrantemente abusados", en un "trabajo violento, sin necesidad de pedir disculpas y muchas veces con humor negro", como han dicho de ella muchos críticos especializados. "No creo que haya un sustrato de violencia. Más bien lo ha producido la curiosidad. Creo que, desde el principio, actué como una niña algo bruta con un juguete que no comprende y lo rompe hasta separar todas las piezas, en busca del secreto oculto", responde ella con una beatitud angelical. Aunque sabe que hay otro trasfondo más profundo: tenía que ser una mujer la que viniera a quebrar esa rigidez formal, esa tradición recia, esa "figura autoritaria, opresora, que era el bastidor", de connotaciones abiertamente patriarcales.

Hace años que acepté que podía hacer lo que me diera la gana".

Ángela de la Cruz posee un sentido del humor enorme, proverbial, ácido. Nada más encontrarla, pregunta jocosa: "¿Te has fijado en mi camisa? Es de las caras", señalando un modelo en seda de la última colección de Marina Rinaldi. Lleva también unas zapatillas plateadas, muy discotequeras. Ángela era una personalidad de la noche de Londres en los 90. Salía, bailaba, fumaba y bebía con la misma ansiedad inconsciente con que lo había hecho de adolescente. Era una hija de la cultura de clubes de la época, donde el look era una parte muy importante de las relaciones sociales. Ella misma ha reconocido una y mil veces su amor e interés por la moda, de donde sale parte de la inspiración de sus obras: "Aunque suene frívolo, es así. Los colores que escojo para mis cuadros [muchas veces monocromos] salen de las revistas de moda de la temporada. Durante años pintaba una obra y luego la reproducía a escala, en tamaños S, M, L y XL, como las tallas. Ahora mismo estoy encantada con las gamas de rosa que ha sacado Prada. Creo que la moda sabe interpretar mejor que otras disciplinas el presente".

En su exposición en el Azkuna Zentroa había una pintura, Extensión III (Rojo/Naranja) [2011] directamente inspirada en un vestido de Dries Van Noten. Y que reproduce exactamente el tamaño de la artista en su silla de ruedas. Porque la importancia de la pintura de Ángela no es solo formal. En su manera de ver y proceder concurren muchos aspectos que se solapan y que van desde la planificación conceptual al plano emocional. La serie Loose Fit [Holgado] presenta cuadros con el lienzo descolgado, que cae como capas de piel. Surgió al ver a un amigo enfermo, que había perdido peso y tenía la piel colgando. Transfer with Armchair [Traslado con sillón, 2010], una de sus esculturas más reconocidas, transfiere en objetos el recorrido de su cuerpo al ser desplazado de una silla a un sillón. Un autorretrato de su discapacidad. Limp [Cojera, 2000] presenta una pintura sostenida por otra, "al modo de la picaresca española: es una adaptación del Lazarillo de Tormes, como quien dice".

En sus obras hay una búsqueda sintética que armoniza emoción y concepto de manera nunca antes vista. En gran parte de su trabajo hay un porqué que va desde la vida de las personas a sus pensamientos e, incluso, reflexiones metapictóricas, sobre la condición propia de la pintura, como Shelf [Estantería, 2000], con el mueble hundido "por el peso de la historia de la pintura". No es de extrañar que, con su primera exposición individual en Londres, After [Después], la nominaran al premio Turner en 2010: algo así como el Nobel británico del arte. Ningún artista de origen español había sido nominado. Siete años después, nuestro Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas.

La artista en su taller. pinit Ione Saizar

Renacimiento creativo

Estaba embarazada cuando sufrió el derrame, pero siguió adelante.

En 2006, cuatro años antes de After, Ángela vivió el que posiblemente sea el más dramático de los hechos que conforman su vida. A la salida de su estudio, sufrió un derrame cerebral. Llegó con el tiempo justo al hospital. Entró en coma. Padecía un cavernoma o angioma cavernoso: una malformación de origen desconocido, que provoca masivas hemorragias cerebrales. La mantuvo postrada dos años en la cama de un hospital. Perdió la movilidad de todas las extremidades y gran parte de su capacidad de habla. Algo que ha ido recuperando poco a poco, pero que sigue estando ahí.

Hoy tiene un poco más de fuerza en las manos, sigue yendo a recuperación y habla con dificultad, lo que, claramente, le da rabia y la agota, más aún cuando su mente sigue tan clara como antes. Había, además, otra circunstancia añadida. Ángela estaba embarazada de semanas cuando sufrió el ataque.

Madre de una preadolescente

En contra del criterio facultativo, decidió tener a su hija, Angelita Lola, hoy una preadolescente algo tímida -hasta que toma confianza-, con un carácter tan endiabladamente propio y singular como el de su madre. "Angelita, la pobre, está hasta los remismísimos de acompañar a su madre a estas inauguraciones -comenta Ángela riéndose-. La crianza, en mi situación, no ha sido fácil. Pero no por estar en una silla de ruedas, sino porque siempre tuve muy claro que yo iba a seguir trabajando. Eso hace que busques ayuda y contrates a alguien. Pero me encanta ser madre. Angelita ha sido un regalo, algo que me ha hecho ser mejor en todos los aspectos", reconoce con una amplia sonrisa, pero dejando claro que no le gusta que saquen este tema en las entrevistas.

Con lo que desde luego no pudo el ataque fue con su capacidad creativa. Gran parte de su recuperación la propició una voluntad férrea por seguir creando, a un nivel mayor que el anterior si cabe. Su galería londinense, la todopoderosa Lisson Gallery, aprovechó la tesitura: se dispararon sus ventas. Con un estudio de mayor envergadura, con asistentes a sus órdenes para la producción y coordinación, Ángela siguió ideando nuevas series, todas con sus escuetos, sonoros, significantes títulos: Extension, Deflated [Deshinchado], Hybrid [Híbrido], Bandage [Vendaje]...

Hay partes de la obra que puedes delegar. Ya lo hacían en el Renacimiento".

Por supuesto, se rodeó de un equipo para realizar lo que ella físicamente no puede. "Siempre he trabajado con gente. Desde que gané lo suficiente para montar un estudio. Hay muchas partes de la obra de un artista que se pueden delegar. Basta con decirle a la gente lo que tiene que hacer y seguir muy de cerca el proceso. No es una práctica nueva: ya lo hacían los pintores del Renacimiento o el Barroco, así que no hay por qué escandalizarse. Lo que sí trato es de buscar a gente muy inteligente. Tengo muy buen ojo para escoger a mi equipo. Porque tienen que entenderme muy claramente. La gente que trabaja conmigo son artistas. Muchos tienen sus propios estudios, y hacen esto para ganar algo de dinero también. Ya sabes que la vida del artista puede ser muy precaria... Esta es una forma de trabajo más", razona. Aunque no deja de tener algunas dudas: "Sí tengo miedo a que los cambios de personas en el equipo afecten estéticamente al trabajo, pero ¿es eso tan importante? En el fondo es ley de vida. Siempre escojo a gente joven y adaptable, que pueda entenderme y vivirlo como una experiencia, que aprenda junto a mí. Mis asistentes tienen que tener también intuición: he visto a gente muy preparada que hacía gala de tener o demasiado carácter o demasiado morro. Y así también es muy difícil poder trabajar", añade.

"Sigo buscando nuevas vías y otros materiales... Hace años que acepté que podía hacer lo que me diera la gana", afirma. En su ansia por seguir experimentando, en sus últimas piezas, como Crate (Burgundy) [Caja (borgoña), 2017], que preside la primera sala de su exposición en el Azkuna Zentroa, trabaja con aluminio pintado con acrílico y otra vez golpeado con saña.

Coincidencia trágica

Piezas anteriores, como las mostradas en su exposición Mudanzas [2015] en su galería Carreras Múgica, en Bilbao, incluso se prestan a fantasiosas interpretaciones premonitorias. Estas estructuras como pilares rectangulares, maltratadas en su parte superior y en colores que van del amarillo al rojo, los grados cromáticos del fuego, recuerdan a una tragedia londinense que a Ángela le tocó muy cerca: el terrible incendio de la Torre Grenfell, en junio de 2017, en el que fallecieron 71 de sus vecinos. Porque su actual estudio se encuentra precisamente a los pies de la torre. Tan cerca que temió haber perdido todo lo que contenía, años de trabajo.

Interesada en la moda, la artista trabaja en una serie inspirada por la gama de rosas de la última colección pinit Ione Saizar

Aunque mucho peor fue llegar y contemplar el desolado desastre humano de su vecindario: enormes cajas de cartón que contenían ropa y provisiones para los damnificados, que habían sido llevadas por los habitantes de Londres y que la mala gestión durante el desastre ni previó ni se encargó de hacer llegar a sus destinatarios. "Quedaron allí, tiradas en la calle, durante semanas. Fue algo lamentable. Y lo peor es que, en cierto sentido, tenían un vínculo extraño con mi trabajo. Me daban la oportunidad de pensar en otras obras. Pero eso es algo a veces inevitable".

