18 feb 2019

Los ingenieros de Tinder propusieron en 2018 un código de buena conducta para triunfar en su algoritmo. Y juro que lo puse en práctica al pie de la letra. Por él publiqué fotos con ropa más trendy y me abstuve de hacerme selfies con gafas de sol, porque dicen los expertos de esta app para ligar que echan para atrás al personal y no seré yo quien diga que van mal encaminados.

También reescribí mi biografía, conecté mi perfil a Instagram y, sobre todo, me dediqué a Tinder en cuerpo y alma los domingos y los lunes, los días en que los usuarios están más activados y entregados a swipear a la derecha. (Swipear es un verbo que me acabo de inventar, pero que significa estudiarse, con detenimiento o sin él, la oferta disponible, desechar todo lo desechable y quedarse con lo bueno o con lo presuntamente bueno. Que luego ya vendrán las rebajas y los saldos). Por último, me aseguré de sonreír en todas las fotos. Las bases de datos de Tinder aseguran que la seriedad, el gesto reflexivo, la languidez y la tristeza no funcionan en su mercado. Hay que sonreír y solo con eso aumentará en un 14% la posibilidad de match.

Con todos esos cambios, en una semana mi perfil parecía el de una moderna optimista de las que compran tazas de Mr. Wonderful. Y saben qué, la cosa ha funcionado... a medias. Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, la estrategia funciona... pero qué cantidad de testosterona basura, de hormona alegre, de verborrea vacía me he encontrado desde entonces... Total, que decidí volver con mi ex de Tinder porque, a estas alturas y después de tantas horas de vuelo, una ya dispone de un banquillo para las tareas de reposición.

Volver con un ex de Tinder es mucho peor que volver con un ex analógico. Las posibilidades de éxito, que siempre son escasas, tienden en este caso a cero. La parte buena es que ambos sabemos que seguimos en el mercado, así que hay poco drama. Mi ex me dice que los buenos propósitos de inicio de año no duran más de un mes en ninguno de los mundos que conocemos (el real y el de Tinder) y que él piensa dejar su foto de perfil con sus gafas de sol que le tapan media cara. Dice que no piensa luchar por ese 14% más de éxito que le auguran los ingenieros.

Nota mental: un ex de Tinder no te va a devolver la fe en la humanidad. Yo iba a salir de Tinder este año como un acto de rebeldía, pero luego he pensado que irme es un comportamiento snob, como el de los obreros que rompían las máquinas al inicio de la revolución industrial. Irse de Tinder y volver a los bares... menuda utopía revolucionaria.

No te pierdas...

-Mi libro y el señor de las orejitas, por Miss Dramas

-Miss Dramas: tu edad en Tinder sí importa

-Miss Dramas: "¿Viajes de trabajo (o de amor)?"