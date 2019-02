19 feb 2019

Cuando una habla de natación sincronizada española, vienen a la cabeza, a bote pronto y de manera irremediable, dos: el de Gemma Mengual y el de Ona Carbonell. Esta última está a punto de hacer las maletas para volar a París, donde disputará el Open de natación. Lo hace habiendo visto cómo su popularidad se ha incrementado en el último par de años fuera de las piscinas.

Para ella, que pertenece a uno de los (mal) llamados deportes minoritarios, su paso por 'MasterChef Celebrity' -'talent' que, además, ganó- supuso muchas cosas. Incluso más allá de ese reconocimiento del público. Por ejemplo, que su imagen se asocie a la cocina. Y eso es lo que hizo el pasado martes Philadelphia, que la eligió como imagen para celebrar el Día mundial del desayuno.

Obviamente, lo primero era preguntarle qué es lo que toma ella nada más levantarse de la cama, cómo es el desayuno de un deportista de elite. "Varía un poco dependiendo del día, me encanta el dulce pero tengo que combinarlo también con desayunos salados, que no todo puede ser dulce", nos cuenta, antes de añadir que, si hay algo que no falta nunca es el "aguacate, me encanta combinarlo de muchas formas diferentes".

Ona reconoce que, antes de pasar por el programa de TVE, "dedicaba menos tiempo a la cocina, pero ahora sí que me gusta, siempre que los entrenamientos me lo permitan, hacer platos más elaborados y currarme más lo que preparo para comer". Y nos confiesa cuál es su plato estrella ahora y cuál era el de antes de ponerse el delantal de 'MasterChef': "Ahora es la pasta fresca, antes era una ensaladita". Se ríe antes de poner en valor que el programa le permitió salir de su zona de confort.

Ona Carbonell es uno de los nombres más reconocidos de la natación sincronizada. pinit getty images.

Porque ahí no se encontraba como pez en el agua, como hace en la piscina. Carbonell reconoce que la natación sincronizada "es mi vida". Una diciplina que le ha dotado de un "estilo de vida, de sacrificio, de luchar siempre por cumplir tus objetivos. Sin trabajo y esfuerzo es imposible conseguir lo que te propones". Y una dedicación que le ha permitido cumplir todos esos sueños que tenía cuando daba sus primeras brazadas: "Ir a unas olimpiadas era lo máximo con lo que podía soñar pero conseguir medalla en unos JJOO ya supero todas mis expectativas".

Poco a poco estamos consiguiendo más cosas en los deportes minoritarios"

Bueno, puede quedar una: ¿ser abanderada en los próximos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020? "Me encantaría pero sé que hay muchas otros compañeros que también se lo merecen y será complicado escoger a uno", es la respuesta de la barcelonesa. Una mujer que lleva casi dos décadas poniendo su granito de arena para que la sincronizada tenga un hueco mayor en los medios de comunicación. "Poco a poco estamos consiguiendo más cosas en los deportes minoritarios, pero aún queda un largo camino", sentencia tras reconocer que "duele bastante" que, en ocasiones, se les infravalore.

Una lucha que le ha supuesto hacer un montón de sacrificios. "El deporte de élite es muy sacrificado, pasamos tanto tiempo entrenando y viajando por las competiciones que apenas nos queda tiempo para estar con nuestras familias", sentencia, antes de tocar uno de los puntos clave: "Conciliar el deporte de élite con la vida familiar es muy complicado y nos toca renunciar a muchos planes con la familia, con amigos por el volumen de entrenamientos".

