Es puro contrasentido: un torbellino que, sin embargo, irradia serenidad. Acaban de robarle la cartera –y dentro, todo lo que necesita para viajar al día siguiente a Londres, a promocionar Madre, el corto de Rodrigo Sorogoyen nominado al Óscar– pero Marta Nieto llega a la sesión con una sonrisa de oreja a oreja. “Son cosas que pasan”, dice. Se lo toma con relax. Tal vez porque lo inesperado es una constante en su vida. Cuando nació su hijo, por ejemplo, en vez de asentarse, como hace la mayoría, viajó a distintos países para aprender de los maestros las diferentes variedades de yoga, su otra gran pasión. Ahora que ha llegado a la meca del cine está exultante, es un volcán en el que se agitan ideas y emociones, aunque en las distancias cortas todo fluya con sosiego. Lo dicho, puro contrasentido.

Mujerhoy ¿Alguna vez pensó que llegaría hasta aquí?

Marta Nieto Para nada. El corto, además, lo rodamos hace dos años y en mi casa, porque ese año las subvenciones salieron muy tarde. Es verdad que Madre ya se llevó el Goya a mejor corto el año pasado, pero todo esto es increíble porque competíamos con trabajos de todo el mundo.

Mujerhoy No vamos a hacer spoiler, pero el corto es un thriller realmente angustioso…

Marta Nieto Mucho. Creo que tiene que ver con que está rodado en un plano secuencia. Lo que hace que el espectador se implique y viva la incertidumbre de la madre al mismo tiempo que ella, en tiempo real.

Mujerhoy ¿Tener un hijo de una edad similar a la su personaje le ha hecho más difícil el rodaje?

Marta Nieto Me ha despertado unas imágenes muy cercanas y he tirado de ellas para ponerme en situación.

Mujerhoy ¿Es una madre temerosa?

Marta Nieto Estamos rodeados de peligros, pero ser excesivamente protectores, es igual de malo. Hay que confiar en la inteligencia de nuestros hijos y darles las herramientas para que sepan defenderse. Pero sí, después de rodar Madre le he hecho memorizar mi número de teléfono… por lo que pueda pasar.

Mujerhoy ¿Qué pálpito tiene para la ceremonia de mañana?

Marta Nieto Para mí, el objetivo era entrar en la nominación, ese es el gran regalazo. Una vez que nos dijeron que estábamos en la short list fue como “guaaaau”.

Mujerhoy ¿Su llegada a Hollywood puede ser el principio de una bonita amistad?

Marta Nieto No tenía en mi punto de mira esta situación, aunque es verdad que el imaginario de los actores está plagado de intérpretes, películas y directores de Hollywood y este es un lugar aspiracional al que queremos llegar todos los que nos dedicamos al cine. Es un lugar de profesionales con talento y de dinero para hacer grandes películas. Me apetece trabajar con personas a las que admiro, y allí hay mucha gente a la que admiro. Quién sabe, de repente se pueden abrir puertas…

Mujerhoy Rodrigo Sorogoyen, el director del corto, es su pareja. ¿Cómo ha sido compartir rodaje?

Marta Nieto La nuestra es una relación del siglo XXI, que viene y va, pero nunca ha interferido en nuestra forma de trabajar. En el proceso de rodaje de la película, por ejemplo, no estábamos juntos. Pero yo confío en su criterio y él en el mío.

Mujerhoy ¿Qué opina del movimiento #Metoo?

Marta Nieto El 8 de marzo vamos a volver a reivindicarlo. Las mujeres estamos llegando a un lugar al que no vamos a renunciar. En el cine, y en otras profesiones, es necesario que se reequilibre la balanza, que se hable de cosas materiales concretas. Yo me considero una afortunada por haber nacido en el primer mundo y por poder hacer lo que quiero hacer, porque en gran parte del planeta, por el hecho de nacer mujer, no tienes derecho a decidir. La desigualdad de género marca millones de vidas de una forma flagrante y violenta todos los días, y siempre que tenga la oportunidad de hablar de ese asunto, lo voy a hacer.

Mujerhoy El movimiento cundió como pólvora a través de las redes sociales. ¿Cómo lleva lo del escaparate on line?

Marta Nieto Son las reglas del juego, y enfadarse o cuestionarlas sirve de poco. La imagen en redes sociales tiene mucho valor hoy en día. Hay una parte de la vida del actor que es exposición, eventos, entrevistas… Así que mejor asumirlo y llevarlo bien.

Mujerhoy ¿Le asusta la fama?

Marta Nieto La verdad es que no sé cómo se gestiona. El cariño de la gente es algo supervalioso, pero cuando pasas cierta barrera dices: “Ostras, qué movida”. [Risas] Perder libertad no es fácil para nadie.

Mujerhoy Tiene usted una parte muy espiritual también…

Marta Nieto Sí, eso me lo ha enseñado el yoga, que para mí es un refugio. Los actores, para interpretar un papel, tenemos que buscar dentro y la meditación me hace más consciente de mí misma, me organiza muy bien, amplía mi concentración. Y en cuanto conectas con ello, te lo quedas para siempre.

Mujerhoy ¿Es muy metódica para cuidarse?

Marta Nieto No, más bien caótica, por eso me viene tan bien el yoga. Me ayuda a escuchar mi cuerpo, a que esté regulado y lleve un ritmo tranquilo.

Mujerhoy ¿Hace ejercicio?

Marta Nieto No de manera sistemática. Camino, bailo mucho, hago yoga a mi aire. La verdad, verme bien tiene más que ver con sentirme bien que con tener un culo firme.

Mujerhoy ¿Y cómo lleva cumplir años?

Marta Nieto Pues quiero envejecer con alegría y dignidad. La arruga es bella no por sí misma, sino porque cuenta cosas. Las operaciones estéticas me generan mucho conflicto, porque yo estoy aquí para contar la vida y para eso necesito mi capacidad de expresión, mi cara, mi celulitis…

Mujerhoy Así que la belleza no es una de sus grandes preocupaciones…

Marta Nieto Intento acercarme a mi mejor versión, y si lo consigo, pues genial. Cada año que pasa me veo mejor; me considero más madura, más ordenada, y esto irradia armonía. Para cuidarme elijo lo que me da placer. Aunque soy poco de maquillarme, hidrato mucho mi rostro. Me encanta que me masajeen la cara, que me pongan mascarillas. Meterme algo bajo la piel sí que no lo veo por ningún lado.

Mujerhoy ¿Es ambiciosa?

Marta Nieto Sí, tengo sueños, pero no quiero conseguirlos a cualquier precio: es prioritario que vayan de acuerdo a mi forma de pensar. Quiero vivir bien con mi hijo en un ambiente de amor y abundancia, en el sentido de un estado de tranquilidad, y eso tiene que ver con optimizar lo que soy y lo que quiero ser.

Mujerhoy ¿Le teme a algo?

Marta Nieto Solo a hacerlo mal.

Mujerhoy ¿Cuáles son sus proyectos inminentes?

Marta Nieto Además del largo Madre [una continuación dirigida por Sorogoyen del corto] estreno en el festival de Málaga una comedia de Dani de la Orden que se llama Litus. Tengo muy claro a dónde quiero ir, pero de momento, vamos a vivir esta aventura de los Óscar.

Mujerhoy ¿Cómo se ve en unos años?

Marta Nieto Haciendo cine en Europa, proyectos que conlleven años de investigación, de dejarme la piel, de cambiar físicamente… También quiero producir películas. Por primera vez estoy pensando a largo plazo.

