25 feb 2019

No fue a la mejor actriz, que estaba bastante más 'caro', teniendo en cuenta que tenía al lado a mujeres como Glenn Close o Melissa McCarthy -que también se fueron de vacío, porque quien se llevó la estatuilla fue Olivia Colman-. Pero Lady Gaga -todos los detalles de su look- ya tiene su Premio Oscar.

Efectivamente fue 'Shallow', el tema principal de 'Ha nacido una estrella', ese que cantó llena de emoción junto a Bradley Cooper, quien le brindó la posibilidad de tener un galardón más que añadir a su currículo. Y se rompió. Lo hizo al asegurar que solo había una persona capaz de cantar con ella esa canción en todo el planeta, y que era el actor.

Lady Gaga, acostumbrada a recoger los premios a puñados, no pudo evitar las lágrimas al subir al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recoger la recompensa a un trabajo que le ha requerido un enorme esfuerzo, tal y como ella misma subrayaba en su discurso.

Hay una disciplina para la pasión"

"Si están en casa sentados en un sillón y ven esto, lo único que les tengo que decir es que es un trabajo duro. Trabajé duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar", explicaba muy emocionada antes de añadir: "Se trata de no darse por vencido y si tienes un sueño, pelear por él. Hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces te dicen que 'no', ni cuántas veces te golpeas. Se trata de cuántas veces te pones de pie y sigues adelante".

Esa mujer a la que estamos acostumbrados a ver llena de entereza, mostró una cara mucho más vulnerable. Claro, que no todos los años se consigue un Oscar. Bravo por Lady Gaga, su esfuerzo y por demostrar que se emociona como el resto de los seres humanos.

