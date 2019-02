25 feb 2019

Sin duda, lo que procedía para introducir el Premio Oscar -los peores looks de la alfombra roja- a la mejor película de habla no inglesa, era hablar en la lengua materna del que iba a entregarlo. Y Javier Bardem no lo dudó. Aunque es cierto que, nada más abrir la boca y empezar a hablar en español, sorprendió a todos por su decisión.

Un pequeño discurso reivindicativo, como no podía ser de otra manera. Ya le hemos visto en otras ocasiones posicionarse y alzar la voz por lo que creía que era justo alzarla. "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", comenzaba el actor español.

"En cada región de cada país de cada continente del mundo hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma en diferentes países", concluía Javier, que esa noche acudía sin la compañía de Penélope Cruz.

Esa lanza que había abierto Javier no la aprovechaba Cuarón, que ofrecía su discurso, al recoger esa estatuilla por 'Roma', en inglés. e lo dedicada a Olmo Teodoro, su hijo, que le acompañaba esa noche y que había sido carne de meme por sus muecas mientras entrevistaban a su padre en la alfombra roja.

Hay que recordar que el niño, que hoy tiene 13 años fue diagnosticado de autismo en 2006. Cuarón dejó de manera temporal su trabajo en el mundo del cine para entregarse en cuerpo y alma a él. Hoy, orgulloso de sus avances, no pudo evitar acordarse de él al recoger ese Premio Oscar.

