25 feb 2019

Tiene 61 años y lleva toda su vida volcado en el mundo del cine. Por eso, que Spike Lee aún no tuviera un Premio Oscar -los peores looks de la alfombra roja- en su casa, es cuanto menos llamativo. Pero, anoche, subsanó esa pequeña mancha en su currículo. Se llevó la estatuilla al mejor guion adaptado por 'Infiltrado en el KKKlan'.

Quizás porque era su momento y quería saborearlo y no dejarse ni media línea de lo que traía preparado en su cabeza y un papel que no tuvo reparos en desplegar, lo primero que decía era un "no encendáis el puto reloj", aludiendo a ese cronómetro que se pone en marcha para que los premiados no hagan discursos eternos.

Entre el odio y el amor hagamos lo correcto"

El suyo iba, claramente, a atacar a todos aquellos que llevan por bandera la discriminación racial. Spike se acordaba de todos sus antepasados, que tanto hicieron por Estados Unidos y les dedicaba unas palabras: "El amor y la sabiduría nos une con ellos. Tenemos que estar todos en el lado correcto de la historia. Entre el odio y el amor hagamos lo correcto".

"La elección presidencial del 2020 está a la vuelta de la esquina, hay que movilizarnos y estar del lado correcto de la historia. Hagan la elección del amor sobre el odio", añadía Lee en un claro ataque a Donald Trump y su política migratoria.

Al terminar, por primera vez en toda la noche, el auditorio se ponía en pie y le dedicaba una enorme ovación a un hombre que ha vivido siempre por y para el cine. Ya iba siendo hora de que Hollywood le diera esa preciada estatuilla con la que todos sueñan.

