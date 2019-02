28 feb 2019

Nancy Pelosi tiene 79 años y ocupa el puesto más importante en la política de EE.UU., tras el del presidente y el del vicepresidente: es la presidenta de la Cámara de Representantes. Ella ha sido la primera muchas veces, como la mayoría de las mujeres que están en política o en la economía, pero además es la primera en ocupar un puesto tan visible y relevante con casi 80 años (ahora es la segunda vez que lo ocupa, la primera vez fue en 2007). Habitualmente la edad se disimula cuando se es mujer. Ella ni la esconde, ni la muestra, como los hombres de los que se revela la fecha de nacimiento en el obituario.

¿Quién es Nancy Pelosi? Nació en 1940 y su familia es de origen italiano. Es la menor, y la única chica, de siete hermanos. Su padre fue congresista demócrata y alcalde de Baltimore y su madre también fue activista.

Se licenció en Arte y Ciencias Políticas en el Trinity College de Washington.

Fue elegida, por primera vez como congresista por el Partido Demócrata en 1987 y ha encadenado 17 mandatos.

Ha sido presidenta de la Cámara de Representantes dos veces: de 2007 a 2011 y desde el pasado 3 de enero.

Se casó con Paul Frank Pelosi en 1963. Tienen cinco hijos y nueve nietos.

Sabe, además, que se la juzgará por su manera de lidiar con un presidente con el que comparte un origen similar. Ambos provienen de familias de inmigrantes que llegaron a EE.UU. para vivir el sueño americano. El padre de Trump lo logró construyendo un imperio inmobiliario; el de Pelosi se codeó con los Kennedy y fue alcalde de Baltimore. Ahí acaban las coincidencias. Trump es capaz de bloquear la Administración y dejar de pagar a los funcionarios porque no se autorizan los fondos para construir un muro en la frontera con México. Pelosi es capaz de mantenerse firme hasta que el presidente recula. “Tengo nueve nietos y cinco hijos y reconozco una rabieta cuando la veo”, dijo ante decenas de periodistas. Sus dardos dan en la diana.

Sus abrigos y sus trajes de chaqueta, sus pañuelos de seda y sus gafas de sol la han convertido, además, en un icono de estilo. No solo por su elegancia, sino por su actitud: no siente la necesidad de pedir perdón por su poder. Su lema es: “La gente no te da el poder, tienes que ir a buscarlo”. Probablemente, la autoafirmación y el rechazo a ser una subordinada es la actitud más radical en una mujer y Pelosi es una de las más poderosas del planeta.

Algunos demócratas la consideraban demasiado mayor y pedían a alguien más joven. Ella se ha ganado a sus enemigos gracias a su discurso conciliador y a la ironía con la que trata a Trump. Y para las mujeres, es un triunfo que alguien como ella siga en activo en la cumbre del poder. Pelosi nos enseña que la edad de una mujer no importa, que importa su discurso. Su energía. Su inteligencia. Y su sentido del humor.

