1. Debbie Harry: cantante de Blondie

Le debo una disculpa. De joven me gustaba, pero me parec√≠an m√°s ‚Äúaut√©nticos‚ÄĚ otros grupos. Ahora s√© que algunos de esos ‚Äúotros‚ÄĚ son unos siesos, mientras que Debbie es una mujer maravillosa y sigue dando conciertos a sus 70 a√Īos.

2. Dolores Olmedo: empresaria y fil√°ntropa

Pos√≥ para Diego Rivera de joven y fue amiga suya toda la vida. Impuls√≥ que la la obra de Rivera y de Frida Kahlo llegara a los museos. Era amiga de mis padres y me fascinaba. Ya en Madrid, con 12 a√Īos, par√© a una se√Īora por la calle para preguntarle qu√© perfume llevaba, porque era el de ella: Shalimar, de Guerlain. Lo us√© durante d√©cadas.

3. Leonor de Aquitania: reina de Inglaterra y Fracia

De jovencita, estando en los Pegamoides, me dio por lo medieval y la descubrí: una mujer fuerte, que se fue a la Segunda Cruzada. Nació en el momento inadecuado y la pintaron como mala e intrigante, en lugar de como la mujer poderosa que fue.

4. Jane Goodall: primatóloga y activista

Hace 15 a√Īos escrib√≠ sobre ella en el libro Transgresoras y en noviembre, por fin, la conoc√≠ en persona, cuando vino a dar una conferencia en Madrid. La admiro por su trabajo, pero tambi√©n por su serenidad, por esa forma que tiene de transmitir sin violencia su pensamiento. Nunca la he visto exaltada.

5. Divine: drag queen

Glenn Milstead, que encarnaba a Divine, no era un transexual, sino un actor, un transformista. Sus películas con John Waters me permitieron, en aquel momento de mi vida, congraciarme con mi físico. Divine fue la protagonista de mi primer tatuaje.

6. Hatshepsut: farona

No fue la √ļnica mujer que rein√≥ en Egipto, pero s√≠ la √ļnica que us√≥ atributos de fara√≥n. Fue una visionaria y la conocemos de chiripa: tras morir, se decret√≥ la damnatio memoriae y se intent√≥ borrar su recuerdo.

7. Lola Flores: artista total

Una artista m√°s all√° de que te guste c√≥mo cante o c√≥mo baile, una personalidad grande. A√ļn hoy, Mario y yo seguimos viendo sus v√≠deos en YouTube. Era una estrella y ten√≠a sentido del humor.

9. Bibiana Fern√°ndez: artista

Se ha hecho a sí misma y no lo muestra como algo desgarrador, sino como un triunfo. Me encanta la gente que no se conforma con lo que hay cuando sabe que lo suyo es otra cosa.

10. Sara Montiel: actriz y cantante

Otra artista total. La conoc√≠ cuando su marido, Pepe Tous, nos contrat√≥ a Los Pegamoides. Fuimos a su casa de Mallorca a firmar y de pronto lleg√≥ ella de la playa. ¬°Qu√© impresi√≥n! Una de sus √ļltimas actuaciones fue con nosotros.