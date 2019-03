7 mar 2019

Ana Botín, presidenta del Banco Santander es una de las ponentes confirmadas del evento que se celebra los próximos días 28 y 29 de marzo en Madrid dedicado al empoderamiento femenino, WomenNOW. A este foro que promete ser cuanto menos interesante y un paso hacia delante para las mujeres en todos los ámbitos también asistirá Hilarie Bass, Expresidenta de American Bar Association (ABA), Leslie Morgan Steiner, escritora, consultora y líder de opinión, Monique Morrow una de las tecnológicas más influyentes del mundo y Simona Abdallah, percursionista de origen palestino y una de las pocas mujeres que se dedica al darbuka.

Ana Botín y su apuesta por un entorno laboral igualitario

Se incorpora al Grupo Santander tras trabajar en JP Morgan, en Nueva York. También fue presidenta ejecutiva de Banesto durante ocho años, a partir de 2010 y durante cuatro años fue CEO de Santander UK y desde 2014 ha liderado la transformación más cultura y tecnológica del Santander en España, el más grande de la Eurozona. Ana Botín siempre ha sido muy activa en causas feministas siempre ha afirmado que un entorno laboral igualitario es la oportunidad perfecta de sumar talento además de ser un desarrollo social.

Hilarie Bass

Hilarie Bass y su objetivo: promover la igualdad de género

Es una de la abogadas más reconocidas a nivel internacional sobre todo en EEUU con una trayectoria muy existosa de más de 30 años y con varios premios en su haber de The Best Lawyers. Hasta hace muy poco presidió Greenberg Traurig, fundado por ella misma y una de sus premisas es promover la igualdad de género a nivel mundial.

Leslie Morgan steiner/

Leslie Morgan Steiner, Monique Morrow y Simona Abdallah

A este foro también se unirán la escritora, consultora y líder de opinión en cuestiones de liderazgo femenino, conciliación de la vida laboral y superación a la adversidad Leslie Morgan Steiner. Es autora de 'Crazy Love' en el que habla de violencia y en su último libro, apuesta por la no ficción explorando el envejecimiento, la sexualidad... después de situaciones muy marcadas para cualquier mujer en su vida como puede ser la maternidad o un hecho como un divorcio.

Monique Morrow

Por su parte, Monique Morrow es una de las líderes tecnológicas que ha conseguido galardones de la talla de Top 100 CIO 2016 (CIO.com), Top Women in Cloud Innovations Award 2016 (CloudNow) y Social Media Presence of the Year 2016 (AI Magazine)... entre otros.

Y por último, no podíamos dejar de mencionar a Simona Abdallah percursionista palestina y una de las pocas mujeres que se dedica a tocar el darbuka, un intrumento que históricamente era conocido por ser tocado por los hombres. Con tan solo 15 años comenzó su carrera musical y actualmente tiene como proyecto grabar un disco que fusione distintos estilos como el rock, house, pop y ritmos musicales de Oriente Medio.

Simona Abdallah

