7 mar 2019

Compartir en google plus

Marzo es el mes de la mujer, pero además el mes que acogerá uno de los congresos más importantes del año, el WomenNow. Del 29 al 30 de marzo se reunirán en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, a más de 50 ponentes para dar testimonios de liderazgo, violencia de género y conciliación, techo de cristal e innovación, entre otros muchos temas.

El programa que contará con más de 30 sesiones distribuidas en tres espacios exclusivos: WONInspiring, WONTalks y WONInnoSpace, contará con la presencia de Ángeles Durán, recién galardonada con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2018. La doctora en Ciencias Políticas es también presidenta de honor de la cátedra de la Universidad Autónoma y está dirigiendo el observatorio de Santander WomenNOW Summit.

Experta en el análisis del trabajo no remunerado y su relación con la estructura social y económica, un campo asociado con frecuencia a las mujeres, asegura que "se han conseguido avances muy importantes en el ámbito laboral. La penosidad del trabajo realizado por las mujeres se ha reducido y el desarrollo de la tecnología ha contribuido a reducir la dureza física de nuestro trabajo".

Durán se delcara una defensora las instituciones educativas, a las que considera "un hervidero de ideas nuevas y un ensayo permanente de nuevas fórmulas organizativas". En esa búsqueda de nuevas ideas, la catedrática destaca también la importancia de los congresos. En referencia a Santander WomenNOW Summit opina que citas como esta "son esenciales. Individualmente las mujeres no tienen fuerza pero si se reúnen en un congreso pueden expresar su pensamiento, buscar alianzas con otras mujeres y realizar demandas colectivas".

Cuando se le pregunta a Ángeles Durán por la evolución de la sociedad en los últimos años, recuerda alguna de las contradicciones que tuvo que vivir y que ahora afortunadamente no existen. "Por ejemplo, siendo estudiante en la facultad de Derecho, y por ser mujer, no podía ser juez forense; tampoco podía abrir una cuenta corriente sola o pedir un préstamo si no iba acompañada de mi marido".

Como ella, las otras ponentes también abordarán un amplio abanico de temas comunes como el techo de cristal, la conciliación, violaciones de derechos fundamentales, trata de seres humanos, legislación, violencia de género, brecha salarial, acoso y violencia sexual o discriminación laboral.