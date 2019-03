7 mar 2019

Las cifras a veces son más que números. Las cifras son un rostro, una vida, una historia y también una oportunidad. Sobretodo cuando hablamos de equidad de género.

En 2017 la organización ONE catalogó a 15 países africanos -Níger, Somalia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chad, Comoros, Liberia, Guinea, Burkina Faso, Benín, Sierra Leona, Gambia, Yibuti y Mauritania- entre la lista de los 50 peores paises para vivir siendo mujer. Según la ONG, en la mayoría de estos territorios las mujeres tienen poco acceso a la educación, no son independientes económicamente -no tienen acceso a sus propias cuentas bancarias, por ejemplo-, y la cantidad de representantes femeninas en la política es casi nula.

Y aunque esta terrible realidad poco a cambiado en estos dos años, lo cierto es que también existen cifras positivas, esas que nos demuestran que el desarrollo, el empoderamiento femenino y la equidad tienen futuro en el mundo, incluso en lugares donde todavía se practica la mutilación genital.

Grace Obado nació en Kenia, estudió ciencias políticas, en 2010 fundó junto con otros activistas el Think Tank Africa 2.0 y también tiene espacio para la docencia, es profesora de Sustainable Development en Schiller International University (ocho mujeres africanas -Costa de Marfil, Marruecos, Nigeria y Mozambique- estudian en este centro). Su trayectoria profesional y conocimiento de la coyuntura africana la hacen una voz de peso en la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino en África.

A dos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Obado lanza un mensaje claro: "Debemos luchar por la igualdad de género, pero también por conseguir la equidad humana", dice vía telefónica.

Y es que para ella hasta que no vivamos en un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar la raza, el género, la religión, etc. difícilmente podremos hablar de sociedades igualitarias y desarrolladas.

"En África las mujeres aportan beneficios económicos y diversidad a las organizaciones o empresas que dirigen. Eso es una realidad y cada vez más son los países africanos que están implementando políticas para potenciar la participación y el liderazgo femenino", explica Obado.

Definitivamente algo que se ve reflejado, una vez más, en las cifras. "En el sector privado hay un 5% de mujeres africanas que son CEO, superando en casi un punto porcentual a la media mundial", puntualiza la experta.

Sigue siendo un porcentaje bajo, sin embargo es muy significativo el progreso y desarrollo que ha alcanzado el continente. Si se lee el estudio Women Matter, elaborado por la consultora McKinsey & Company, se termina de explicar otra arista de esta importante presencia femenina en el ámbito empresarial africano: el dinero. Según sus datos las empresas lideradas por mujeres son un 20% más rentables que en las que hay un hombre al frente.

"Aún y con estas cifras la paridad de género sigue siendo baja. Lo bueno es que en las últimas décadas han nacido muchos programas para promover la educación, sobretodo en el área rural, pero también por la inclusión de las mujeres en la política y el sector privado", puntualiza.

Para Obado el camino hacia "la equidad humana", está en la capacidad que tenga la sociedad y la política en empoderar a las mujeres. "La única forma de que tengamos acceso a posiciones políticas es empoderándonos y para eso necesitamos la educación", sostiene.

En la lucha por el desarrollo de su continente creó en 2010 Africa 2.0, una red de líderes emergentes y consolidados dentro y fuera del continente africano. Nació como un Think Tank, pero a ella le gusta recalcar que lo ve más como un D-ink tank (la "d" viene de "do" que en inglés significa hacer). El objetivo de este proyecto es impulsar el desarrollo de la región por medio de programas que sirvan para fomentar el empleo, potenciar a los nuevos líderes y, obviamente, mejorar las condiciones de vida de muchos africanos.

Quizá para Obado uno de los mayores desafíos de la próxima década sea conseguir una mayor participación femenina en la política. Su vasta experiencia le permite confirmar que cuando las mujeres están presentes en los parlamentos, se promueven políticas sensibles a la igualdad de género.

"Hay que reconocer que estamos en puestos de desventaja y que hay que potenciar a las mujeres". Lo dice a sabiendas de que gracias a su compromiso hoy por hoy es una mujer africana que influye en políticas y en la toma de decisiones con su trabajo. Y sobretodo que se desenvuelve en un ambiente en la que las mujeres todavía son minoría.