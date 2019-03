7 mar 2019

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y Santander WomenNOW Summit quiere dar voz a aquellas mujeres que trabajan por un mundo mejor. Son activistas procedentes de diferentes lugares del mundo que se han comprometido a defender los derechos humanos y a luchar contra la impunidad.

Mujeres como Raquel Vázquez, senior legal advisor de eyeWitness, una organización que aúna conocimiento tecnológico y legal para facilitar el proceso de documentación de crímenes de guerra y abusos de los Derechos Humanos.

Raquel Vázquez pinit d.r

Vázquez, mencionada en la revista 'Forbes' como una de las menores de 30 años más influyentes, se siente responsable para influir y defender los derechos humanos y es precisamente esta una de las ideas que quiere compartir en Santander WomenNOW Summit. "Me resisto a vivir en una sociedad que mira hacia otro lado cuando suceden graves abusos de Derechos Humanos. Aunque mi contribución sea solo una más, es importante arrojar luz sobre los hechos e intentar establecer justicia para las víctimas", añade.

"El objetivo de eyeWitness es llevar ante la justicia a los responsables de graves crímenes internacionales. Nuestra organización surge para intentar canalizar la tecnología hacia la defensa de los Derechos Humanos", destaca .

Otro ejemplo de mujer comprometida es Almudena Bernabéu, abogada que trabaja en causas de justicia universal y que ha llevado a juicio distintos casos de genocidio ocurridos en países como Guatemala o El Salvador; colaboró en el proceso para sentar en el banquillo al general Augusto Pinochet y ha conseguido que la Audiencia Nacional admita a trámite la querella contra las ejecuciones masivas del Estado sirio, entre otros logros.

Almudena Bernabéu. pinit d.r

Bernabéu es cofundadora de The Guernica Group, despacho legal encargado de diseñar estrategias para investigar y, en última instancia, procesar a los autores de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos. La creación de este despacho de abogados se gestó durante los 14 años que estuvo Bernabéu compaginando su trabajo en el Center of Justicie and Accountability (CJA) de San Francisco como directora transnacional y directora legal, y en la Audiencia Nacional. "Inicialmente se querían tender puentes entre EE UU y Latinoamérica, en un momento en que terminaban muchas dictaduras. Casos como el de Guatemala son la muestra de un trabajo coordinado, porque el litigio nacional recoge además el impacto internacional".

Bernabéu ha sido distinguida con numerosos reconocimientos y galardones por su contribución a la justicia social, entre otros, el de ser incluida entre las 200 personas más influyentes de la revista 'Time' y el premio Letelier-Moffit de Derechos Humanos.