8 mar 2019

Nació en Managua, Nicaragua y tuvo asiento de primera fila en las desigualdades entre hombres y mujeres cuando su madre decidió divorciarse de su padre y abrió, con ciertas dificultades, una cafetería para sacarla a ella y a sus hermanos adelante.

Impregnada de ese carácter inconformista, Bianca consiguió una beca para estudiar Ciencias Políticas en París. “En Nicaragua, libertad, igualdad y el mandato de la ley son cosa de los sueños. Pero en París descubrí el valor de esas palabras”. Y fue allí donde conoció a Mick Jagger.

Su matrimonio con el vocalista de The Rolling Stones, teñido de tristeza y pérdida de control, parece haberla perseguido todo este tiempo a pesar de que firmaron el divorcio en 1979. Como si 40 años no fueran nada, como si no fueran suficientes.

Bianca y Mick Jagger se casaron en Saint-Tropez, en 1971. El matrimonio duró nueve años pinit gtres

Bianca Jagger, que conserva el apellido de casada porque en Nicaragua ninguna mujer lo pierde tras el divorcio a no ser que se case de nuevo, lleva décadas luchando por los Derechos Humanos en el mundo entero. Y sí, tiene un pasado sentimental que parece haberla dejado marcada para muchos con la coletilla de la eterna ex de Mick Jagger pero, además, tiene otra historia. La historia de alguien que creció bajo el régimen de Somoza y fue testigo de los horrores que la Guardia Nacional infligió a la población civil, la de quien decidió hacer algo para cambiarlo y lleva décadas dando voz a los miembros más vulnerables de la sociedad. La de una mujer que hace campaña por las libertades y la justicia social, que apoya los derechos de los niños, las mujeres, los presos condenados a muerte y los pueblos indígenas.

Una mujer que en un momento determinado sintió que había perdido el control de su vida. Una mujer que ha sido capaz de recuperarlo.

Bianca Jagger estará en el Santander WomenNOW Summit que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de marzo.

