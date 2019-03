11 mar 2019

Hoy ha aparecido un bocadillo envuelto en la papelera de la clase. Es la segunda vez esta semana. Los profesores han preguntado, pero no ha sido nadie. Se pide ayuda a los alumnos, en especial a las chicas: si ven que alguien tira su desayuno, deben avisar al tutor o a los profesores. También se les pide que estén atentos. Si se dan cuenta de que algún compañero o compañera comienza a adelgazar de pronto, también tienen que decirlo. En la reunión de principio de curso se lo advirtieron a los padres y madres: hay que prestar atención a las señales de alarma (una pérdida de peso repentina, o paulatina pero continuada, es la más evidente). Debemos preguntarles si estaba rico el bocadillo de atún cuando en realidad era de queso. Triquiñuelas para descubrir si en realidad se lo han comido.

Me gusta decirles lo guapos e inteligentes que son. No miento, no exagero. Ellos no me creen".

Suelo comparar a mis adolescentes con calabacines. Cualquiera que haya visto a la velocidad que crece un calabacín en el huerto podrá entender por qué. De la misma manera, mis hijos son capaces de aumentar 17 centímetros en un solo curso. O tres tallas de zapato en un verano. No es extraño que alguien que está experimentando semejante metamorfosis -también les suelo comparar con renacuajos- tenga algún que otro problemilla cuando se mira al espejo. No son ni lo que eran ni lo que esperaban ser. Tampoco lo que serán. Están en construcción. Un lugar difícil, sin duda.

Me gusta decirles muchas veces a mis adolescentes lo guapos e interesantes que son. No miento, no exagero. Ellos no me creen. Insisto: intento ayudarles a ver la belleza del calabacín y del renacuajo. A no dejarse convencer de lo contrario. A ser ellos mismos frente al espejo, lo más satisfechos posible.

Abuelas

Una compañera del colegio de monjas donde pasé mi infancia ha sido abuela. Tiene exactamente mi edad. En la foto, que ha compartido en el grupo de WhatsApp, se la ve sonriente junto a una joven -su hija- que sostiene a una recién nacida. Hago cálculos. Aún en estado de shock, descubro que las cuentas salen con holgura. Habrá que mentalizarse, pues, a que esto es solo el principio.

