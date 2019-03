11 mar 2019

Creía que eran un invento de Hollywood, una leyenda urbana, una aspiración entre lo irreal y lo penitente, pero al parecer los abdominales marcados existen. Lo puedo afirmar porque una amiga mía se apuntó a crossfit hace unos meses y le han salido. Imaginad el susto. Despertarte un día y notar que se te marcan protuberancias musculosas en el abdomen, cual pulsión kafkiana.

Le pregunté cómo había conseguido tal cosa y me dijo que con perseverancia. Con perseverancia es sinónimo de una dieta bastante estricta y practicar deporte de forma regular. Porque los músculos abdominales se encuentran debajo de una capa de grasa corporal que debe quemarse primero, antes de que asome la famosa tableta. Y el problema aquí es que cada cuerpo quema primero la grasa de donde le apetece. De hecho, existe una especie de fijación corporal con hacer disminuir primero el volumen de las tetas cuando quemas grasa.

También le pregunté a mi amiga cómo es eso de vivir con un vientre plano y fuerte, si te entran impulsos irrefrenables de celebrar cosas despojándote de la camiseta, como a Cristiano Ronaldo. Me respondió que un gran abdominal conlleva una gran responsabilidad. Concretamente, la responsabilidad de mantenerlos; que si es difícil conseguir que vengan, imagínate ya lograr que se queden. Lo mínimo es cantarles baladas con ukelele para tenerlos satisfechos.

Pero lo que me ha demostrado el caso de mi amiga es que existe un momento sideral, místico, casi marciano, en el que das el salto de la tabla de adbominales a la tableta, en el que pasas de marcar barriga a tener una barriga marcada. Aunque por existir también existen los yates de tres plantas; y no sé vosotras, pero yo no he estado ni remotamente cerca de uno.

