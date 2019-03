11 mar 2019

Guapa, sensual, rebelde y princesa. Así era la hermana menor de Isabel ll de Inglaterra y la que más disgustos le dio antes de que su nuera Diana de Gales entrara a formar parte de la familia real. Margarita nunca llevó bien estar en un segundo plano y transgredir las normas fue su manera de llamar la atención. En The Crown, su personaje, que borda Vanessa Kirby, acaba por robarle el protagonismo a la mismísima Isabel ll. En la serie se retrata a la princesa como fumadora empedernida, insaciable seductora, caprichosa y amante de las fiestas. El éxito de la producción de Netflix ha devuelto a la actualidad a la hermana díscola de Su Majestad, cuya vida acaparó las portadas de las revistas.

La princesa Margarita tenía 17 años cuando se enamoró del capitán Peter Townsend, héroe de guerra y asistente privado de su padre, el rey Jorge Vl. El apuesto caballero, de 33 años, estaba casado y tenía dos hijas. Intentaron mantener en secreto su relación, pero tras la muerte del rey su romance se consolidó y Townsend acabó divorciándose. Cuando la relación se hizo pública, llegó el escándalo. El novio era divorciado y la reina tuvo que elegir entre la felicidad de su hermana o su deber como soberana. Finalmente, Townsend fue enviado a la embajada de Bruselas con un nuevo puesto de trabajo. Margarita acabó renunciando al amor de su vida y se refugió en la bebida y los somníferos. Dos años después, el capitán contrajo matrimonio con una joven belga de 20 años, muy parecida a la princesa.

Quizás por despecho, Margarita decidió casarse con el fotógrafo y plebeyo Antony Armstrong-Jones. Atractivo, encantador, con un gran talento artístico y fama de mujeriego, congeniaron enseguida. En esta ocasión la reina dio el visto bueno al matrimonio y concedió a su futuro cuñado un título nobiliario. El enlace se convirtió en el acontecimiento de 1960 y fue la primera boda televisada en color. La pareja tuvo dos hijos, pero la felicidad duró poco. La suya fue una relación tormentosa marcada por las infidelidades de ambos y la dependencia cada vez mayor de la princesa al alcohol. Tras casi 20 años manteniendo las apariencias, firmaron el divorcio. Cuando la reina madre cumplió 101 años, Margarita ya llevaba tiempo en una silla de ruedas y con medio cuerpo inmovilizado a causa de un derrame cerebral. La princesa falleció en 2002, a los 71 años.

No es de extrañar con este argumento que la vida de la princesa más glamurosa de su tiempo siga despertando interés. Pero a quien no ha gustado nada el retrato que hace The Crown es a su hijo David Linley, un empresario de éxito que siempre se ha mantenido al margen de los cotilleos y escándalos que en los últimos meses han sido divulgados. Ahora publica una biografía para contrarrestar el perfil frívolo de su madre, una mujer "culta, promotora de las artes, icono de la moda y adelantada a su época". A pesar de su azarosa vida, Margarita fue una princesa rebelde que aportó un toque de modernidad a la rígida monarquía británica.

