11 mar 2019 A. Morales

Shirin Ebadi (Hamadán, Irán, 1947) fue una de las primeras mujeres que ejerció como juez en su país. Su lucha por los derechos humanos, especialmente por los de las mujeres y los niños, le mereció el Premio Nobel de la Paz en 2003. Sin embargo, en 2009 su constante enfrentamiento con las autoridades iraníes la llevó al exilio. Desde hace 10 años vive en Londres.

"No puedo volver a Irán porque me procesarán. Ya han confiscado y embargado todas mis propiedades y pertenencias, por no mencionar a mis colegas, que están en prisión", contó a BBC Mundo.

Shirin Ebadi pinit D.R

Ebadi es una mujer ejemplar para sus compatriotras. Una que pese a la represión iraní ha luchado por la liberación y los derechos de las mujeres, en un sociedad donde la separación de sexos es evidente, el velo es obligatorio para ellas en la calle, y la libertad de las mujeres depende de un hombre. Ella sin embargo, está en la lista de las primeras mujeres. Sí, encabeza la lista como una de las primeras juezas en su país, aunque le duró poco pues en 1979 la Revolución Islámica le arrebató ese sueño. Fue allí donde conoció y se comprometió en el activismo. Y desde entonces no ha dejado de hacerlo.

"Si no regreso a Irán no es porque me dé miedo la cárcel. Ya he experimentado lo que es estar encarcelada. Es porque quiero vivir en un lugar en el que pueda ser de máxima utilidad para mis compatriotas. Y si estoy en prisión nadie podrá escuchar mi voz", ha dicho en diversas ocasiones.

Shirin Ebadi pinit D.R

Tiene 71 años es una activista igual de comprometida que hace 40 años. Viaja al rededor del mundo con un solo fin "asegurarse que las voces de los iraníes sean escuchadas".

Y esta vez la premio Nobel, será una de las grandes voces que se unirán a la Santander WomenNOW Summit, el evento que hará que Madrid se convierta en la capital de la Mujer. Ebadi dará una conferencia (Exploring other realities: the true value of freedom) el 29 de marzo, de 9:50 a 10:30, en Edificio Nouvel, del Museo Reina Sofía.