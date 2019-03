18 mar 2019 espido freire

A veces observo a mis gatitas y me pregunto cómo habrán desarrollado la manera de comunicarse conmigo: sonidos, miradas chantajistas, golpes con la patita. ¿Tendrán sus maullidos, como los tonos de blanco para los esquimales, matices diferentes en cada ocasión? ¿Qué entenderán, qué será para ellas sencillo o complejo?

Siempre me han interesado las palabras que en otro idioma definen lo que en español necesita toda una frase. Quiero pensar que hay países para los que resulta importante lo que aquí no hemos valorado o inventado, y que por lo tanto, el español puede aportar los mismos matices al mundo. Hay una expresión japonesa que me es muy querida: tsundoku. El acumular libros por el puro placer de sentir que se tienen, y con la lucidez de que no habrá tiempo ni siquiera para leerlos. Frente a una sociedad tan práctica, tan apegada a lo útil como esta en la que vivimos, practicar el tsundoku es un pequeño signo de resistencia, un leve acto rebelde.

La buena noticia: Hasta principios de mayo, en Japón tiene lugar el hanami, la observación de las flores del cerezo. En el Valle del Jerte, Cáceres, los cerezos florecerán la próxima semana, y en Cieza, Murcia, lo hacen melocotoneros, albaricoques y ciruelos.

O, por ejemplo, schadenfreude, la forma en la que en alemán se resume esa sensación de placer culpable cuando un enemigo o una persona que nos cae mal recibe su merecido. O, la ultima que he experimentado en carne y verbo, hanami. El hanami es la actividad de observar los árboles en flor, por lo habitual, los cerezos, pero también ciruelos o similares. Durante el mes de marzo y abril, Japón se prepara para lo que fue una práctica de celebrar la fugacidad de la vida y la belleza, el desapego por lo mundano. Para quienes seguían el bushido o camino del samurai veían en estos árboles, a los que dotaban de una cierta espiritualidad, un ejemplo de cómo decir adiós en el mejor momento de su vida, bajo la suave caída de los pétalos.

Muchas veces he imaginado qué sentiría si yo estuviera allí, bajo las ramas pesadas de flores, puede que comiendo el dulce típico de esas celebraciones, tres bolitas dulces de arroz: una rosa, que simboliza la primavera y sus flores, otra blanca, como la nieve del invierno, y otra verde, como la hierba de primavera. Este año pude vivirlo: bajo los melocotoneros de Cieza, en Murcia, uno de los parajes más bonitos que he visto, entendí que hay palabras cuya traducción no es necesaria. Se comprende de otra manera.

Imagino lo feliz que sería Lady Macbeth bañada en los pétalos de cerezos del Jerte, o de los ciruelos de Nalda, de La Rioja. Cazaría, sin mucho empeño, la verdad, las hojas al viento. Quizás los animales entiendan mejor esos matices, quizás tengan sonidos para una flor más abierta o más colorida. Sin duda, celebrarán la llegada de la primavera y los días más largos a su manera. Con sus palabras incomprensibles, con los sonidos que solo ellos entienden.

