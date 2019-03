18 mar 2019

Cuando todas las redes sociales se convierten en un Tinder potencial, está claro que el solsticio de primavera está aquí y nos empieza a afectar al cerebro. Ayer me escribió un contacto de Linkedin sin tener ningún asunto laboral ni profesional que tratar. Y me cuentan que en Forocoches (mi religión me impide hacer presencia en ciertos sitios de internet) se registra una altísima concentración de chistes con los niveles de testosterona muy por encima de las cifras que cualquier endocrinólogo consideraría normales.

Lo que sí he comprobado es que en Tinder ellas y ellos se esmeran con sus estrategias de seducción. Ellas lánguidas, con la mirada perdida en el horizonte (en Tinder la mujer asertiva no triunfa). Ellos posando parapetados por sus coches, enseñando abdominales y hasta algún pantallazo de una saneada cuenta bancaria. Y esto no es ficción. Hasta en Idealista se respira cierto ambiente romántico, que es mucho pedirle a los señores del mundo inmobiliario.

La pregunta es si es este el momento más propicio del año para abrirse al mundo y, de paso, una cuenta en Tinder, en Inner Circle o en cualquiera de las apps dedicadas al apareamiento. También está la opción de abrirse un perfil al mismo tiempo en todas ellas. ¿Somos o no somos multitasking?

Mi respuesta es que cualquier mes del año es tan bueno como malo para esta misión. Lo que cuenta aquí es la actitud y la nuestra debe ser de auténticas diosas del Olimpo. Ya vendrá el momento de mostrar las debilidades si el amor llamara a tu teléfono y el sujeto demuestra que merece la pena. Mientras tanto eres una diva, levitas en lugar de andar, hay que tratarte como a una dama, has de mostrarte inalcanzable, como un objeto de deseo.

Créeme, funciona. Aquí se viene a jugar y no a hacer amigos. Hablo de las primeras aproximaciones. Luego, si las cosas van más o menos bien, más vale que te bajes del altar, que no está el mercado para tirar cohetes. Pero es cierto que en primavera la gente cambia de hábitos, está más abierta y dispuesta a interactuar, y se nota incluso en internet. Así que hay que aprovechar esta abundancia, porque el invierno ha sido muy largo.

La abundancia supone que el bestiario que es Tinder, con su gran variedad de especies zoológicas, está en todo su esplendor. Las posibilidades de encontrarte con un ejemplar adecuado son francamente mínimas. Pero nunca se sabe y hay gente que tiene muy buena suerte en la vida y el amor. Lo que sí está garantizada es la diversión, así que evita ponerte en modo drama y disfruta. Casi puedo asegurarte que no vas a encontrar el amor, pero de todo lo demás sí.

