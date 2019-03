19 mar 2019

Se pasea por las alfombras rojas más importantes del planeta del brazo de su pareja, Bradley Cooper, ese hombre renacentista tan de moda en Hollywood, que parece destinado a convertirse en el heredero espiritual de George Clooney. Pero sería un tremendo error confundir a Irina Shayk con la simple consorte de una estrella del cine. La modelo rusa es un magnífico icono en sí misma. Y no lo decimos nosotros; lo establece la biblia de estas cosas, la web models.com.

Mito fashion

Además, su currículum la ha convertido en musa (y amiga leal) de todo aquel que tiene de verdad algo interesante que decir en la moda actualmente, desde Carine Roitfeld hasta Riccardo Tisci, sin dejarnos a su adorada Donatella Versace.

Ella rebate con energía cualquier tipo de idealización. "No me despierto por las mañanas sintiéndome especial en absoluto; me levanto como un ser humano normal, nada icónico", bromea. "Es un honor que las chicas se sientan inspiradas por lo que hago, pero yo no tengo esa visión tan grandiosa de mi trabajo", asegura.

Y, sin embargo, Irina es una de las mujeres que hizo saltar por los aires las normas de la belleza tradicional en la moda. Lo logró con una penetrante y carismática mirada de ojos verdes. Y con unos sorprendentes rasgos exóticos escritos en un ADN heredado de esos tártaros nómadas que tanto emocionaban a la escritora Ana María Matute. Y sí, también con un cuerpo de líneas y volúmenes perfectos que se acerca al 1,80 m y que se estrenó en el legendario especial de baño de Sports Illustrated. "Fui la primera modelo rusa en conseguir esa portada. Era como un sueño", explica. Nos lo cuenta todo en París, donde está presentando una primera colección de bolsos con The Kooples que lleva su nombre y de cuyo diseño se ha encargado personalmente. Una "experiencia muy interesante" que asegura haber hecho con las personas adecuadas: los hermanos Alexandre, Laurent y Raphaël Elicha, dueños, creadores e ideólogos de la firma francesa.

"El trabajo de modelo tiene cierto componente artístico, pero se queda un poco corto a nivel creativo. Con el diseño vas más allá. Y era algo que me apetecía probar", explica. Pero, ¿por que´empezar por un bolso? "Porque es la única cosa en el mundo sin la que una mujer no puede vivir. Jamás sales de casa sin él. ¡Nunca! Después de todo, llevamos toda nuestra existencia en su interior".

También planea saltar al otro lado del objetivo de la cámara. Pero no para disparar imágenes, sino para crearlas. "Si me planteo qué más me gustaría hacer en este negocio, pienso en la dirección artística de las campañas. Es el terreno en el que querría avanzar", nos cuenta. Ese territorio creativo implica construir escenas, tomar decisiones, organizar equipos. "Soy capricornio y decirle a la gente lo que tiene que hacer me sale solo". No tenemos ninguna duda. Bastan cinco minutos con para dejarse envolver por su poderosa personalidad y, sobre todo, por un estricto sentido ético del trabajo. "En esta profesión tienes que esforzarte mucho y concentrarte en dar el 100% de ti misma todas la veces. Hay que trabajar muy duro para conseguirlo todo", afirma. Y lo aplica a su vida. Apenas 24 horas antes de su aparición en los Óscar, en Los Ángeles, Irina estaba en el desfile de Tod's en Milán a primerísima hora de la mañana. Y mientras otras celebrities elegían vestido y se hacían un facial de lujo, ella volaba a Los Ángeles tras intensas semanas de pasarela.

Matriarcado

¿De dónde procede la fortaleza y la seguridad en sí misma que irradia como un imán? De las mujeres de su vida, sin duda. "Mi padre murió cuando tenía 14 años, nunca conocí a mis abuelos y no he tenido hermanos. Me crié en un pequeño pueblo minero rodeada de mujeres. Mi madre y mis dos abuelas son mis referentes vitales. Una de ellas luchó en la II Guerra Mundial con 19 años para defender a mi país. Tenía nueve hermanos que se estaban muriendo de hambre y decidió dejar su trabajo como maestra de escuela para ir a la guerra".

Ahora es a su hija con Cooper, Lea De Seine (quien, por cierto, lleva primero el apellido de su madre y luego el de su padre) a quien transmite la sabiduría que le inculcaron las mujeres de su vida. "Ellas me dejaron claro desde muy joven que tenía que ser independiente. Pero si te digo la verdad, nunca en mi vida he conocido a una sola mujer que fuera débil. Todas con las que me he cruzado saben cómo manejar los problemas y cómo hacer mil cosas a la vez. Somos criaturas muy fuertes y capaces de todo". No hablamos de feminismo como tal, pero la modelo tiene muy claro por qué las mujeres están transformando el mundo.

"Estás hablando con una chica rusa. Y mi país, durante todo el siglo XVIII, estuvo gobernado por reinas. Creo firmemente que podemos con todo lo que nos pongan por delante. Siempre lo hemos hecho. Pero quizás no hayamos tenido la oportunidad de demostrarlo. Ahora podemos alzar la voz y conseguir que nos escuchen", sentencia.

Pero a su alrededor no solo evoluciona la vida, también lo hace la moda. Y ella toma nota. "Este negocio ha avanzado lo suficiente para ser capaz de apreciar diferentes cuerpos de mujer. No quiero llamarlo tallas grandes, porque creo que es un estereotipo y no considero que deban ser denominadas así. Se trata de un nuevo y poderoso arquetipo femenino con formas distintas. Y puedes ver a esas chicas en los desfiles, como imagen de grandes marcas y haciendo sesiones de fotos para grandes revistas. Es muy positivo que ya no tengas que ser una talla cero para que te tengan en cuenta". No es lo único que cambia en un negocio que ha aprendido a apreciar el valor de las modelos más allá de la veintena y que ahora vive de cara a las redes sociales.

Transformación

"Cambiar es una dinámica de la vida. Vivimos en un mundo tecnológico que se mueve a gran velocidad. Hace 14 años, cuando vivía en Barcelona y París, tenías que hacer sesiones de prueba para todos tus trabajos y te tocaba llevar tu book a los castings. Ahora eso se ha reducido a tu cuenta de Instagram, no tienes que hacer más". Son tiempos muy distintos. "Pero también son muchísimo mejores -añade enseguida-, porque puedes usar tus redes sociales como plataforma para hablar sobre los temas que te preocupan. Y te puedes expresar con total libertad". De hecho, sus mensajes llegan sus casi 12 millones de seguidores en Instagram. "Cada modelo tiene su propio camino", asegura. Hace tiempo que Irina encontró el suyo.

