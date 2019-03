25 mar 2019

La esperanza de vida femenina se ha alargado mucho en las últimas décadas. La mujer de 60 años actual no tiene nada que ver con la de hace dos o tres generaciones. Hoy, a esa edad le quedan todavía dos o tres décadas por delante, ya que para el año 2030, nuestra esperanza de vida será, según la OMS, de 88 años.

En los 60 del pasado siglo se produjo una revolución cultural, que estalló en mayo del 68 con la liberación sexual. Esta revolución contaminó la forma de vernos a nosotras mismas y de relacionarnos también con el otro sexo. Las mujeres actuales de 60 años, que entonces eran adolescentes, aprendieron a mirarse de otra manera. Quizá esto les sirve para vivir su madurez con una cierta revolución interna que las lleve a proyectar una vida más plena y satisfactoria que la que tuvieron sus predecesoras.

Sacar partido a cualquier edad significa haber alcanzado el equilibro psíquico.

Alrededor de los 50, la mujer atraviesa una revolución corporal y mental relacionada con la menopausia y que, al estilo de lo que ocurre en la adolescencia, le hace focalizar mucho la atención en su cuerpo. A partir de los 60, ese cuerpo comienza a tener estabilidad y, en el mejor de los casos, su psiquismo también. La identidad personal se adquiere a través de múltiples y permanentes identificaciones que realizamos a través del curso de la vida, en un proceso en el que se va configurando la subjetividad.

El envejecimiento tiene tres dimensiones: biológica, social y psicológica. Esta última es fundamental para la edad subjetiva, lo que hace que muchas mujeres de 60 años se sientan en ocasiones mejor que algunas de 40, sobre todo porque tienen menos responsabilidades familiares. Negar la edad cronológica y hacer cosas que fuerzan demasiado el cuerpo es dañino, igual que no cuidar el mundo emocional. Pero sacar partido de todas las edades por las que atravesamos en el ciclo vital significa haber alcanzado un saludable equilibrio psíquico. En el caso de que no se haya logrado, nunca es tarde para investigar qué impide llevar una vida más satisfactoria.

Las claves: Alcanzar los 60 años con capacidad para disfrutar de la madurez es un placer. A esta edad, la mujer se puede liberar de la dependencia de la mirada del otro.

La menopausia y la vejez se viven a veces solo como momentos de pérdida y no como procesos de cambio. A esta edad se pierde la posibilidad de ser madre, pero se gana tiempo para ser mujer y desarrollar otras capacidades creativas que ya no pasan por lo biológico, sino por lo psicológico.

Una etapa para cambiar

"No me puedo creer que tengas 63 años", dice Carmen a su compañera Blanca, a la que están a punto de prejubilar. "Gracias, ¿cuántos años suponías que tengo?", responde Blanca. "Te hubiera echado 53 como mucho. Parece que has hecho un pacto con el diablo", contesta. "Lo que he hecho es un pacto conmigo misma y con mi vida -asegura Blanca-. Me cuido, sé bastante más que cuando era tan joven como tú y he aprendido a utilizarlo en mi favor. Tampoco me asusta la prejubilación. Hay muchas cosas que quiero hacer cuando tenga más tiempo".

Blanca le cuenta a su compañera que, aunque le ha costado trabajo, ha conseguido encontrarse bien después de acudir a una psicoterapia. Cuando cumplió los 50, comenzó a sufrir insomnio y entró en una depresión que la condujo a esa consulta. "En el tratamiento descubrí que, justo cuando comencé a sentirme tan mal, tenía la misma edad que mi madre en el momento en que le descubrieron un cáncer de útero. Me había identificado con ella y, en alguna medida, le reprochaba que me hubiera dejado sola tan pronto. Las imágenes de su dolor me habían conmocionado. Cuando pude poner palabras a todo aquello, comencé a sentirme con el derecho de ser diferente a ella y no solo dejé de sentirme mal, sino que empecé a cuidarme como ella no se había cuidado a sí misma ni me había cuidado a mí", relata a su compañera.

Blanca ha logrado poner las cosas en claro dentro de sí y expresar todo aquello que necesitaba decir y decirse. Esto le produce una sensación de liberación que le permite disfrutar más de la vida.

La identidad existencial: El psicoanalista Erik Erikson llama así a la integración del pasado, del presente y del futuro, algo que la persona madura puede hacer porque tiene mucha historia para recordar.

Conviene escuchar lo que deseamos e intentar realizarlo en la medida de lo posible. La vida siempre es rica y lo mejor que se puede hacer es seguir amando y aprendiendo.

La sabiduría es un proceso activo de desarrollo que dura toda la vida y del que podemos disfrutar siempre, si estamos dispuestos a ello.

Las mujeres construimos nuestra feminidad a lo largo de toda la vida. La construcción de la identidad femenina es una verdadera aventura vital. Los 60 son un momento estupendo para revisar lo que no marcha bien, reflexionar sobre si soportamos demasiada presión y soltar todo aquello que no nos permite vivir a gusto nuestra madurez.

Disfrutar de esta década es un placer. Si todo ha ido bien, se ha alcanzado la autonomía, la independencia y la libertad. Además, tenemos tiempo para cuidarnos e invertirlo en nosotras mismas.

Madurar bien implica conocer lo que queremos y lo que no queremos. Si hemos ido elaborando los cambios necesarios, podemos llegar a esta etapa con el sentimiento de libertad que proporciona aceptarse. Si la relación con la feminidad es la adecuada, a lo largo de la madurez se recogen los frutos de lo vivido anteriormente. Si tenemos conflictos, también es el momento para comenzar a resolverlos. Nunca es tarde para intentar vivir mejor.

