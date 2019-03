25 mar 2019

No se puede ser demócrata si no se es feminista, es decir si no se tiene conciencia de que uno de los grandes desafíos de la democracia es hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres. De manera que ahora, que avanzamos hacia la cita electoral del 28 de abril, es el momento de examinar qué albergan los programas de los partidos políticos para hacer efectiva el desafío de la igualdad.

Porque ese es el quid de la cuestión, la igualdad. De todo lo demás se puede discutir, puede haber incluso opiniones contrapuestas, por ejemplo respecto al lenguaje inclusivo, las relaciones románticas, etc. Pero en lo que no caben ni ambigüedades ni dudas es en lo que respecta a la igualdad.

Muchos políticos, en un alarde de impostura, dedican discursos empalagosos en pro del feminismo y a mí esa manera de "hacer la pelota" a las mujeres me parece un síntoma de condescendencia machista. Otros directamente no disimulan que no creen en la igualdad. Y los hay, claro, que se toman en serio uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad democrática, que es la consecución sin ningún tipo de reservas de la igualdad plena.

Así que el "feminismo" de los políticos hay que buscarlo en sus programas electorales, en los compromisos firmes que asumen con la ciudadanía, en las leyes que van a presentar y defender en el Parlamento. Pero leyes reales, porque hacer discursos y reclamar a la Real Academia de la Lengua que el diccionario se decante por un lenguaje inclusivo es un brindis al sol.

Lo que realmente es necesario es que se legisle para que no haya diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, para que la conciliación entre familia y trabajo no nos cueste la carrera profesional a las mujeres, para que la Ley de Dependencia este dotada de suficiente dinero y no recaiga sobre las mujeres el exclusivo cuidado de nuestros mayores. Porque eso dicen las estadísticas: somos las mujeres las que asumimos los cuidados de hijos y de padres mayores.

Pocos días antes de que terminara la legislatura la ministra de Defensa, Margarita Robles, adoptaba una decisión que puede servir de ejemplo de lo que significa dar un paso hacia la igualdad: bajaba la estatura a 1,55 m para entrar a formar parte del Ejército. Dirán ustedes que importancia puede tener, pero la tiene, porque las mujeres seguimos siendo más bajas que los hombres y hasta ahora se exigía un 1,60 m para entrar en las Fuerzas Armadas. Robles atendió las quejas de algunas mujeres que se dirigieron a ella explicando que querían entrar en el Ejército pero les faltaban pocos centímetros. La decisión, tomada sin alharacas, favorece a las mujeres.

Hay que leer los programas electorales porque se trata de saber que medidas reales son con las que se comprometen los políticos para afinar más nuestra democracia, ampliarla, hacerla más justa. Termino como empecé este artículo: no se puede ser demócrata si no se es feminista.

