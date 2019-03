29 mar 2019 irene rivas

Aparece con una chaqueta de terciopelo rojo abierta. Sonríe. Le han bastado dos segundos para adueñarse del escenario y captar la atención del público. Y no parece dispuesta a perderla. “Voy a empezar mi intervención de una manera distinta a lo que solía hacer”, anuncia. Pasa de los protocolarios agradecimientos iniciales y va al grano, directa.

Durante todo su discurso sobrevuela una idea clara: no es posible apartar a más del 50% de la población de la toma de decisiones, del futuro, de la vida. “Considero que una sociedad no progresa en valores si no cuenta con más de la mitad exacta de la población, que una sociedad no se puede llamar ni justa ni igualitaria si tenemos más dificultades que la otra mitad para vivir”.

La ex vicepresidenta del gobierno conquistó el escenario del WomenNOW pinit VIRGINIA CARRASCO

A través de su experiencia nos invita a hacer una reflexión: si casi el 70% de los premios extraordinarios fin de carrera son mujeres, ¿dónde se quedan estas conforme se va desarrollando la carrera profesional? ¿Por qué no las vemos?

El Síndrome de la Intervención Fallida

Sáenz de Santamaría propone que se consideren dos elementos para vertebrar el cambio. El primero es la transparencia y el segundo la presencia en el discurso político y público en general. “Aquí tenemos que luchar contra siglos de ausencia de las mujeres en el debate público. El Síndrome de la Intervención Fallida: cuando estás en una reunión rodeada de muchos señores, tienes una idea brillante, se hace un silencio y luego un señor retoma esa misma idea”. Estalla uno de los aplausos más grandes escuchados en el WomenNOW.

¿Y qué pasa con la corresponsabilidad? Porque, tal y como señala la ex vicepresidenta, se habla de la brecha de empleo y la brecha salarial pero hay, además, una brecha nueva que se produce entre mujeres que van de los treinta a los cuarenta y pocos y que, a pesar de ser auténticos fenómenos en su empresa se ven casi obligadas a desaparecer. “Yo he sido vicepresidenta del Gobierno de España porque tenía un señor corresponsable que es mi marido. Corresponsabilidad no es ir a hacer la compra con la lista que te ha dejado tu mujer, corresponsabilidad es abrir la nevera y ver lo que falta”.

Dijo que esta vez su intervención sería diferente. Y lo ha sido. Pasó de los agradecimientos al principio porque, muy conscientemente, ha querido dejarlos para el final. “Esto es networking, enhorabuena. Esto es red. Esto es codo con codo. Esto es tener la capacidad de visualizar un escenario maravilloso, como este, donde está representada la mitad del mundo que habla, que se comunica y que, a lo mejor, en un momento dado se encuentra con la mujer que necesitaba, una mujer como cualquiera de las que están aquí. Gracias”.