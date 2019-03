30 mar 2019 virginia drake

Este año cumple 45 sobre el escenario, desde que debutara con Bodas de sangre, de la mano de José Luis Gómez. Después, supo crecer como actriz hasta llegar a ser ¡LA PORTILLO!, con mayúsculas, porque es una de las grandes. No hay entrevista en la que no se mencione su papel de Carlota, en la serie 7 vidas; que fue chica Almodóvar (Volver y Los abrazos rotos) o que se rapó el pelo para convertirse en un inquisidor del siglo XVIII (Alatriste). Actriz, productora y directora, Blanca, muchas veces premiada por su valentía a la hora de asumir retos escénicos, estrena en Madrid Mrs. Dalloway, de Virginia Wolf. Hablamos con ella de su nuevo trabajo, en la que puede que sea la entrevista más íntima que haya concedido hasta la fecha.

La actriz lleva abrigo de Max Mara, vestido de Boss y brazalete Joaquín Berao. pinit cristina lópez

Mujerhoy Está claro que le van los retos. La señora Dalloway es una obra compleja.

Blanca Portillo Es verdad. ¡Otro regalo de la vida! Hemos traído a Mrs. Dalloway a nuestro tiempo, porque hay muchas cosas de ella que no han cambiado con el paso de los años.

Mujerhoy ¿Tan poco ha evolucionado el mundo femenino en un siglo?

Blanca Portillo Algunas cosas siguen igual, sí. Ella quiere reivindicar su ser de una manera contemporánea: soy mujer, quiero serlo, me gusta serlo y miro el mundo a través de mis ojos, porque tengo derecho a hacerlo. Por eso digo que la obra es muy actual, aunque la realidad femenina ha cambiado muchísimo, sobre todo en el mundo occidental. Y ahora estamos en pleno proceso.

Mujerhoy Justo hace un año hubo un despertar importante.

Blanca Portillo Ha habido un golpe en la mesa, descaradamente. Acumular tanta angustia y tanta injusticia ha hecho que todas las mujeres nos hayamos puesto de acuerdo en decir ¡basta!

Mujerhoy Parece que ciertos comportamientos van a dejar de ser impunes.

Blanca Portillo ¡Exactamente! Y siento que ya es imparable. Creo que hasta los hombres están cambiando, que existe un nuevo hombre, distinto, que hace una cosa básica: luchar contra los hábitos machistas. O, al menos, lo intenta.

Mujerhoy También se han recuperado comportamientos peligrosos, sobre todo entre los jóvenes.

Blanca Portillo Es cierto; hay un resurgimiento de cierto tipo de machismo y se está dando un paso atrás. Hay niñas que entienden que si sus parejas las controlan es porque las quieren. Y esto es tremendo, porque parece que hay un salto generacional. Pero tenemos que confiar en que, a la vez, todo esto que se está moviendo ahora va a ser irreversible.

Mujerhoy Hay quienes llaman feminazismo a este movimiento.

Blanca Portillo Porque tienen miedo. Hacen esos discursos políticos y ridiculizan el movimiento porque tienen miedo, porque saben que no se puede parar, porque les parece la invasión de los ultracuerpos [Risas]. A cierto tipo de hombres le descoloca profundamente que le cambien los esquemas. Y a cierto tipo de mujeres, también; porque yo he oído discursos que no podía creerlos viniendo de una mujer. ¡Y eso no puede ser!

Amo a los hombres, pero llevamos 200 años venerando a Don Juan ,que viola, mata, rapta..."

Mujerhoy ¿Tienen razones para asustarse?

Blanca Portillo No, el feminismo no es un arma arrojadiza. El feminismo no mata, el machismo sí. El 8 de marzo del año pasado me metí en el centro de la manifestación –porque no me gusta ir por los laterales ni detrás de una pancarta— y me fascinó ver gente muy joven y gente muy mayor, gente mega-ultra-puesta y súper elegante junto a gente de barrio… Mujeres de todo tipo y hombres con sus niñas de la mano. A mí, estas cosas me emocionan profundamente. Es inevitable que esto termine calando, no tiene vuelta atrás se pongan como se pongan. Cuando una mujer siente que tiene derechos, es difícil que se los quiten.

Mujerhoy El pistoletazo de salida fue en EE.UU., cuando un grupo de actrices denunciaron haber sido víctimas de acoso y abusos sexuales.

Blanca Portillo No es nada fácil denunciarlo y, además, hemos vivido un entorno en el que dábamos por normal determinados microabusos. ¿A qué chica no le han metido mano en el metro alguna vez? Y nos resignábamos como si hubiéramos tenido la mala suerte de habernos tocado pasar por eso. Es una realidad que antes no se decía y que ahora se dice, se denuncia y se persigue.

Mujerhoy ¿Ha vivido algún episodio de abuso o de acoso?

Blanca Portillo ¿En mi profesión? Sí, no diría que no. De abuso y de acoso, no diría que no. Pero también confío en que hay una nueva generación de hombres diferentes. Tengo un amigo maravilloso, Peque, que es cámara y que me dice que, cuando coincide en el ascensor con una mujer, mira al suelo, porque la sola idea de provocarle cualquier tipo de miedo le espanta. La revolución pendiente la tienen que hacer ellos, les toca jugar la partida con las cartas que les hemos puesto encima de la mesa.

Mujerhoy ¿Cómo ha sido su experiencia dirigiendo?

Blanca Portillo Sí he notado que el hecho de que yo liderase se veía raro. Hay ciertos sectores en los que, cuando entra una mujer no la miran a los ojos directamente o ejercen un paternalismo mal entendido. Yo he llegado a decir: “Si tuviera bigote, no me estarías hablando así”. Y cuando le dices a un hombre eso, normalmente, repliega y se asusta. Y eso cambia las cosas. Es curioso, porque yo nunca pienso que soy mujer cuando hablo de cualquier cosa, ni pienso que me vayan a tratar distinto: son ellos los que te lo recuerdan con sus actitudes.

Mujerhoy Hace unos años, interpretó una Virgen María pagana, que no entendía a su hijo, torturada por sentirse culpable.

Blanca Portillo Era una María que nada tiene que ver con la imagen que se nos ha transmitido de ella y salí muy bien parada, sorprendentemente. Tenía miedo a la reacción de la gente. Me daba pánico que alguien se pusiera a rezar el rosario en la puerta del teatro. Pero no ocurrió, porque no había ningún ánimo de ofender. Vino a verme gente creyente que me dijo que lo que yo contaba no pasó así, pero que era muy bonito porque lo transmitía con mucho amor.

Mujerhoy Esa obra coincidió con su dirección del Tenorio.

Blanca Portillo Y nunca hubiera imaginado que la polémica más bestia que he tenido en mi vida viniera del Tenorio, cuando estaba haciendo la Virgen María a la vez. Mi gran pecado fue tocar la vanidad masculina con la versión que propuse.

Necesito mi tiempo diario de soledad. No le tengo miedo porque me llevo muy bien conmigo misma"

Mujerhoy Es que destrozó el mito.

Blanca Portillo Quise denunciar que alabamos a un hombre que es el compendio de todos los horrores del machismo. ¡Y ahí me masacraron! Me preguntaban qué problema tenía yo con los hombres. Y a mí me encantan, los amo, muero por ellos… Pero llevamos 200 años venerando a un señor que viola, mata, rapta… Todavía, al decir que un hombre es un don Juan, lo decimos como halago. Lo único que hice fue coger el texto íntegro y plantearlo desde ese lugar. No podemos elevar a los cielos a un violador machista, al que seguimos considerando un seductor. Llegaron a decirme que Brígida es un personaje divertidísimo, cuando ayuda a raptar a una chica y la mete en la cama con un señor para que se la… ¿Cómo que Brígida es graciosa? Sin embargo, cada vez que alguien hace un Tenorio, en las entrevistas se habla del mío. Se ha convertido en una referencia del anti-Tenorio y eso me mola [Sonríe].

Mujerhoy ¿Trabaja mejor con mujeres?

Blanca Portillo No, yo trabajo bien con gente inteligente, sea del palo que sea [Risas]. Imbéciles hay por todas partes, hombres y mujeres. Yo me he topado con bastantes.

Mujerhoy Nunca ha contado por qué dejó la dirección del Festival de Mérida.

Blanca Portillo Pues te lo voy a contar. Nada más llegar a la dirección, descubrí que había un problema terrorífico en las cuentas. De hecho, hoy hay dos personas en la cárcel porque levanté la alfombra. Antes de que yo dijera que las cuentas eran oscuras, pasaron varios directores por el Festival y ninguno dijo nada. Eso me sorprendió bastante. Además, yo no tenía firma en las cuentas: todo estaba en manos de Pedro Salguero, un señor que está condenado a dos años de cárcel por este motivo.

Mujerhoy ¿Qué hizo cuando lo descubrió?

Blanca Portillo Le dije al PSOE que en las cuentas había un agujero negro, pero no hicieron nada porque ya se iban. Vino el PP y yo seguí denunciándolo, porque si no lo hacía podía ser considerada cómplice. Me daba igual quien estuviera en el poder.

Mujerhoy ¿No dimitió por censura?

Blanca Portillo Todo suma. Soporté cierta censura con una serie de fotos de actores en los camerinos, preparándose para la obra Infierno. En una de ellas, el fotógrafo Sergio Parra había colocado una postal del Cristo de Velázquez que tapaba la zona genital de Asier Etxeandía. Yo ni me había fijado, pero se levantó una polémica bestial y hubo llamadas diciendo que quitara la foto. Al final se retiró y yo decidí irme cuando terminara el Festival. Hubo frases como: “Me alegra que te vayas porque, aunque lo estás haciendo muy bien, te tendría que echar porque vienes del equipo anterior. Me has quitado un problema”. Pensé que esas cosas no pasaban, pero pasan en la derecha y en la izquierda.

Mujerhoy Dice que, desde entonces, dejó de creer en los políticos.

Blanca Portillo Sí, porque la disciplina de partido les obliga a decir en púbico cosas con las que, luego en privado, dicen que no están de acuerdo. Para meterse en el mundo de la política hay que tener una gran tragadera y yo no la tengo.

Mujerhoy ¿Cómo es su relación con las redes sociales?

Blanca Portillo Cada vez empleo menos tiempo en ellas, porque apago mucho el móvil. Sin embargo, me parece que tienen una parte maravillosa, porque ya nada se puede ocultar y todo se acaba sabiendo. Es un medio de comunicación muy libre, una plataforma que permite que cualquier ciudadano sea escuchado, y eso me gusta mucho.

Mujerhoy Se nota que no le dan caña.

Blanca Portillo Es verdad, no tengo haters. Supongo que porque soy respetuosa y prefiero siempre el diálogo a la polémica.

Mujerhoy Ha asegurado en alguna ocasión que, de no haber sido actriz, le hubiera gustado ser periodista.

Blanca Portillo Sí, me parece una profesión preciosa. La idea de conversar con gente es maravillosa y eso que soy bastante tímida, sobre todo a la hora de hablar de mis cosas privadas. No te creas que me resulta fácil, me da una vergüenza horrorosa.

Mujerhoy Sin embargo, no rechaza ningún tema de conversación.

Blanca Portillo ¡Porque soy muy sociable! [Risas]. Me gusta mucho una buena conversación, porque para mí eso es lo más grande.

Mujerhoy A la vez, dice que le gusta y necesita la soledad.

Blanca Portillo Es verdad, soy una solitaria. Necesito mi tiempo de soledad diario. No le tengo ningún miedo, me es muy cómoda porque me llevo muy bien conmigo misma. Ese es quizá el problema por el que no he convivido nunca con nadie. Aunque a veces me caigo mal y no me soporto [Risas].

Mujerhoy ¿Es verdad que, a veces, se va sola a un hotel a pasar unos días?

Blanca Portillo Eso lo hago en cuanto tengo tres días libres, porque me encanta que me cuiden y me mimen. Voy a un hotel que han abierto cerca de mi casa, pido una buena habitación y pregunto todo lo que me pueden hacer: masajes, cuidados estéticos y físicos… y me dejo querer. No salgo ni a la calle, no lo necesito.

La única vez que he convivido con un hombre, yo tenía una habitación con llave. Era mi mundo"

Mujerhoy Nunca le ha faltado el trabajo. En 35 años de carrera, dice que no ha estado más que seis meses en paro y de eso hace muchos años.

Blanca Portillo He tenido mucha suerte, porque me siento muy a gusto con mi trabajo, que es el centro de mi vida.

Mujerhoy ¿Siente el vértigo de que esta situación pudiera cambiar un día?

Blanca Portillo Soy consciente de que, cuantos más años tienes, menos personajes hay para ti; pero siempre hay. ¿Que no serán de protagonista absoluta? No me importa, estaré encantada de hacer de zapatilla rusa si hiciera falta. Por otro lado, he creado mi productora, puedo producir mis espectáculos y me gusta dirigir. Si algún día trabajo menos de actriz y más de otras cosas, tampoco pasa nada. Y cuando no me sienta capaz, porque mi cuerpo no me lo permita, quizá prefiera dar clases de interpretación.

Mujerhoy Dice que no pide consejos, porque quiere ser absolutamente responsable de sus actos.

Blanca Portillo Así es, probablemente sea un poco soberbia en este sentido. También dicen que en esta actitud hay algo de ego.

Mujerhoy En un programa de televisión grabado en la India, pidió que le leyeran la mano y le dijeran, sobre todo, qué tal le iría en el amor, porque no le iba muy bien en este asunto.

Blanca Portillo La compañía es una de las facetas del amor, pero yo defiendo que las relaciones entre dos personas tienen que ser como cada uno las desee, no como se supone: primero tienes una pareja y empieza el noviazgo; luego te vas a vivir a la misma casa; y después te casas y tienes un hijo. ¡Pufff! No creo en eso. Yo sueño con encontrar a alguien a quien le apetezca, como a mí, otro tipo de relación que no sea la estándar. Porque a mí lo estándar no me gusta en casi ninguna faceta de la vida.

Mujerhoy ¿Tiene miedo al compromiso?

Blanca Portillo Pero, ¿por qué es menos compromiso no vivir juntos? Vuelvo a Virginia Woolf, ahora a Una habitación propia: la única vez que he convivido con un hombre, yo tenía una habitación con llave con mi cama, mi música, mis libros y mis objetos.

Mujerhoy ¿Con llave?

Blanca Portillo Sí. Con llave, porque era mi mundo. Yo necesitaba esa habitación para mí, “con llave”.

Mujerhoy ¿Y cuánto duró esa relación?

Blanca Portillo ¡Seis meses! [Risas]. Pero, ¿por qué ese modo de vida implica que yo esté menos comprometida con mi pareja? No lo entiendo y no me lo creo. Que yo no conviva con una persona no significa que la quiera menos, todo lo contrario.

Mujerhoy ¡Muchísimo menos! No comparte las noches, los desayunos, generalmente el cuarto de baño, la limpieza, la nevera, los gastos de la casa… y, si se tercia, los hijos.

Blanca Portillo Yo nunca he querido tener hijos, esa es la verdad. Pero, ¿por qué no se puede ser padres no viviendo juntos? ¿Que no es lo normal? Ya lo sé. Pero, ¿por qué tiene que ser todo “lo normal” si no hago daño a nadie? Además, creo que la convivencia mata muchas partes de la relación y, en mi caso, eso supondría renunciar a una parte de mí de la que no quiero prescindir. Lo que no puede ser es que te digan que para ser feliz hay que cortarte un brazo porque en la vida todo tiene un precio. Puedo entender que haya gente que lo acepte y se lo corte, pero yo no quiero ir sin brazo.

Mujerhoy Amputar brazos es muy extremo. Y vivir sola también tiene un precio, igual o más alto.

Blanca Portillo Sí, es verdad, yo pago otros precios que me compensan. Pero, ¿por qué va a ser malo lo que propongo? ¿Por qué no construimos las parejas en función de las necesidades de cada uno?

Cuando hice Hamlet, sé que mi padre, que ya había fallecido, vino a verme al teatro. Lo vi varias noches"

Mujerhoy Sería perfecto si coincidieran las necesidades de ambos, aunque casi siempre hay que ceder en algo y es difícil con posturas muy radicales, ¿no?

Blanca Portillo ¿Por qué mis necesidades tienen que ser las radicales? Para mí, lo radical es que, si quiero a alguien, tenga por narices que vivir con él. Eso sí me parece radical. Yo quiero que tú tengas tu espacio, tu tiempo, tu vida, y que compartas conmigo solo una parte de eso. Nunca he creído en las medias naranjas: “¡Hola! Yo quiero ser naranja entera”. El amor no me puede hacer menos libre; al revés, tiene que darme una mayor sensación de libertad. Si el amor me crea opresión, entonces es que no es amor.

Mujerhoy ¿Le cuesta enamorarse?

Blanca Portillo Nada; soy muy enamoradiza y, además, no sabes cómo [Risas]. Yo me enamoro mucho y me gusta mimar y que me mimen.

Mujerhoy Su infancia fue complicada: sus padres se separaron cuando usted tenía seis años, su padre se quedó con la guarda y custodia de los ocho hermanos, la abuela se enfrentó a él para poder ver a sus nietos… ¡Y lo amenazó con un cuchillo!

Blanca Portillo [Sonríe] Fue así porque no era una cuestión de guarda y custodia, ya que no había nada legal por medio. Mi abuela se presentó en casa y le dijo a mi padre: “Me los llevo o me los llevo. Yo veo a mis nietos o te mato”.

Mujerhoy Fue una forma de hablar o...

Blanca Portillo O nada. Lo dijo en serio. No fuimos a vivir con ella, pero permitió que viniera a vernos. Era una mujer de las que no hay. Esto lo comenté una vez en un documental en el que me dejé llevar y se me olvidó que estaba haciendo una entrevista. Como puedes imaginar, no fue una infancia bonita.

Mujerhoy ¿No quiere que lo hablemos?

Blanca Portillo No pasa nada, lo comenté en su día y por eso me estás preguntando.

Mujerhoy Su padre murió justo cuando usted tenía 18 años

Blanca Portillo Sí, justo cuando entré en la Escuela de Arte Dramático. Y, aunque ya no vivía con él ni teníamos una relación constante, nunca supe si hubiera aprobado que yo fuera actriz.

La historia de una mujer sin vida propia Mrs. Dalloway es el título de la cuarta novela de Virginia Woolf, publicada en 1925, que ahora Blanca Portillo lleva a las tablas del Teatro Español (hasta el 5 de mayo, Madrid), bajo la dirección de Carme Portaceli. En el Londres de después de la I Guerra Mundial, Clarissa Dalloway repasa la historia de su vida, al ritmo que marcan las campanadas del Big Ben, mientras ultima los preparativos de una gran fiesta que esa misma noche celebra en honor de su marido. Las decisiones que ha tomado (siempre para hacer felices a los demas, pero sin pensar en sí misma) y los personajes que han estado en su vida acuden a su memoria, y sirven para que Woolf analice el papel de las mujeres y su lucha por tener una vida propia.

Mujerhoy ¿Y qué cree?

Blanca Portillo Siempre pensé que no le hubiera gustado nada. Por eso, cuando hice Hamlet, sé que mi padre vino a verme al teatro, para decirme que, con el tiempo, se había dado cuenta de que estaba equivocado [Risas].

Mujerhoy ¿Lo vivió así realmente?

Blanca Portillo Sí, sí. No solo tuve la impresión de que estaba y que había venido a verme actuar, es que lo vi varias noches. Estas cosas suenan muy raras, pero sé perfectamente lo que viví.

Mujerhoy ¿La aprobación de su padre era su asignatura pendiente?

Blanca Portillo Siempre necesitas la aprobación de la gente que quieres.

Mujerhoy ¿Cómo se la mostró?

Blanca Portillo Vamos a ver: cuando Asier Etxeandía hizo de Hamlet, casi me desmayo al verlo aparecer: era idéntico. ¡Era mi padre! De alguna manera, las energías de mi padre estaban muy presentes en esa obra. Y, probablemente, como nunca supe su opinión sobre lo que yo hacía, era una asignatura pendiente. Tengo la impresión de que vino a decirme que estaba contento, porque vio que era una actriz respetada. En cualquier caso, sé que, si no le hubiera gustado, lo hubiera hecho igual en contra de su voluntad. De eso estoy segura.

Mujerhoy Dice que su concepto de la familia está en los hermanos.

Blanca Portillo Sí; porque, al no tener la presencia directa de los padres, nos hicimos una piña. Nunca vivimos con los dos a la vez. Cuando se separaron, primero viví con mi padre y, después, con mi madre. Esta situación nos ha construido a todos muy independientes, pero nos apoyamos y nos queremos con locura. Ahora que tenemos nuestra edad, somos una panda de ocho locos maravillosos que nos adoramos.

Mujerhoy ¿Puede que eso tenga mucho que ver con su necesidad de estar sola y no querer tener hijos?

Blanca Portillo Sí, claro. Me lo he mirado, lo he analizado y lo que me pasó de niña tiene mucho que ver con lo que soy ahora. Es inevitable, todos somos el resultado de lo que hemos vivido. Y yo soy el resultado de una abuela que, en un momento dado, puso el puño en la mesa, de una madre que hace 50 años decidió separarse, de un padre no presente y de un arreglarte tú misma la vida porque no hay para más. Esta soy yo.

Mujerhoy “La Portillo”, porque solo se pone el artículo delante de quienes han llegado muy lejos.

Blanca Portillo A mí eso no me gusta nada [Risas]. Cuando te ponen LA PORTILLO, parece que hablan de ti en mayúsculas, como si yo fuera a entrar en un sitio y saludara con solemnidad a la gente. Y no es así, soy una señora a ras de suelo. Y soy libre y me siento libre.