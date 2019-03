30 mar 2019 Irene Rivas

Compartir en google plus

Todo depende de la educación. Es la frase que ha abrochado numerosas ponencias a lo largo de las dos jornadas del Santander WomenNOW Summit. Sobre la mesa, una pregunta directa: ¿tenemos asignaturas pendientes todavía en esta materia?

Laura Sagnier es especialista en Marketing Intelligence. Su trabajo en la consultora PRM es ofrecer datos estadísticos que ayuden en la toma de decisiones. Durante un parón por estrés laboral pensó qué pasaría si utilizara esta metodología para ayudar a sus hijas a elegir sus caminos. El resultado fue ‘Las Mujeres Hoy’, un estudio cuya muestra representa a casi 15 millones de mujeres de 18 a 64 años.

La variable entre la educación y la vida que queremos

Según los datos arrojados por Sagnier, a medida que aumenta el nivel de estudios de la mujer disminuye el porcentaje de las que están en paro; el 40% de las mujeres con estudios primarios en España está en situación de desempleo mientras que esto solo le ocurre a una de cada diez mujeres con estudios superiores. Además, estas últimas reciben una remuneración mayor, experimentan un equilibrio con sus parejas en el reparto de las tareas y son menos las que se sienten infelices con su vida.

“En España, la evolución experimentada por el nivel de estudios de las mujeres ha sido muy favorable. Un 82% tenemos estudios superiores a los de nuestras madres y el 50% tenemos la misma preparación, o superior, a nuestra pareja” – explica Sagnier. Pero la educación no es solo la parte académica, hay muchos otros elementos que están influyendo. Como señala la directora de Mujerhoy, Charo Carrera, “nosotras, en general, estamos mucho más formadas que nuestras madres pero estamos en una sociedad en la que no tenemos referentes, tenemos que buscar nuestras propias maneras de funcionar”.

En opinión de la escritora Laura Freixas es necesario hablar del contenido de esa educación porque podría parecer que solo hay una. “Tenemos una educación y una cultura en la que las mujeres son invisibles o son presentadas como una serie de estereotipos”. Freixas recuerda cómo aparece representada la mujer en los dos primeros libros que ella recuerda haber leído: ‘Los Pitufos’ y ‘Asterix’. Aunque provoca ciertas risas en el auditorio, lo cierto es que en ambas obras no hay prácticamente representación femenina y, cuando la hay, juega un papel un tanto complaciente y bobalicón, más interesadas en el largo de su melena que en cualquier otro aspecto o ridiculizadas cuando se enfadan, como sucede con Karabella, que es representada como una gallina cuando arquea la ceja en mitad de la Galia. “Yo recuerdo que cuando me peleaba con mi marido me veía a mí misma así. Creo que estamos un poco acomplejadas por esas representaciones”.

Charo Carrera, directora de Mujerhoy, durante la presentación de la mesa pinit Andrea morales

“Las mujeres tenemos que hacernos preguntas” -interviene la psicóloga Isabel Menéndez-, “sobre todo, qué deseamos en la vida”. Entonces salen a relucir los sesgos implícitos, cómo hemos sido educadas, cómo nos sentimos y cómo luchamos contra esa inercia que nos lleva a repetir estereotipos y comportamientos. Charo Carrera, en este punto, recupera una de las anécdotas escuchada en las jornadas de ayer y que ponía de manifiesto la situación vivida en una orquesta en la que había mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Para equilibrar dicha situación, se decidió convocar nuevas pruebas de selección; el resultado, a pesar de que había un biombo que impedía ver a los intérpretes de la partitura, fue nuevamente una desigualdad sorprendente entre el número de hombres y mujeres seleccionados. Analizando las condiciones se dieron cuenta de que se escuchaba el taconeo de las mujeres al entrar en la sala y las pruebas se repitieron, colocando esta vez una moqueta en el suelo. ¿Se imaginan el resultado? Demoledor. La balanza se había equilibrado.

Las mujeres somos más del 50% de la población mundial

En un estudio dirigido por Ana López Navajas se da la siguiente cifra: los nombres de mujeres citadas en los libros de texto son un 7%. Como subraya Laura Freixas “nos faltan modelos. Y esos modelos solamente se nos citan en cuanto a la vida pública porque no se incluye en la enseñanza de la historia porque se las ha eliminado del relato. Hay que hablar de las mujeres porque son la mitad de la población, estuvieran donde estuvieran”.

Te puede interesar...

- Soraya Sáenz de Santamaría: "Corresponsabilidad no es ir a hacer la comprar con la lista que te ha dejado tu mujer"

- Bianca Jagger, una rebelde con causa

- Shirin Ebadi: "Soy el altavoz de las mujeres iraníes en el mundo"