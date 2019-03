30 mar 2019 mujerhoy

En un momento de profundo cambio social, las mujeres afrontan retos y desafíos que obligan a debatir sobre el futuro. Y parte de ese gran debate se va a producir en Santander WomenNow Summit, el foro que celebra en Madrid Taller de Editores-Vocento. Del 28 al 30 de marzo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este congreso reúne a casi un centenar de expertas y expertos nacionales e internacionales que debaten sobre el papel de las mujeres en el mundo.

Con el lema #MakeHERstory, hablan sobre derechos humanos, techos de cristal, educación, violencia de género o tecnologías, entre otros asuntos. La meta: dar voz a las injusticias que sufren las mujeres, sumar la voluntad de quienes pueden cambiarlas y generar hojas de ruta para el futuro. Las 30 sesiones de debate se articulan en torno a tres espacios: WONInspiring da voz a la sabiduría y la experiencia en femenino; las WONTalks abordan los retos que afrontan las mujeres en el mundo de hoy; y WONInnoSpace gira en torno a la innovación y la tecnología. Santander WomenNow Summit cuenta con el apoyo global de Banco Santander, el patrocinio de Reale Seguros y la Comunidad de Madrid, la colaboración de L’Oréal, Iberia, Accenture, Samsung y Giorgio Armani, y el respaldo de la Comisión y el Parlamento Europeos, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres españolas que van a participar: Carmen Calvo: Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Rel. con las Cortes e Igualdad.

Soraya Sáenz de Santamaría: Exvicepresidenta del Gobierno. Socia del bufete Cuatrecasas.

Ángeles Durán: Catedrática y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política.

Victoria Ortega: Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Isabel Pardo de Vera: Presidenta de ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).

Ana Betegón: Coronel médico, seis veces condecorada y directora del Hospital de la Defensa en Zaragoza.

Lola Solana: Gestora de Fondos de Santander Asset Management.

Begoña Lasagabaster: Directora de la oficina ONU Mujeres en Túnez y Libia.

Rozalén: Cantautora y activista por los derechos de la mujer.

Mabel Lozano: Guionista, productora y directora de cine social.

Concha Monje: Investigadora en Robótica. Universidad Carlos III.

María Eizaguirre: Editora del Canal 24 Horas de TVE. Consejera de Ellevate Network y de Inspiring Girls.

Bianca Jagger: Activista por los derechos de la mujer. Nicaragua

Creció bajo el régimen de Somoza, en Nicaragua, y vio los horrores que infligió a la población civil. Durante 30 años, ha prestado su voz a los más vulnerables y ha trabajado por los derechos humanos, las libertades civiles, la paz, la justicia social y la protección del medio ambiente. En el año 2006, creó la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger.

Bianca Jagger. pinit D.R.

Shirin Ebadi: Premio Nobel de la Paz. Irán

¿Cómo luchar contra la discriminación de la mujer? Me alegra estar aquí para debatirlo”

Es la primera mujer musulmana que ha recibido el Nobel de la Paz, y una importante abogada y activista por los derechos humanos y por la democracia. Desde su niñez siempre tuvo un fuerte sentimiento de justicia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Teherán, se convirtió en la primera mujer juez del país, en 1969.

Ha trabajado en muchos casos de violación de los derechos humanos, especialmente con mujeres y niños. Además del Nobel, en 1996 fue galardonada por Human Rights Watch y en 2001 recibió el Premio de los Derechos Humanos Thorolf Rafto, por su defensa de las mujeres, en los tribunales iraníes, en casos de divorcio y tutela de los hijos.

Shirin Ebadi. pinit D.R.

Hilarie Bass: Expresidenta de la American Bar Association (ABA). EE.UU

Es una de las abogadas más importantes de Estados Unidos: ha presidido durante años su organización profesional más importante y en 2016 fue nombrada abogada del año en litigios, según The Best Lawyers. Promover la igualdad de género a nivel mundial es una prioridad para ella.

Hilarie Bass. pinit d.r.

Alexandra Palt: Directora Mundial de Sostenibilidad de L’Oréal y vicepresidenta de la Fundación L’Oréal. Austria

Abogada especialista en derechos humanos, comenzó colaborando con Amnistía Internacional. Se trasladó después al ámbito de la responsabilidad social, asesorando a empresas sobre sostenibilidad e innovación social. Se incorporó a L’Oréal en 2012, como directora mundial de Sostenibilidad. Es además vicepresidenta ejecutiva de la Fundación L’Oréal.

Ronja Koepke: Cofundadora de Investpodden. Suecia

Oradora, empresaria, escritora y angel investor, ha invertido en compañías centradas en inteligencia artificial, internet de las cosas, GPS, tecnología financiera y salud. Su meta es ayudar a jóvenes emprendedores y nuevos inversores a comprender cómo funciona el proceso y llegar a quienes, como ella misma, no pensaron que podrían iniciar un negocio o invertir en las ideas brillantes de otras personas. Tras haber vivido en Letonia, Nueva York y Los Ángeles, ahora reside en Estocolmo.

Alessia Centioni: Presidenta de la European Women Alliance (EWA). Italia

Trabaja en el Parlamento Europeo y ha creado EWA, un grupo de mujeres que fomenta el empoderamiento femenino y los valores europeos. Graduada en Ciencias Políticas, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del mercado interior, el comercio y la política exterior europea.

Ronja Koepke. pinit d.r.

Iren Reznikov: Socia en RED Capital Partners. Israel.

Esta es una oportunidad para crear relaciones sostenibles que nos harán avanzar a todas”.

Presidenta de la European Women Alliance (EWA). Italia.Iren Reznikov trabaja en RED Capital Partners, la primera firma de capital de riesgo que invierte en empresas fundadas o cofundadas por mujeres en Europa e Israel, y está especializada en la creación de empresas de alta tecnología. Ha sido directora de YL Ventures, una compañía ubicada en Silicon Valley dedicada a las inversiones en tecnología israelí. Previamente, trabajó en el departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Finanzas de Israel. Designada Fellow at the China- Israel Task Force, ha desarrollado diversas iniciativas económicas entre ambos países. La revista Forbes ha reconocido su labor incluyéndola en su lista de personas influyentes Israel 30 under 30.

Alessia Centioni. pinit d.r.

Adriana Scozzafava: Managing director de Financial Services de Accenture en España, Portugal e Israel. Venezuela

Ha consagrado su carrera a la transformación digital en el sector financiero y al desarrollo de Accenture en otros países. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Práctica de Servicios Financieros de Accenture en España, Portugal e Israel y lidera las iniciativas de gestión de la diversidad, un elemento de éxito en la estrategia de la firma.

Iren Reznikov. pinit d.r.

Kavita Parmar: Fundadora y directora creativa de IOU Project. India

Esta diseñadora nacida en la India quiere restaurar los valores humanos en el mundo de la moda y hacer que el individuo recupere su identidad como creador. Con ese objetivo ha creado la plataforma IOU Project, que se vale de las nuevas tecnologías y las redes sociales para conectar a los compradores con las personas que elaboran las prendas de ropa, en cualquier parte del mundo. El IOU Project tiene más de 200.000 menciones en internet y ha recibido premios como elUNSCC Leadership Award, el Luxury Briefing Award para la Innovación o el Source Award del Ethical FashionForum de Londres.

Adriana Scozzafava. pinit d.r.

Kotchakorn Voraakhom: CEO y fundadora de Porous City Network. Tailandia

Esta arquitecta paisajista tailandesa construye espacios públicos verdes para hacer frente al cambio climático, sobre todo en su ciudad natal, Bangkok (ha creado un gran parque ecológico urbano en su centro). Es consultora en el proyecto Redevelopment Bangkok 250 y ha sido cofundadora de Koungkuey Design Initiative (KDI), una asociación internacional que trabaja con comunidades para rediseñar espacios públicos de forma participativa. En todos sus trabajos muestra su pasión por resolver problemas ecológicos urbanos a través del diseño arquitectónico del paisaje.

Kavita Parmar. pinit d.r.

Leslie Morgan Steiner: Escritora, consultora y líder de opinión. EE.UU.

Especialista en liderazgo femenino, conciliación, resiliencia y, sobre todo, violencia hacia las mujeres. Esta excolumnista del Washington Post ha escrito Crazy Love, un libro sobre amor y violencia, y prepara otro sobre el envejemiento femenino y la sexualidad después de la maternidad y el divorcio.

Kotchakorn Voraakhom. pinit D.R.

Noa Muzzafi: Asia Program Director en Pears Program for Global Innovation. Cofundadora de la iniciativa Guan She. Israel

Lucha contra la desigualdad de género en las startups de Israel: ha fundado y gestionado la filial israelí de la plataforma SheWorx y administra las comunidades de Women of Startup Nation. Es también cofundadora de Guan She Initiative, la primera red femenina asiático-israelí. Antes de unirse a Pears, Muzzafi trabajó en PwC Israel como jefa de desarrollo de negocios de alta tecnología y jefa de programas de startups y en Li & Fung Group (Shanghai) como consultora en aceleración e innovación. Vivió y trabajó durante tres años en Asia oriental.

Leslie Morgan Steiner. pinit D.R.

Monique Morrow: Presidenta y cofundadora de The Humanized Internet. Suiza

Directora de tecnología global de Cisco entre 2012 y 2016, es una de las líderes tecnológicas más influyentes del mundo y ha orientado su carrera a integrar la ética en internet y a proteger a sus usuarios más vulnerables. Reputada oradora, ejerce de asesora en distintas entidades de la comunidad blockchain.

Noa Muzzafi. pinit d.r.

Sarah Turner: CEO y cofundadora de Angel Academe. Gran Bretaña

Tecnóloga, emprendedora y angel investor, es la CEO y cofundadora de Angel Academe, una venture capital inglesa. Sus inversionistas son sobre todo mujeres que llevan su capital a startups tecnológicas fundadas por otras mujeres, siempre con alto potencial de crecimiento. Por ejemplo: Provenance, que utiliza blockchain para mejorar la transparencia de la cadena de suministro alimentaria; Raremark, que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a pacientes con enfermedades raras a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento; y Fiskl, una fintech para microempresas.

Monique Morrow. pinit d.r.

Simona Abdallah: Percusionista. Dinamarca

Esta música danesa de origen palestino es una de las pocas mujeres que se dedican al darbuka –tocado tradicionalmente por hombres– y ha sido muy cuestionada por ello. Sin embargo, nunca se ha rendido. Autodidacta, comenzó su carrera musical a los 15 años. Se ha marcado como reto grabar un álbum que fusione el rock, el house y el pop con los ritmos musicales de Oriente Medio.

Sarah Turner. pinit d.r.

