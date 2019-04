1 abr 2019

En nuestra casa se ha impuesto una norma: no se ve ninguna serie, por mucho hype que arrastre, protagonizada por una pareja formada por un hombre en distintos grados de escaqueo y mujer en distintos grados de cabreo.

"Todas las series son iguales", me dijo mi hijo Peru hace dos semanas. "El marido reh√ļye y reniega de la mujer, la mujer rega√Īa y reniega del marido". M√°s all√° de la sorpresa por ese uso de los verbos "rehuir" y "renegar" en un ni√Īo, mi hijo me hizo pensar. Tard√© unos d√≠as, claro. "¬ŅPor qu√© estamos tan cabreadas en las series? ¬ŅPor la sobrecarga mental de los cuidados y la log√≠stica? ¬ŅPor el estr√©s, nuestros puestos en los consejos de grandes empresas y entrenamientos de iron woman?".

A Pablo no le gusta que me ponga mitinera, porque sus hijos opinan lo mismo que el m√≠o. Y √©l tambi√©n: "¬ŅY por qu√© esos padres est√°n siempre en fuga, que apenas rozan las obligaciones familiares y siempre andan tentando el agua, con un pie fuera? ¬ŅPor qu√© miran a todas las mujeres con deseo, salvo a la suya a la que miran con paciencia y resignaci√≥n?".

-Pablo -le suplico-. Dime que no nos vamos a convertir ahora en una de esas parejas de intelectuales esnobs que se niegan a ver series.

-¬ŅQuieres decir intelectuales o extraterrestres?

Al d√≠a siguiente interrogo a R., un amigo m√°s terrenal. "¬ŅY no son todas las parejas as√≠?", me contesta ret√≥rico. "¬ŅAs√≠ c√≥mo?", le pregunto. "Pura incomunicaci√≥n en compa√Ī√≠a", responde. "Pues... yo qu√© s√©, espero que no, qu√© inutilidad la incomunicaci√≥n, qu√© melancol√≠a...", reflexiono. "Quiz√° la propia pareja es in√ļtil y melanc√≥lica", concluye √©l. A R. nunca le dejo filosofar, pero si le contengo me dice cosas que realmente no me gusta o√≠r: "Todas las parejas que conozco evitan hablar de lo importante", por ejemplo. No me gusta su "todas", no me gusta el verbo "evitar" y, seg√ļn R., tampoco me gusta la realidad.

As√≠ que me concentro en la ficci√≥n: "En esa serie se cuida el resentimiento como si fuera un bons√°i, se nutre, se recorta, se admira... La gente no es tan masoquista. Las mujeres no somos tan masoquistas". "¬ŅY entonces por qu√© ten√©is hijos?", pregunta R..

"Zasca", que dir√≠an en Twitter. No reacciono a su provocaci√≥n. No reacciono, pero me noquea. Me voy a casa andando, que es lo que hago siempre que me puede el des√°nimo: andar e ir a casa. Pienso que cada uno tiene que contar su propia historia y esas series no cuentan la nuestra. Pienso en lo mucho que compensa no alimentar resentimientos. Pienso en la suerte que tengo de que los ni√Īos a los que estoy educando no crean en los estereotipos. Pienso en que R. no conoce mi pareja. Y acelero el paso.

