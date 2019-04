6 abr 2019 Christelle Laffin

Al atardecer, un halo de luz anaranjada ilumina la carretera de la Cañada de las Lagunas. Estamos en Los Ángeles y, a derecha e izquierda, las buganvillas en flor y las palmeras centenarias ponen la nota verde a las arrogantes mansiones californianas. En la cima de esta sinuosa carretera frecuentada por turistas se despliega la colina de Hollywood y las nueve letras blancas más célebres del valle. En la ladera, el Sunset Ranch, escenario de rodajes míticos como Mulholland Drive, de David Lynch, se ha transformado hoy en un plató donde la actriz inglesa Felicity Jones actúa en su primer western por exigencias del guion... de nuestra sesión de fotos.

La musa de la maison Dior encarna el espíritu de los rodeos, cruzado con el surrealismo del Oeste de la pintora Georgia O'Keeffe, que ha inspirado a Maria Grazia Chiuri para la colección Crucero 2019. Ante la cámara, Felicity Jones, una belleza morena de ojos claros, se muestra descarada, seductora, libre. Resulta fácil entender por qué Hollywood le ha abierto sus puertas de par en par a esta sensación británica, diplomada en Literatura por Oxford.

Me gusta interpretar a personajes con destinos extraordinarios".

Su destino dio un giro en su infancia. "Cuando vi a mi tío Michael Hadley actuar en el teatro sentí mi primer escalofrío como espectadora. Tenía ocho años. Y un mundo nuevo se abrió ante mí". A los 12, Jones consigue su primer papel en un telefilm, Los buscadores de tesoros (1996), un clásico de la literatura juvenil donde tuvo como compañera de reparto a la también adolescente Keira Knightley. ¿Y a continuación? "Seguí con lo que yo llamo "mi formación en crudo", en el teatro shakespeariano, en la radio y en el cine". La joven actriz esquiva que la encasillen alternando adaptaciones de Jane Austen y películas de época (Chéri, Northanger Abbey), biopics (Una teoría del todo) y películas de superhéroes (El asombroso Spiderman). Pero fue su papel de heroína de la saga galáctica Rogue one: una historia de Star Wars, el taquillazo que la dio verdaderamente a conocer en 2016.

A pesar del terremoto de la fama, Felicity consigue pasar inadvertida en el barrio de Londres donde reside con el director Charles Guard, su marido. Su último papel protagonista ha sido en Una cuestión de género (ya en pantallas en nuestro país), un biopic que cuenta la historia de Ruth Bader Ginsburg, la icónica juez feminista del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Mujerhoy Interpretó a una heroína rebelde en Rogue One: una historia de Star Wars. Y ahora acaba de encarnar al icono feminista Ruth Bader Ginsburg en Una cuestión de género. ¿Por qué suele elegir estos papeles de mujeres fuertes y libres? ¿Es una cuestión de compromiso?

Felicity Jones Me gusta interpretar a personajes con destinos extraordinarios. Ruth Bader Ginsburg es una pionera. Fue una de las nueve estudiantes admitidas en la Facultad de Derecho de Harvard en su época, junto a 500 hombres... Hoy en día, con 85 años, esta juez de la Corte Suprema sigue todavía en su puesto. Durante toda su carrera ha luchado contra las discriminaciones sexistas y las injusticias de la sociedad norteamericana; y lo más importante es que, además, ha logrado cambiar las leyes. Es un modelo. Los otros papeles de los que me habla también tienen en común el haber sido imaginados y defendidos por mujeres, algo crucial, en mi opinión, para hacer que avancen los límites de la paridad. Kathleen Kennedy, la productora de Star Wars, decidió relanzar la saga, pero liderada por heroínas: Rey, en Star Wars, o Jyn, en Rogue One. En cuanto a Mimi Leder, la directora de Una cuestión de género, no deja de luchar a favor del empoderamiento de las mujeres a través de proyectos como este. Es una clave del cambio: cada vez más mujeres en puestos de responsabilidad ofrecen a otras mujeres papeles importantes en la pantalla para que las más jóvenes y las niñas pequeñas encuentren modelos a los que admirar.

Mujerhoy ¿Cómo sueña que sea su carrera en Hollywood?

Felicity Jones Desde siempre, Meryl Streep ha sido mi referente por la manera en la que se adueña de los personajes y le da vida a los guiones. Puede interpretarlo todo, incluso a un hombre, y siendo verdad. Leonardo DiCaprio me impresiona también. Por su capacidad de observación y su precisión, y también considero a Julianne Moore y Helena Bonham-Carter dos auténticos fenómenos.

Mujerhoy Usted ha interpretado a menudo personajes reales: Jane Hawking, la exesposa del astrofísico Stephen Hawking; Nelly Ternan, la amante de Charles Dickens; y ahora la jueza Ruth Bader Ginsburg...

Felicity Jones Me gusta interpretar personajes reales porque me dan la oportunidad de explorar a un individuo bajo todos sus prismas... aun a riesgo de convertirme en una obsesa sobre la manera en que aprieta la mandíbula, por ejemplo. El trabajo con los detalles me fascina. Un papel comienza siempre por el aspecto físico. La dentadura, el pelo, las lentillas de color, el atuendo, la manera de caminar... Es utilizando estos artificios como puedo después concentrarme en la esencia ¡Y además esas mujeres me inspiran! Desde que rodé Una cuestión de género, me pregunto a menudo: "¿Qué haría Ruth en mi lugar?".

Mujerhoy ¿Cuál es su definición de feminismo?

Felicity Jones He crecido en una familia de feministas: mi padre [periodista], mi madre [publicitaria], mis hermanos: todos tienen esos valores. La cuestión del feminismo no era solo "ayudar a las mujeres a avanzar en términos de derechos", sino eliminar los estereotipos de género.

Mujerhoy Tiene una muñeca con su cara [Jyn Erso, de Rogue One] de la que se han vendido millones y su rostro aparece en carteles en el mundo entero. ¿Cómo consigue preservar tan bien su vida privada?

Felicity Jones Gestiono la celebridad como una parte más de mi trabajo, nada más. Soy extremadamente vigilante para permanecer fuera del radar de los medios y de las redes sociales. Entre dos películas, me gusta tomarme mi tiempo para reponerme, para cargar pilas creativamente hablando, junto con mis amigos y mi familia. Las únicas historias interesantes que se pueden contar sobre mí son los guiones que elijo.

Mujerhoy ¿Cómo nació su relación con Dior?

Felicity Jones Asistí en París a un desfile y caí rendida ante las creaciones de Maria Grazia Chiuri. Cada pieza que aparecía me enamoraba. No sabría decirte por qué. Quizá es su espíritu punk lo que me sedujo. ¡Como si Maria Grazia Chiuri se dirigiera directamente a mi herencia británica! Sus estilismos son todos de una elegancia effortless que me fascina. Con ellos, una se siente a la vez cool y fuerte, en plena posesión de su poder y, al mismo tiempo, ultrafemenina y delicada. Este poder, que ella insufla a sus prendas, es su seña de identidad.