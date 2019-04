11 abr 2019 B. JIMÉNEZ DE LA HOZ

Rosa García: Naturópata, especialista en Desarrollo Transpersonal y experta en Técnica Vibracional.

Su profesión consiste en “ayudar a mantener la calidad energética, algo esencial para atender las necesidades de nuestro cuerpo. Es una cuestión vibracional, cuánto mejor estemos, nuestro organismo trabajará con más precisión. Y eso se traduce en salud”. ¿Lo mejor de su trabajo? “Acompañar a las persona en el descubrimiento de su verdadera identidad”.

Josefina Royo: Doctora, directora del Instituto Médico Láser (IML).

“La belleza no se define, se reconoce”, apunta esta especialista en Medicina y Cirugía Estética, una disciplina “que va mucho más allá de una mera valoración externa. Suma sinergías con la alimentación, el ejercicio físico o las emociones para obtener un bienestar personal mayor”. Porque, a su juicio, “la transformación de la dimensión física repercute en lo emocional, en lo mental y en lo social”.

A los 18 años empezó a cuidarse el rostro. Hoy Marina Ruiz, una profesional consagrada en la comunicación de belleza en nuestro país es un auténtico pozo de sabiduría en materia de tratamientos, firmas y productos, de los que habla con contagiosa pasión. “Soy muy exigente, porque siempre me ha condicionado mucho la estética de todo –nos cuenta–. Lo que más valoro es la piel, porque entiendo que es lo que establece la belleza general de un rostro. Lucho por mantener lo bueno que queda de la mía en la medida de lo posible”, asegura. ¿Cuál es su plan de acción? “Voy a hacerme faciales (peelings suaves y tratamientos de hidratación) una vez a la semana con mi esteticista de confianza, Esther Caballero. E intento revitalizar cara y escote”.

Con regularidad, también confía en el buen hacer del Instituto Médico Laser: “Confío plenamente en la dra. Josefina Royo, su directora, y me ha hecho perderle el miedo a la medicina estética. Con ella me pongo bótox, inyecciones de plasma rico en plaquetas, así como vitaminas y técnicas de láser para mejorar el tono y el aspecto de mi piel”, confiesa Marina. “A Amalia Panea le debo mi vuelta al ejercicio. Fui miembro federado de Canoe en saltos de trampolín e hice danza clásica española, pero llevaba 30 años sin moverme de la silla del despacho. Amalia me está ayudando a recuperar flexibilidad y a controlar la mente gracias al yoga”. Y cuando el estrés hace mella, Marina llama a Rosa García, que es naturópata, para una sesión urgente. “Acude en mi ayuda para trabajar las energías cada vez que me siento agotada. Me deja despejada y con fuerzas para empezar otro día igual de agitado”.

Ester Caballero: Responsable del área de Estética y Bienestar de Artpel

“Sentirse más guapa te hace ver la vida de otra manera, con más seguridad”, asegura esta experta que trabaja con la tencología y los aparatos más punteros. “Y los tratamientos estéticos proporcionan una mejora real e inmediata de forma objetiva y subjetiva. Así que gracias a ellos se logra un cambio de actitud que da mucha satisfacción a otros niveles”.

Amalia Panea: Periodista, profesora de yoga y fundadora de YogaBrunch

Para esta experta con más de 20 años de práctica, el yoga no es una disciplina, sino “una poderosa forma de autoconocimiento, una fuente de felicidad y calma, que aumenta el nivel de energía y mejora la salud”. Impulsora del movimiento YogaBrunch y autora de Cambiar de vida es fácil si te dicen cómo, enseña a sus alumnos otra forma de relacionarse con ellos mismos.