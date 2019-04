11 abr 2019 mujerhoy

1. Dian Fossey: primatóloga

Esta investigadora luchó durante toda su vida por sus ideales, hasta morir por ellos. Su inagotable lucha por la supervivencia de los gorilas es para mí todo un ejemplo de constancia, abnegación y empatía.

2. Diana Vreeland: editora de moda

Fue la editora de moda más revolucionaria de la historia, pionera de toda una escuela a la que hoy pertenecen personalidades como Anna Wintour. Como anécdota, resulta que a ella le debemos el descubrimiento de la actriz Lauren Bacall. ¡Casi nada!

Diana Vreeland. pinit getty

3. Simone de Beauvoir: escritora, profesora y Filósofa feminista

Me atrae mucho su personalidad, sobre todo por cómo luchó por los derechos de las mujeres en una época tan complicada como los años 40 y 50. Siempre fue independiente y trabajadora, y decidió no ser madre para luchar contra los estereotipos de la mujer. Para mí, sigue siendo un ejemplo a seguir.

4. Louise Bourgeois: artista

Me encanta su obra. No solo ha sido, y será, una de las artistas más importantes del arte contemporáneo, sino que además supo plasmar en sus esculturas e instalaciones la truculenta vida que tuvo y temas como la soledad o la ansiedad.

5. Marisa Zamarrón: mi madre

Es pura personalidad. Mi madre siempre ha sido independiente, trabajadora y una madre ejemplar. Además de culta y revolucionaria. En su época creó Mi querida Señorita, una de las boutiques mas transgresoras del Madrid de los años 70.

6. Barbra Streisand: cantante

La Streisand es alguien impresionante en todas su facetas, ya sea como actriz, como cantante o como directora de cine. Su enorme personalidad hace que hasta su protuberante perfil resulte atractivo.

Barbra Streisand. pinit d.r.

7. Lygia Clark: escultora

Es probablemente la escultora que más me ha transmitido con su trabajo. De hecho, su obra y su manera de relacionar el arte con nuestras vidas sigue inspirándome enormemente.

8. Soledad Lorenzo: galerista

Me parece una de las galeristas españolas más comprometidas con el mundo del arte. Su deseo siempre fue que su colección llegase al mayor número de personas, lo que la ha llevado a donar gran parte de su colección a uno de mis museos favoritos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Soledad Lorenzo. pinit d.r.

9. María Callas: soprano

Además de que la ópera es mi género musical favorito, Callas fue la mejor y no paró hasta conseguir llegar adonde llegó. Su voz me acompaña casi todas las mañanas. No me canso de oírla.

10. Katharine Hepburn: actriz

Adoro la manera en que su carácter se refleja en sus películas. Me encanta Historias de Filadelfia (una de las primeras) y En el estanque dorado, una de las últimas. Su elegancia no mutó.