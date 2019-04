12 abr 2019

Crecemos, cambiamos, (r)evolucionamos… los conceptos que conocíamos se nos quedan cortos y el vocabulario sexual crece para incorporar orientaciones con definición propia. No obstante, precisamente porque cada persona es la única conocedora de lo que experimenta y siente, hay quien considera que todas estas nuevas acepciones nos limitan y etiquetan. La actriz Sophie Turner fue una de las últimas ‘celebrities’ en subir esta cuestión a la palestra, asegurando que para madurar es necesario experimentar, sin necesidad de reprimirnos o clasificarnos. Son muchas las voces que abogan por esta misma idea, incidiendo en que las etiquetas merman la libertad de las personas y de las relaciones e impiden el aprendizaje. Estas 10 famosas, entre muchas otras, son todo un ejemplo a la hora de hablar abiertamente del tema y de no cerrar la puerta al amor (o al sexo) sea cual sea el género.

Sophie Turner

La actriz que da vida a Sansa Stark en la saga ‘Juego de tronos’ revelaba recientemente en una entrevista concedida a Rolling Stone, que antes de prometerse con el cantante Joe Jonas habría disfrutado plenamente de sus relaciones íntimas con hombres y con mujeres. La aspirante al Trono de Hierro en la ficción declaró que: “Para madurar tienes que experimentar mucho. Todo el mundo debería hacerlo. Además yo me enamoro de un alma, no de un género concreto”, aclaró. “En cualquier caso, todavía no termino de asimilar que estoy prometida. Me encanta. Y esto no significa que haya conseguido una meta especial, simplemente que he encontrado el lugar donde quiero quedarme para siempre”, concluyó. El hecho de desproveerse de toda etiqueta y de no cerrar puertas a nuevas vivencias, ayudó a la intérprete a saber que ha dado con el amor de su vida.

Lady Gaga

En 2009, la conocida cantante y compositora (actriz, bailarina y un largo etcétera de virtudes) afirmó en una entrevista con Barbara Walters que detrás de la canción ‘Poker face’ se narraba la historia de su atracción hacia las mujeres, con quienes también habría mantenido relaciones. A razón del revuelo que se armó en torno a sus declaraciones en enero del pasado año, ratificaba sus palabras en la revista Shangay, donde afirmaba: “Que una artista femenina se declare abiertamente bisexual implica que, en cierto modo, está rompiendo un tabú, y no es algo que me asuste. Como artista creo que estoy obligada a ejercer como una fuerza liberadora. Mi relación con la comunidad gay es maravillosa y siento que, por ellos, debo mostrarme en todo momento como una mujer fuerte y segura de sí misma”.

Amber Heard

Hace apenas un mes, durante una charla del panel 'Making Change On and Off the Screen', dentro del festival SXSW de Texas, la actriz narró lo difícil que fue confesarle a sus padres su bisexualidad y su primera relación con una mujer, Tasya van Ree, con la que salió entre 2008 y 2012 antes de conocer a Johnny Depp. Sin embargo, no es la única vez que ha hablado abiertamente de su orientación sexual o más bien del hecho de eliminar cualquier etiqueta y prejuicio acerca de la misma. En 2017, declaraba en la revista Allure: “Creo que es importante que nos resistamos a las etiquetas, me da igual en cuántas letras añadas a ese término (en referencia al LGTBIQ). Al final necesita convertirse en: ‘Todos somos humanos'”.

Cara Delevingne

Si alguien se interesa por la vida amorosa de la modelo y actriz británica, encontrará que en su lista de conquistas hay nombres masculinos y femeninos, sin distinción. Recientemente salía precisamente a la palestra su supuesto romance con la actriz Ashley Benson, protagonista de series como 'Pretty Little Liars'. Sin embargo, en unas declaraciones para la revista Vogue UK durante la promoción de 'Suicide Squad', la modelo revelaba: “Estoy obviamente enamorada. Si la gente quiere identificarme como gay, estupendo. Pero todos somos líquidos, cambiamos, crecemos”. ¡Bravo, Cara!

Megan Fox

“Creo que la gente nace bisexual y luego toma decisiones subconscientes basadas en las presiones de la sociedad”, aseguró la actriz Megan Fox. "No soy lesbiana, solo creo que todos los humanos nacen con la habilidad de sentirse atraídos por ambos sexos. Quiero decir que podría verme a mí misma en una relación con una chica. Olivia es tan sexy”, dijo en 2008 la protagonista de ’Transformers’.

Bella Thorne

Hace apenas tres años, la conocida actriz salida de la Factoría Disney ponía fin a su relación con el actor Gregg Sulkin y hablaba abiertamente de su bisexualidad. Recientemente, en la revista 'Gay Time' explicaba cómo ha cambiado su vida laboral desde aquella confesión y cómo afectó a su profesión. Sin embargo, en pro de dar visibilidad y naturalidad a cualquier orientación sexual, Bella afirmaba: “Parece que nadie lo entienda. En este mundo, o eres gay o hetero. No hay un punto intermedio […] ese punto es el que impide a la gente ponerte una etiqueta, y eso les molesta mucho, porque no pueden explicarlo y no pueden entender cómo funciona así que lo odian”.

Dulceida

Aida Domènech, mundialmente conocida como Dulceida, fue toda una pionera en el mundo de las ‘influencers’ a la hora de dar un paso al frente y expresar abiertamente su bisexualidad, remover conciencias y darle una necesaria visibilidad. Ella y su esposa Alba se han convertido en todo un ejemplo que anima a las jóvenes a romper con los clichés y dejar fluir sus emociones. En una entrevista televisiva conducida por Risto Mejide, Dulceida aseguraba: “Nunca podría haber pensado de que me enamoraría tanto de una mujer. Estaba asustadísima, tenía miedo de que las marcas me rechazaran por ser bisexual pero me saqué un gran peso de encima”.

Demi Lovato

Durante la gira de promoción en el año 2015, la cantante asistió al programa ‘Alan Carr: Chatty Man’ donde el presentador le preguntó si su tema ‘Cool for the Summer’ (que gira en torno a un romance homosexual) se basaba en experiencias propias. La respuesta de Demi fue contundente. "Definitivamente no estoy confirmando ni estoy desmintiendo nada. Todas mis canciones están basadas en experiencias personales. No creo que haya nada malo en experimentar, para nada."

Angelina Jolie

Conocida por su carrera cinematográfica y su compromiso con los derechos de los más desfavorecidos, Angelina Jolie también acaparó noticias y protagonizó titulares por su agitada vida sentimental. En declaraciones para la revista ‘Girlfriend’ en 1997, la bellísima actriz confesaba haber estado locamente enamorada de una mujer a los 20 años y que incluso se hubiese casado con ella de no haber estado con su marido, por aquel entonces, Jonny Lee Miller. En una entrevista para 'Diva', recalcaba: “Amo a las mujeres y a los hombres y yo veo a las personas como personas y al amor como amor, por lo que creo que tiene sentido que una mujer sepa que la aprecio y la quiero tanto como lo haría si fuera un hombre.”.

Madonna

Provocadora donde las haya, toda una revolución estética y cultural, icono de la música, reina indiscutible del Pop… Madonna no deja a nadie indiferente y no se encasilla jamás, sorprendiendo a propios y extraños a cada paso. En su libro ‘Sex’ la diva sentaba cátedra: "Creo que todo el mundo tiene una naturaleza bisexual. Esa es mi teoría, puedo estar equivocada".

