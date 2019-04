13 abr 2019 guillermo espinosa

Aferrada a un icónico bastón de lunares y a punto de cumplir 74 años, mantiene ese porte desafiante y esa oratoria brillante que la ha convertido en una de las más combativas defensoras de los derechos humanos. En Madrid, con motivo del encuentro Santander WomenNow, organizado por Taller de Editores-Vocento, y ante un auditorio a rebosar, Jagger compartió debate en público y en privado con personalidades como la premio Nobel iraní Shirin Ebadi, la vicepresidenta Carmen Calvo o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y volvió a dejar claro su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de todos. Lo hizo sin ahorrar datos dramáticos: el 35% de las mujeres del planeta ha sufrido algún tipo de violencia; el 23% de las universitarias han sido violadas; 650 millones de niñas se casan antes de los 18 años; y que el 24% de los jóvenes europeos justifica la violación “si la mujer está ebria o ha tomado drogas”. Son las cifras escalofriantes que recoge la Bianca Jagger Human Rights Foundation, que creó en 1995.

Habló también de los logros conseguidos, pero aún más de lo que falta por hacer en un mundo que vive la mayor involución en derechos de su historia reciente. También contó el origen íntimo de su feminismo: tras el divorcio de su madre, se dio cuenta de lo legal y económicamente desamparada que quedó, de su lucha por encontrar de nuevo su sitio, y dijo que la convenció “para no convertirme jamás en una ciudadana de segunda”.

Jagger abandonó su Managua natal en plena dictadura de Anastasio Somoza, apoyó la revolución sandinista hasta que la guerra civil la frustró y ahora es la voz más crítica contra Daniel Ortega, exgeneral de aquella revolución y al que define como “tirano sanguinario”. Ella misma pudo vivir la represión en 2018, cuando los paramilitares asaltaron la Universidad donde daba una charla. Embajadora de Aministía Internacional y de Buena Voluntad del Consejo de Europa, aprovechó su conferencia en Madrid para lanzar dos mensajes: “El mundo es hoy un lugar más hostil para la mujer que para el hombre”, y “es necesario que las mujeres iniciemos una revolución pacífica para que esto cambie”. Y agradeció a las españolas que hayan abierto el camino: “En Londres o en Nueva York, no lo hicimos; no convocamos una huelga de mujeres el 8 de marzo, no salimos en masa por las ciudades del mundo. Vosotras, las españolas, sí lo habéis hecho. Por eso el mundo os mira. Nosotras, todas, os miramos. Habeis marcado un camino. Y os damos las gracias por ello, como os las doy yo aquí y ahora”.

Mujerhoy Con estadísiticas, ha mostrado “un mundo hostil que es un campo de batalla para la mujer”. ¿Cómo podemos darle la vuelta?

Bianca Jagger Aunque se han conseguido muchos logros, el mundo parece todavía un campo de batalla para las mujeres: por eso di esas cifras de violencia, no solo en el tercer mundo, sino en Europa y en otros países desarrollados. Y lo dije con el convencimiento de que hay que crear leyes para defender a las mujeres y hacerlas respetar. Debemos poner fin a la impunidad con la que se perpetran feminicidios o violaciones.

Mujerhoy Usted ha hablado de que las mujeres tienen que entablar una “guerra pacífica”. ¿Es realmente una “guerra” lo que estamos viviendo?

Bianca Jagger Creo que prefiero utilizar la palabra “revolución pacífica”. Es lo que tenemos que impulsar, aunque crea que hay algo de guerra en todo esto. Por lo que ya he explicado antes.

Mujerhoy A su juicio, uno de los principios fundamentales de esa revolución es la educación. Y, en buena medida, de las madres hacia sus hijos. ¿Usted qué principios entregó a su hija Jade y a sus nietos y su bisnieto?

Bianca Jagger He transmitido los valores que me pasó mi madre. Ella me hizo comprender que los individuos, uno a uno, pueden cambiar la historia. Y que, con la educación es como se avanza en el camino. Eso le he inculcado a mi hija y espero hacerlo con mis nietos: la idea de que todo es posible si uno se dedica a ello con esfuerzo, y que el compromiso y la voluntad individual, sumada a la entereza de tus valores, es un motor de cambio. Es, creo, lo que he sostenido con mi vida y mis acciones: estar comprometida, seguir mis principios y aspiraciones, y llevarlos hasta donde haga falta. Y es importante que las mujeres, como madres, asumamos esa responsabilidad. Los prejuicios que hay en nuestra cultura, eminentemente machistas, los transmitimos también nosotras. Si las madres no asumen la importancia que tiene la igualdad de género para el futuro de hombres y mujeres, la batalla se alargará. Y lo mismo ocurre con el respeto a los derechos humanos.

Mujerhoy En los últimos tiempos, se están cuestionando esos derechos hasta desde los gobiernos de las primeras potencias mundiales...

Bianca Jagger Porque nunca tendríamos que haberlos dado por supuestos. Hoy se vulneran en Nicaragua, Filipinas, Brasil, Chechenia, Turquía... No se libran ni Europa ni Estados Unidos. Quizá lo que más nos duela es la ingenuidad de no haber pensado que podía suceder este retroceso... Pero más sorprendente aún lo es la impunidad con la que se violan esos derechos. Bajo el ojo internacional y sin que pase nada, como ha ocurrido en Myanmar o en Nicaragua. O cuando en Estados Unidos el racismo se siente orgulloso de sí mismo o se generaliza la persecución a las minorías. Pensamos que ya habíamos superado esa etapa, que era una lucha ganada. Y nos damos cuenta que se cuestionan esos avances. Que en países donde la democracia, el respeto a las minorías, la libertad de prensa y otros derechos estaban protegidos, se está perdiendo lo logrado.

Mujerhoy Se confiesa católica, con un profundo sentimiento religioso. ¿No le resulta curioso que algunos hostigadores de los derechos humanos se presenten como personas con profundas creencias religiosas, del catolicismo de Bolsonaro en Brasil al islamismo de las monarquías alauitas o el Daesh?

Bianca Jagger Porque son falsas creencias, es fanatismo asesino encubierto de religión. Está ocurriendo, y un mundo donde proliferen los fanatismos siempre será un mundo peor.

Mujerhoy Sin embargo, se declara a favor del derecho a decidir de las mujeres en temas como el aborto. ¿Defiende la separación entre leyes de la fe, para regir la vida de cada uno, y civiles, para regir las de todos en igualdad?

Bianca Jagger Esto siempre resulta complejo. En tanto que católica, creo que se debe evitar el aborto, porque hay métodos para proteger a las jóvenes o evitar embarazos no deseados. Pero creo que es muy importante respetar las creencias de los individuos y la posibilidad de decidir. En Latinoamérica, la prohibición del aborto lleva a casos terribles: desde muchachitas violadas, niñas de 11 años forzadas a dar a luz, hasta otras condenadas a prisión por un aborto natural. ¿Es esto realmente humano? Ya es un drama perder un niño, para encima acabar en la cárcel.

Mujerhoy También ha dicho que existe la idea, en la mayoría de la población masculina, de que la mujer es inferior y debe ser tutelada. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Solo con educación?

Bianca Jagger Este es uno de los grandes problemas. Y, para ser sincera, no solo creo que haya una mayoría de hombres que piensan aún así, sino que nosotras mismas, de manera inconsciente, pensamos que somos inferiores. Es un problema cultural, sustentado en la tradición, contra el que tenemos que luchar. El sistema es disminuir de forma sutil nuestros valores y nuestra lucha, ridiculizarlos, minimizarlos.

Mujerhoy Es usted un ejemplo de resiliencia. Ver a su madre hundida tras el divorcio, marcó su senda. Luego fue una de las principales denunciantes de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Y ahora es la principal voz contra de Daniel Ortega. ¿Se ha sentido traicionada por este revolucionario convertido en dictador?

Bianca Jagger Nunca fui sandinista ni he militado en ningún partido. Pero creía en la revolución y la defendí. Creí que iba a traer la democracia y el respeto a los derechos humanos, elecciones libres y libertad de prensa. Era una promesa de libertad para millones de jóvenes que habíamos vivido las barbaridades del régimen de Somoza y nos considerábamos defensores de los derechos humanos. Nosotros no buscábamos una revolución sangrienta, y el sandinismo no lo fue. Hasta que apareció la Contra, sufragada por EE.UU., y desembocó en una guerra civil. Pero sí, Daniel Ortega es la imagen del traidor a unos principios. Yo denuncio cualquier dictadura o tiranía, a la izquierda o la derecha. Ortega no es de izquierdas: introdujo políticas neoliberales, hizo pactos con los sectores más corruptos y reaccionarios... se instituyó como un oligarca más. Por eso pido a esos nostálgicos de la revolución sandinista que se den cuenta de que Ortega no la representa: es un déspota sanguinario, un tirano que asesina a estudiantes, mujeres, niños, campesinos, trabajadores... que persigue a periodistas, a cualquier oposición, a la misma Iglesia católica. Ha puesto en peligro a Nicaragua y la paz en Centroamérica.

Mujerhoy Usted, que ha estado cerca del poder, ¿observa diferencia de género en el uso que hombes y mujeres hacen de él?

Bianca Jagger La gran diferencia es que las mujeres tienen la posibilidad de ser madres y piensan en el bienestar futuro de sus hijos. Por eso tenemos más reticencias a declarar guerras o a usar la violencia. No buscamos inmolar a nuestros hijos llevándolos a luchar por cualquier causa. Está claro que no todas actúan así: desgraciadamente, algunas piensan que han de imitar a los hombres. Y pierden esa naturaleza femenina conciliadora y pacifista.

Mujerhoy Bajo la dictadura de Somoza, decidió irse a París a estudiar Ciencias Políticas. ¿Cómo recuerda esos años universitarios y el origen de su militancia feminista?

Bianca Jagger El convencimiento de que merecíamos la igualdad lo descubrí al ver luchar a mi madre por derechos que se le negaban. O cuando me decía: “Tú puedes ser lo que quieras en la vida, si te lo propones”. Pero en París descubrí lo que antes solo había soñado: desde la libertad a poder ejercer mi igualdad sin cortapisas. Fue una gran influencia para conseguir mis propósitos.

Mujerhoy En sus fotos de los 70, hay una cosa que llama la atención porque solo lo hacía usted: miraba a la cámara sin complacencia, desafiante, sin atisbo de sonrisa...

Bianca Jagger [Sonríe para sí misma]. Bueno, ten en cuenta que, a través de mi relación con Mick Jagger, al que conocí en 1971, pasé de un día para otro a estar en el centro de una atención pública que no buscaba. Fue muy difícil para mí. No se correspondía con lo que yo me había propuesto en la vida.

Mujerhoy Su mirada desafiante supone un antes y un después en la proyección pública de la mujer. ¿No era consciente de ello?

Bianca Jagger >[Vuelve a reír hacia adentro]. Quizá lo era. Quizá ya tenía un plan. [Risas]

Mujerhoy ¿Le ayudó esa presencia pública a dar visibilidad a sus luchas? ¿O la celebridad le restó credibilidad?

Bianca Jagger No lo creo. Yo ya tenía una idea política de lo que quería hacer. He dedicado toda mi vida a la lucha y defensa de los derechos humanos. Hubo un paréntesis, el de mi matrimonio [1971- 1979], pero inmediatamente después me comprometí con esta causa. Y van 40 años. Aunque creé la Fundación Bianca Jagger prodefensa de los Derechos Humanos en 1995, hubo un largo trabajo previo siempre con el mismo compromiso.

Mujerhoy ¿Esta defensa hay que incorporarla desde cualquier área de la sociedad?

Bianca Jagger Efectivamente. Hay que buscar cualquier rama de conocimiento para involucrar a cuantas más personas mejor. Y de cualquier edad. Por eso para mí es importante acudir no solo a foros como este, también a colegios y a universidades, para hablar a los jovenes de derechos humanos y de otros temas importantes, como el medio ambiente.

Mujerhoy ¿Es ese otro tema que le preocupa de cara al futuro?

Bianca Jagger El cambio climático y el calentamiento global son una amenaza que va a influir en el resto de temas: desde los derechos humanos a los económicos. Hemos llegado a un punto de no retorno, o casi, y no debemos seguir engañándonos. Los efectos de esta amenaza no son para dentro de 50 años. Está sucediendo ya, ahora. Y nos afecta a todos.

Mujerhoy ¿Por qué decidió hace años afincarse en Londres? ¿Para estar más cerca de los núcleos de decisión que podían facilitar su lucha?

Bianca Jagger No. El motivo es más prosaico: mi hija, mis nietos, viven en Londres. Tengo una familia y me gusta estar cerca de ella. Pero no he cortado el vínculo con Latinoamérica, mantengo mi cordón umbilical con Nicaragua. Mi lucha por la defensa de los derechos allí, por dar voz a una masa que combate al sanguinario tirano Daniel Ortega, para que la opinión pública internacional no olvide los crímenes que allí se cometen a diario.

Mujerhoy Sé que no le gusta hablar de sus años de glamour: cuando estaba casada con Mick Jagger, frecuentaba Studio 54... ¿Le molesta que todavía se la vea como un icono de aquella época?

Bianca Jagger No, ya no me molesta. Hubo un momento, cuando estaba en mi propia transición, en que pensé que igual se frivolizaba sobre mí. Que se me veía como un mero icono de la moda y que eso podía afectar a la seriedad de mi trabajo. Pero creo que el trabajo de los últimos 40 años me permite estar al margen. Haber tenido un estilo tal o cual no borra tantos años de lucha.