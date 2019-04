13 abr 2019 e.c.

Tiene 19 años y está luchando por convertirse en modelo de fama internacional, pero, sobre todo, por demostrar que puede hacerlo por sí misma y no por ser "hija de". No es fácil cuando tu madre es una conocida modelo y actriz y tu padre es un torero de linaje mítico. "Si hubiera querido vivir del cuento, hubiera tomado caminos mucho más fáciles... Simplemente, me dedico y me desvivo por lo que me gusta", decía hace poco en su perfil de Instagram.

Las cosas son aún más complicadas, porque su padre, Cayetano Rivera, le dio sus apellidos poco después de casarse con Blanca Romero en 2001 (se divorciaron tres años después). Su padre biológico es un modelo británico con el que apenas compartió su primer año de vida.

Lucía pelea para poner las cosas en su sitio. Y parece que, poco a poco, lo va consiguiendo. Su primer trabajo fue con Emporio Armani. Ha desfilado en la Mercedes Benz Fashion Week y en la Pasarela 080 de Barcelona. Y ha protagonizado campañas con Adidas, Pull&Bear, Women's Secret, Ralph Lauren y Adidas. Hace pocos meses se instaló en París para trabajar con la misma agencia de modelos que Barbara Palvin, Bar Refaeli o Cindy Bruna. Y recientemente, desfiló con su madre en la presentación de la colección Atelier Pronovias 2019. Es "un icono de estilo millennial", dice su agencia en España, Uno Models.

"Mi padre es el que peor lo pasa, porque tengo que viajar y pasar mucho tiempo sola", explica sobre su trabajo. La relación entre ambos es buena, aunque la modelo se queja del poco tiempo que pasan juntos. "Él toreando y yo con mis proyectos, no los veo mucho, ni a él ni al pequeño Cayetano" [el hijo que tiene con la presentadora Eva Gonzalez], se lamenta Lucía en su Instagram. "Está claro que a mi padre le hubiera gustado que estudiara una carrera, como Derecho", decía hace poco en una entrevista.

Pero ella lo tuvo claro desde el principio. Le gustaba ver a su madre en los shootings a los que la acompañaba desde muy pequeña. Se crio en Gijón y luego en Madrid, cuando Blanca Romero se instaló en la capital para seguir con su carrera de actriz. Pero cuando su madre regresó a Asturias para criar a su hermano Martín, que tiene ahora seis años, la modelo decidió quedarse. "A mi madre la adoro y me ayuda cuando estoy mal, pero, al final, a la que llamo es a mi abuela, instintivamente. Mis abuelos significan la paz para mí", ha declarado.

Con más de 100.000 seguidores en Instagram, Lucía comparte en su perfil imágenes de su día a día, de momentos con sus amigas y su familia, y de su trabajo. Y también alguna que otra polémica: "No entiendo por qué tanta inquina y tanto odio hacia mí simplemente por ser adoptada por mi padre (cosa que yo no he decidido ni nadie le ha obligado a hacer)".

Lucía pone los puntos sobre las íes también en cuestión de amores. En su día, se la relacionó con Willy Bárcenas, cantante de Taburete, y con el torero Gonzalo Caballero. Y ahora se la ha fotografiado con el campeón de Moto GP Marc Márquez. Pero ella lo deja muy claro: "Tengo 20 años, voy a ir conociendo gente".