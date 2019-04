15 abr 2019 r

Puede que esté obsesionada con la ortografía (o la falta de ella). Y a veces me he sentido tentada a corregir -rotulador fosforito en mano-, más de un perfil de Tinder. Me cuesta entender que un caballero que me está vendiendo sus carnes y sus encantos no use el corrector. Es decir, a mí me gusta que me engañen bien: si eres capaz de poner en Tinder una foto de hace 10 años, por favor, ¿qué te cuesta pasar el texto de tu perfil por el corrector ortográfico?

Creía que estaba sola en mi cruzada por la ortografía cuando descubro que hay un movimiento, en la costa oeste de Estados Unidos, en defensa de la coma. Pero no de cualquier coma, sino de la coma Oxford, quizás el más elitista de los signos de puntuación.

En los perfiles de Tinder usar esa coma se ha convertido en una declaración de intenciones pues envía una serie de mensajes subliminales. Es más sutil y elegante que lo que he puesto, por ejemplo, yo en mi perfil de Tinder: "Abstenerse todo aquel que no sea capaz de diferenciar entre "haber" y "a ver". ¡A saber los empotradores iletrados que me he perdido! En cambio, si usas esa coma estás diciendo: "Presto atención a los signos de puntuación, preferiría prescindir de los analfabetos, pero en caso de emergencia...".

La coma de Oxford -es la que se usa en una enumeración justo antes de la y- genera grandes debates en Twitter. Unos creen que su uso denota cierto esnobismo y pretensión, y otros la defienden a punto de declarar en su perfil de Tinder: "Amante de Juego de tronos y de los gatos persas. Entusiasta de la coma Oxford". Los entusiastas de la coma Oxford se han convertido, pues, en un nicho muy interesante de Tinder. Una especie exótica en apareamiento interesada en la ortografía. ¡No me digáis que no es demasiado bueno para ser verdad!

Mary Norris, que trabajó como correctora en The New Yorker durante 30 años (y es conocida como la reina de las comas), ha explicado que este signo es muy útil para evitar la ambigüedad, y "sugiere que estás ante una persona cuidadosa y estructurada, a la que le gusta la precisión. La manera en que te presentas por escrito es la versión intelectual de la ropa que llevas". Aplausos.

Aunque parece que en castellano aún no contamos con ningún signo de puntuación que marque estatus en Tinder, y como siempre copiamos a los americanos, creo que debemos crear el Club de los Puntos Suspensivos. Sí, hay un cacao grandioso con esto en Tinder. Mira qué es fácil: son solo tres. Pues no hay manera, la gente pone dos, cuatro, cinco... Al hombre que ponga tres puntos suspensivos en su perfil de Tinder le pongo un piso.

