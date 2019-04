16 abr 2019

El estilo de vida a lo Kardashian lo conocemos de sobra gracias a la serie de dieciséis temporadas 'Keeping Up with the Kardashians', el reality familiar en el que no faltan lujo, dramas domésticos, matrimonios efímeros, culto a la plástica y selfies a borbotones. Poosh, la nueva web de Kourtney, se presenta como una guía moderna para vivir mejor tu vida. O eso dice Kourtney. Huelga decir que no todas soñamos con imitar sus ademanes…

Lifestyle picante

Poosh tiene un enfoque peculiar dentro de lo que es el ámbito de un portal lifestyle. Tal y como describe en la web la primogénita de la familia Kardashian, la marca surgió como una forma de trasladar a su público que, esto tan de moda de la vida sana, no tiene porqué ser un sacrificio, sino más bien una diversión.

“Decidí lanzar Poosh porque sentí que faltaba algo en el ámbito del estilo de vida saludable. La vida sana tiene mala reputación; es como si preocuparte por lo que te pones o aplicas en tu cuerpo no fuera sexy ni genial. Pero eso no es verdad y Poosh está aquí para probarlo”.

Tal argumento tiene su lógica habida cuenta de la trayectoria tanto de la celebrity como de todos los miembros de su familia que hacen del culto a la imagen una fiesta. De algún modo su perspectiva nos conduce irremediablemente a reflexionar acerca de la erótica de la ensalada y lo sexy que puede llegar a ser comerse… un pepino, por ejemplo.

Mujer de posibles

Si la cuestión iba de ir quitándose prendas para que aquellos que miraran fueran soltando cuartos, ahora resulta que la cosa va de que el que apoquina es quien se queda en cueros. La buena de Kourtney en su vademécum sobre el desnudo te orienta del qué tienes que comprar para conseguir que tu striptease sea perfecto. Lástima que tengas que desembolsar nada menos que 1300 dólares entre exfoliantes, hidratantes, iluminadores y pitos y flautas para conseguir una piel saludable que la cámara pueda inmortalizar. Para qué estresarte en el gesto cuando puedes estresar a tu bolsillo.

La grandeza del postureo

Kourtney, confidente, comparte con sus lectores, "una buena postura, como estar de pie y mantener el mentón levantado, no solo te hace lucir bien, sino que también te hace sentir más confiado". Y es que se nota que la universitaria de las Kardashian ha estudiado artes escénicas en Tucson, Arizona. Está claro que conoce el poder del contrapicado y por eso anima a los naturistas potenciales a imaginar un hilo invisible que sostenga su coronilla.

Mujer de imposibles

Kourtney, junto con el resto de las Kardashian, han conseguido hacerse famosas y construir un lucrativo imperio con el que amasan cantidades que superan con creces a muchas de las que ganan las superestrellas de Hollywood de la talla de Sandra Bullock o Tom Cruise.

Lo de esta familia es una chifladura de tal éxito que cuando se pretende trasladar una mirada crítica acerca del estilo Kardashian, lo que viene a la mente no son argumentos feministas. Lo más racional es referirse a las palabras del trapero puertorriqueño Bad Bunny en el tema estrella que sacó en diciembre del año pasado: “¡Menos violencia, más perreo! (y si ella lo quiere, si no, déjala que perree sola y no la jo***)”.

