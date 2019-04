18 abr 2019

Karen Uhlenbeck es una de las fundadoras de un campo de la matemática llamado "análisis geométrico", una disciplina que utiliza la geometría para estudiar soluciones a problemas ligados a otras disciplinas. Sus investigaciones las aplica a estudiar superficies mínimas, como las de una pompa de jabón. Su vida diaria, ahora que ya no da clases en la universidad, la sigue dedicando a resolver teoremas: coge una libreta y un lápiz y trata de averiguar si algunas de las cosas que ya sabe pueden traerle la solución. A veces lo consigue y a veces no. Pero no siente frustración. Para ella, esa es la forma de la felicidad.

¿Quién es?: Nació en Cleveland, Ohio (EE.UU.), en 1942.

Se graduó en la Universidad de Michigan y obtuvo su posgrado en el Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. l En 1965 se casó con el biofísico Olke C. Uhlenbeck, del que se separó en 1976. Volvió a casarse, en los 80, con el matemático Robert F. Williams.

En 1988, entró a trabajar a la Universidad de Texas, donde es profesora emérita.

En 1990, fue la segunda mujer en dar una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas.

Lo explicaba en una entrevista tras haber recibido el prestigioso premio Abel, el Nobel de las matemáticas. Karen es la primera mujer en la historia en haberlo conseguido. Antes de ella, lo obtuvieron 15 hombres. A sus 76 años, atiende a los periodistas con emoción y algo de socarronería. Después de tantos años, sigue siendo "la primera".

Ya en la adolescencia, su afición al deporte la distinguió como una chica poco convencional. Karen quería convertirse "en guarda forestal o en algún tipo de científico". Leía libros de física sin parar. Cuando terminó todos los que encontró en la biblioteca de su padre, que era ingeniero, ya no supo qué hacer.

Estaba lejos de pensar que las matemáticas podrían ser su vida. Fue al matricularse en la universidad, en 1960, cuando descubrió su pasión. En 1968 se doctoró, pero el mundo académico no era fácil para las mujeres. Tras casarse, siguió a su marido al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a la Universidad de Berkeley, pero no consiguió más que breves puestos como asistente. Su trabajo no interesaba. Luego, pasó tres décadas en la Universidad de Austin, Texas, donde desarrolló la mayoría de sus investigaciones.

Dice que escogió las matemáticas para trabajar por su cuenta y evitar las presiones que las mujeres enfrentaban en la vida académica. Pero no fue fácil. Al final, ella misma acabó patrocinando a mujeres matemáticas a través del Park City Mathematics Institute, cuyo objetivo es alentar a las jóvenes científicas y quitarles el miedo a destacar, para que cada vez menos de ellas sean "la primera".

