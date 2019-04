19 abr 2019 david gelles

Si como actriz, Gwyneth Paltrow (Los Ángeles, 1972) recibió el respaldo de crítica y público -Óscar por Shakespeare in love incluido-, como empresaria, suele ser objeto de burla. De hecho, no son pocas las voces que aseguran que su empresa de bienestar, Goop, es poco más que una sobrevalorada plataforma de comercio electrónico que vende pseudociencia y fruslerías. De hecho, las leyes de California propiciaron el año pasado un acuerdo por el que la compañía se veía obligada a desembolsar 129.000 euros, tras una demanda por publicidad falsa, en donde se incluía una serie de anuncios sobre un huevo vaginal de jade, a 59 euros la pieza, que, según anunciaban, era capaz de proporcionar equilibrio hormonal, aumentar el control de la vejiga y regular los ciclos menstruales.

Pero pese a ese tipo de denuncias y críticas, la actriz continúa inmune al desaliento. Su plataforma digital tiene ahora un valor estimado de 22 millones de euros y los ingresos siguen al alza mediante la venta minorista por internet, las "experiencias" off line y las alianzas publicitarias.

Gwyneth Paltrow es hija del mundo del espectáculo. Su padre, que falleció en 2002, era el productor Bruce Paltrow; su madre es la actriz Blythe Danner; y su padrino, Steven Spielberg. Gracias a ese pedigrí, a algunos les cuesta todavía más aceptar que sea, hoy por hoy, una directora ejecutiva, una CEO, totalmente implicada en la administración de su empresa. Incluso hay quien se pregunta si hay alguien en la sombra echándole una mano.

Para ser actriz hace falta la misma ingenua cantidad de confianza que para ser empresaria".

Pero no, no hay ningún hombre en la sombra dirigiendo Goop. Por el contrario, Paltrow habla con fluidez sobre las complejidades de su negocio y es capaz de analizar con gran detalle las herramientas tecnológicas, las estrategias de marketing o los proveedores que fortalecen su negocio.

Desde 2014, su carrera cinematográfica ha pasado a un segundo plano. El año pasado solo apareció con un pequeño papel en Los vengadores y este año tiene pendiente de estreno la segunda entrega de la película y una serie de Netflix, The politician, donde ocupa el decimotercer lugar en el reparto. Sin embargo, y con todo, G. P. (como la conocen sus amigos) sigue siendo una celebrity. El día que se hizo esta entrevista, apareció en el programa Good Morning America para promocionar un nuevo libro de recetas y acabó cantando un karaoke con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Cuando nos despedimos, salió a la calle envuelta en una nube de paparazzi.

Mujerhoy Usted se ha educado en el mundo del espectáculo, ¿cómo fue la experiencia?

Gwyneth Paltrow Cuando era pequeña, veía a mi madre encima del escenario y me parecía una superheroína. Me daba la sensación de que canalizaba a través de ella todas las fuerzas del universo. Lo único que yo quería hacer era imitarla. Así que seguí sus pasos. La interpretación es una carrera para emprendedores: hay que saber conectarse con ese nivel de autoconfianza que deben tener también los empresarios. Una abyecta cantidad de autoconfianza, a veces ingenua y a veces estúpida.

Mujerhoy ¿Cómo reaccionó su madre cuando le dijo que quería seguir sus pasos en la interpretación?

Gwyneth Paltrow Siempre me decía la mismo: "No, por favor. No seas actriz". Me suplicaba que sacara partido de mi faceta más intelectual, antes que de la faceta artística, aunque creo que solo trataba de protegerme de un sinfín de decepciones. Esta puede llegar a ser una carrera desgarradora.

Mujerhoy ¿Cómo fueron sus inicios como actriz?

Gwyneth Paltrow Al principio no salía del plató, porque (y creo que otras actrices estarían de acuerdo conmigo) parte de tu papel se reduce a corregir los desequilibrios. Cuando se desataba alguna disputa, sobre todo entre hombres, sentía que era parte de mi trabajo equilibrar la energía. Si eres la única chica de un reparto masculino, siempre puedes suavizar algunas cosas...

Mujerhoy ¿Ocurre también eso en los negocios?

Gwyneth Paltrow Totalmente. Cuando quise rentabilizar Goop, quienes mostraron interés no fueron los hombres de Silicon Valley. El talento que atraje era el femenino.

Mujerhoy Entonces, ¿cuál es el equilibrio que trata de encontrar estando al frente de su empresa?

Gwyneth Paltrow En cada reinvención de la empresa, he tenido que empezar desde cero otra vez. Cuando tienes una empresa casi familiar, con menos de 10 personas implicadas en el proyecto, como sucedió en los inicios de nuestra plataforma, y pasas a tener que mantener a flote a un grupo de 250 trabajadores, te das cuenta de que de que lo que viene a continuación es algo en lo que no tienes experiencia. Prácticamente es como si tuviera que desaprender cosas, empezar de nuevo.

Talento y generosidad: Es hija predilecta de Talavera de la Reina (Toledo) desde 2003 por cantar las virtudes de la ciudad, donde estuvo siendo adolescente en un intercambio de idiomas. Su madre española, Julia Ruiz, dice que es estupenda.

Su estilo en la alfombra roja le ha valido aparecer al menos dos veces en la lista de los 100 mejores looks de la historia de los Óscar: con un Calvin Klein rosa en 1999, cuando recogió su Óscar a la Mejor Actriz por Shakespeare in Love; y con un Tom Ford en 2012.

En 2008, grabó un programa de 13 capítulos para popularizar la gastronomía española en el que la vimos disfrutar de lo lindo con nuestros paisajes y recetas.

Ha invertido 7,5 millones de euros en el proyecto gastronómico del chef español José Andrés.

Ha interpretado personajes icónicos, como la Margot de The Royal Tenenbaums y, más populares, como la Pepper Potts, de Iron Man. Su mejor filme: Two Lovers, con Joaquin Phoenix.

Mujerhoy ¿Qué ha tenido que desaprender?

Gwyneth Paltrow Aunque se trate de un proyecto totalmente masculino, cuando algo se pone en marcha está lleno de energía femenina. ¿Me sigues? Estamos hablando de algo que es colaborativo, emocional, apasionado, instintivo... Y todas esas son cualidades femeninas. Luego, a medida que va cogiendo peso, debes cambiar toda esa emoción e improvisación por una serie de reglas. Y ahí es donde entra lo masculino. Hay que apoyarse en las formalidades, los Recursos Humanos y esas cosas que estructuran el negocio y que son súperimportantes. Así que ahora tengo que desaprender algunas de las viejas formas, e intentar aplicar la masculinidad para ver si realmente es posible seguir liderando la empresa desde aquel lugar femenino.

Mujerhoy ¿Y cuál es el objetivo de su empresa?

Gwyneth Paltrow Queremos dinamizar la cultura, no solo con nuestros contenidos y ofertas, sino también generando debates y foros que contribuyan a eliminar el sentimiento de vergüenza que tienen algunas mujeres. Estoy convencida de que un gran número de ellas lo experimenta en su vida privada y nos gustaría ayudarlas.

Mujerhoy ¿Cómo está evolucionando su pensamiento acerca de los productos y servicios que recomiendan? Se han producido algunos fracasos sonados.

Gwyneth Paltrow Cuando hablamos de algo que es incendiario, siempre veo que a los seis meses hay quien empieza a escribir sobre ello y, 18 meses después, surgen otros negocios a su alrededor. Para mí, esa es la confirmación de que vamos por el buen camino. Por ejemplo, cuando escribí mi libro de cocina sin gluten en 2015, la prensa reaccionó con hostilidad y no ahorró ataques personales sobre la forma en que alimentaba a mis hijos o el tipo de madre que soy. Sin embargo, el mercado de productos sin gluten es enorme en la actualidad y no deja de crecer. También me criticaron cuando expliqué aquello de la "desconexión consciente" [en referencia a su divorcio de Chris Martin, líder del grupo Coldplay, con el que estuvo casada entre 2003 y 2016]. Me decían: "Estás chiflada". Y ahora mucha gente lo considera una opción. No deja de fascinarme por qué hablar de la sexualidad femenina provoca tanto enfado.

Mujerhoy Pero algunas de las cosas que aparecen en su web se pierden en los confines de la pseudociencia y pueden ser potencialmente peligrosas...

Gwyneth Paltrow Cuando estábamos empezando y solo buscábamos crear contenido para nuestra web, no siempre teníamos un conocimiento claro sobre lo que volcábamos en la página. Simplemente pensábamos: "Mira, esta es una modalidad alternativa genial. Vamos a escribir algo sobre ella". Así que hemos cometido algunos errores por el camino, pero nunca hemos querido ser prescriptivos. Jamás hemos dicho a los lectores: "Deberías probar tal cosa" o "esto de verdad funciona". Lo único que decimos es: "Esto es interesante. Entrevistemos a la persona que lo practica". Y eso, de alguna manera, luego se traduce para los críticos en: "Gwyneth dice que deberías hacer esto".

Mujerhoy ¿Se ve a sí misma como una actriz que ha desarrollado una carrera como empresaria o como una emprendedora que ha tenido una carrera como actriz?

Gwyneth Paltrow En realidad, todo este tiempo me he estado haciendo pasar por actriz.

Mujerhoy Seguro que recibe ofertas sin parar para todo tipo de cosas. ¿Cómo consigue decir que no?

Gwyneth Paltrow Todavía me encuentro en la fase "sí" de mi vida, a veces incluso en detrimento de mí misma. Pero tener esta plataforma me coloca en una posición desde la que puedo compartir con los demás las lecciones de vida que he ido aprendiendo con el tiempo. Creo que todavía me falta madurar un poco antes de llegar a la fase del "no".

Del narcisismo al esnobismo: Desde hace varios años figura como la actriz más detestada de Hollywood por su esnobismo. En 2009 admitió en una entrevista: "Soy lo que soy. No voy a fingir que gano 25.000 dólares al año".

En 2014 rompió su matrimonio con Chris Martin, pero en vez de referirse a ello como divorcio insistió en llamarlo "concious uncoupling" o "separación consciente". La risa fue viral y global.

Insiste en ponérselo difícil a su hija: no solo la bautizó con el nombre de la compañía de tecnología más importante de la historia (Apple), sino que sube fotos suyas a Instagram sin su permiso.

Su filmografía también incluye películas terribles e interpretaciones a tal altura: por su papel en Mordecay (2016), con Johnny Depp, la nominaron al Razzie a la peor actriz del año.

Los tratamientos inanes a precios desorbitados que ofrece en Goop (los famosos huevos vaginales de jade, por ejemplo) han sido desacreditados no solo por científicos sino hasta por la NASA.

Mujerhoy ¿Cómo se aprende a ser directora ejecutiva?

Gwyneth Paltrow Sobre todo, cometiendo errores y hablando con tus mentores. Al principio, lo cierto es que no entendía el 99% de las cosas que tenía que aprender en el terreno de las operaciones comerciales. De manera que cometí muchos errores.

Mujerhoy ¿Me puede poner un ejemplo?

Gwyneth Paltrow Toda nuestra tecnología de comercio electrónico dio muchos problemas al principio, porque yo no tenía ni idea de tecnología. Nuestra plataforma original era un frankenstein.

Mujerhoy Hay quien ha acusado a Goop de ser una marca elitista, calificación que usted rechaza. ¿Podría explicar ahora su opinión al respecto?

Gwyneth Paltrow Mucha gente escucha sin cesar: "Oye, podrías comer un poco mejor o practicar algo más de ejercicio". Sin embargo, no quieren asumir esa responsabilidad por sí mismos. Por suerte, es más fácil criticar a una entidad o a una persona que nos está sugiriendo eso, que llevar a cabo pequeños (y puede que incómodos) cambios en tu propia vida. En realidad, los verdaderos principios del bienestar son gratuitos y no elitistas: convivir con la naturaleza, la meditación, comer alimentos integrales... Si alguien le hubiera dicho a nuestros abuelos que una alimentación natural e integral era elitista, habrían pensado que esa persona estaba loca.

Mujerhoy ¿Ha practicado alguna vez un retiro espiritual?

Gwyneth Paltrow Sí, estuve en un retiro de silencio en un monasterio de las Catskills, hace mucho. La mañana empezaba con los cánticos de los monjes. Y lo mejor era la ceremonia del té matcha al final del día.

Mujerhoy ¿Cómo le resultó la experiencia?

Gwyneth Paltrow Encontré muy difícil la prisión de la internalización. Era algo que iba más allá del silencio. Salen a la superficie un montón de cosas.

Mujerhoy ¿Cuál va a ser, entonces, su siguiente gran campanada? ¿Cuál es el próximo "libre de gluten" o "desconexión consciente"?

Gwyneth Paltrow Las sustancias psicodélicas. Y la forma en que afectan a la salud, la salud mental o las adicciones.

Mujerhoy ¿Ha consumido esas sustancias?

Gwyneth Paltrow No. Me dan pavor. ¿Y tú?