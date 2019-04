19 abr 2019 pedro berrio

En los últimos 44 años, cientos de mujeres han sido campeonas olímpicas en atletismo o natación, han ganado mundiales de baloncesto y de fútbol, han triunfado en el tenis y el ciclismo. Pero han pasado exactamente 44 años desde que una mujer, participó y puntuó por última vez en un Gran Premio de Fórmula 1. Fue precisamente en España, en 1975: la italiana Lella Lombardi se convertía en la única mujer en puntuar en una prueba oficial de la categoría, en el circuito de Montjuic.

Y es que la Fórmula 1 sigue siendo la única disciplina importante del deporte del motor en la que las mujeres no han conseguido triunfos destacables, como los alcanzados por Michelle Mouton, subcampeona del mundo de rallys en 1982, o Jutta Kleinschmidt, ganadora absoluta del mítico Dakar en 2001. Y no es por falta de cantera: muchas niñas y mujeres en todo el mundo luchan por llegar a lo más alto del automovilismo deportivo, empezando desde muy pequeñas en el karting, igual que lo hicieron los hombres que hoy se sientan en los monoplazas de los grandes premios.

Muchas voces se han alzado en contra de la competición segregada.

¿Qué impide entonces que las mujeres entren en el gran circo? ¿Por qué se han quedado fuera de ese inmenso negocio deportivo? En 2018, la F1 movió más de 2.600 millones de euros solo en patrocinio y socios comerciales de las 10 escuderías que participan en el campeonato. Los derechos de televisión generaron más de 1.200 millones de euros, repartidos entre esa decena de equipos, en función de su relevancia. A esto hay que añadir lo que pagan los países organizadores de un Gran Premio por poder disputar en su territorio una de las 21 pruebas que componen el calendario: una media de unos 33 millones de euros, aunque Abu Dhabi es el que más paga (unos 60 millones) y Mónaco, el que menos (unos cinco millones).

En este milmillonario negocio, la presencia de mujeres es casi inexistente, aunque, al menos, ya ha dejado de ser meramente decorativa: el año pasado se eliminó la figura de las pit-babes, las azafatas-modelo que acompañaban a los pilotos en el pit-lane y la parrilla de salida.

Un "carné" obligatorio: Para participar en un Gran Premio de F1 es necesario estar en posesión de la Superlicencia de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). Esta licencia solo se consigue por palmarés, tras haber alcanzado una serie de triunfos en categorías inferiores a la F1, además de acreditar un mínimo de 300 km a los mandos de un F1 "a velocidades de competición". Actualmente no hay ninguna mujer con un palmarés suficiente como para conseguir esta superlicencia.

En la parrilla de salida

Pero las cosas han empezado a cambiar: los días 3, 4 y 5 de mayo, en el circuito alemán de Hockenheim, debuta un nuevo campeonato, las W Series, que tiene como objetivo que en pocos años haya una mujer en la parrilla de salida de un Gran Premio de F1. Este campeonato está reservado a 18 mujeres, que disputarán seis carreras en circuitos europeos. Las elegidas, entre las que está la jovencísima española Marta García, han tenido que pasar un duro proceso de selección, en el que demostrado sus aptitudes al volante y a los mandos de simuladores, muy utilizados desde hace años incluso por los pilotos de F1 para memorizar cada detalle de los circuitos, además de unas duras pruebas físicas para soportar la dureza de la competición en un monoplaza.

Las pilotos conducirán monoplazas de F3 idénticos entre sí y no tendrán que realizar ningún desembolso, ya que todos los gastos correrán por cuenta de la organización. Entre las 20 participantes se repartirán un total de 1,5 millones de dólares en premios al final del campeonato. La directora ejecutiva de las W Series, Catherine Bond Muir, se ha rodeado de expertos como el expiloto David Coulthard, el ingeniero de diseño Adian Newey, que ha desarrollado su trabajo durante muchos años en las escuderías McLaren y Red Bull, y el director de equipo de McLaren F1, Dave Ryan.

Directora ejecutiva de las W Series, Catherine Bond Muir. pinit d.r.

El anuncio del nuevo campeonato no ha sido bien acogido entre todas las pilotos que participan en alguna disciplina del automovilismo. La británica Pippa Mann, ganadora de la serie Indy Lights en EE.UU. (un campeonato para promocionar a jóvenes pilotos) y que ha competido seis veces en las míticas 500 Millas de Indianápolis, ha sido la más crítica: "Es algo triste para el deporte motor. Los que cuentan con fondos para ayudar a las mujeres piloto están eligiendo segregarlas en lugar de apoyarlas. Estoy profundamente decepcionada de ver un paso histórico hacia atrás".

Las pilotos que hicieron historia: -MARIA TERESA DE FILIPIS: Fue la primera mujer que compitió en un Gran Premio de F1, en 1958, a los mandos del Maserati con el que Juan Manuel Fangio había ganado el año anterior el Campeonato del Mundo. Corrió un total de cinco Grandes Premios ese mismo año.

-LELLA LOMBARDI: Menos de dos décadas después de la hazaña de Maria Teresa de Filipis, otra italiana se convertía en la primera piloto que puntuaba en un Gran Premio de F1. Lombardi lo consiguió en el GP de España de 1975, en el último año que se disputó en el circuito de Montjuic (Barcelona).

-CLAIRE WILLIAMS: Desde 2013 es la única mujer directora de un equipo de F1, el Williams F1 Team, después de haber ocupado diversos puestos dentro de la escudería. A pesar de ser la hija de Frank Williams, fundador del equipo, cuenta con un gran respeto y reconocimiento en el mundo de la F1.

-MARÍA DE VILLOTA: La piloto española es la que más cerca ha estado de participar en una carrera de F1. En 2012, durante unas pruebas privadas del equipo Marussia en un aeródromo del Reino Unido, sufrió un grave accidente cuyas secuelas provocaron su fallecimiento un año más tarde.</P>

Lo cierto es que los deportes del motor son de los pocos en los que hombres y mujeres se enfrentan "de tú a tú", aunque también haya una clasificación femenina aparte. Catherine Bond Muir, directora ejecutiva de las W Series defiende su campeonato: "Muchos deportes en los que mujeres y hombres compiten por igual también organizan eventos segregados para aumentar el número de mujeres. Hasta ahora, el automovilismo ha sido el único deporte en el que no había series para mujeres".

Las 18 pilotos de las W Series disputarán seis carreras en circuitos europeos.

De hecho, la Fórmula 3 ha sido hasta ahora el "techo de cristal" de las mujeres piloto... y también de muchos hombres. De hecho, el tremendo accidente que sufrió la alemana Sophia Floersch, de 17 años, en noviembre en el Gran Premio F3 de Macao, permitió que gran parte del público descubriera que también las mujeres compiten en esta categoría.

La razón de ese techo está en el salto presupuestario que supone pasar de la F3 a la F2, que exige patrocinadores muy poderosos y que hace que muchos pilotos se queden en ese límite. "Espero que este campeonato sea una plataforma en la que las mujeres puedan mejorar y desde la que puedan dar un nuevo empuje a sus carreras para, finalmente, competir con éxito en la F1", dice el expiloto David Coulthard.

De momento, la polémica va a acompañar a este campeonato antes incluso del banderazo de salida. Solo el tiempo dirá si sirve para que las mujeres lleguen a estar presentes en lo más alto del podio.

Tatiana Calderón: la mejor colocada en el pit line

El nombre de la colombiana lleva sonando desde hace tiempo como la favorita para convertirse en la primera piloto de F1 del siglo XXI. Empezó a correr en karting cuando tenía nueve años, el año pasado completó la temporada en F3 y realizó pruebas con el equipo Alfa Romeo-Sauber de F1. Pero Tatiana Calderón ya ha conseguido algo histórico, ya que a sus 26 años se ha convertido en la primera mujer en llegar a la F2, el paso previo a la F1, tras su fichaje por el equipo BWT Arden para disputar toda la temporada 2019. "La verdad es que no ha sido nada fácil y llegué a pensar que no lo conseguiríamos, pero estoy muy agradecida a mis patrocinadores Coldeportes y Escudería Telmex-Claro, y a mi familia que siempre ha creído en mi. Estoy muy contenta y orgullosa de este nuevo reto que tenemos para 2019", ha dicho. La piloto sabe lo que es abrirse paso en el complicado mundo de la competición automovilística de alto nivel. "Desafortunadamente hay muy pocas mujeres en el deporte del motor y, aunque va en ascenso, casi siempre he sido la única en las categorías en las que he competido. Es difícil porque cuesta ganarse el respeto de los ingenieros y de los rivales, pero es cuestión de tiempo que vean que eres un competidor más".

Su meta es la F1 y lo tiene muy claro: "Es la razón por la que me levanto todas las mañanas, es mi motivación y es donde quiero llegar, correr como piloto oficial en la Fórmula 1. Trabajo muy duro para conseguirlo y espero ser la primera en lograrlo". Respecto al nuevo campeonato femenino W Series, Calderón se muestra más conciliadora que otras pilotos: "Siempre he corrido contra hombres por lo que no creo que la división por género sea la respuesta. Estoy convencida que podemos competir de igual a igual, pero si lo que buscan es ayudar a que las chicas que están empezando en el deporte lleguen mejor preparadas a las categorías mixtas, puede ser una buena opción. Tampoco puedo estar en contra de algo que promueve el deporte que me ha dado tanto y tanto quiero".

María García: la representante española

María García. pinit d.r.

La jovencísima piloto alicantina de 18 años también inició su carrera deportiva en el karting a los nueve años. Sus aptitudes al volante hicieron que en 2017 fuese elegida, con solo 16 años, para formar parte de la Renault Sport Academy, el programa de formación de pilotos de la marca francesa. Su sueño es llegar a la Fórmula 1 y ya ha dado el primer paso: es una de las 18 seleccionadas para conducir uno de los monoplazas de las W Series. "¡¡Sí!! ¡¡Lo conseguí!! ¡Feliz de formar parte del campeonato W Series y deseando que empiece la temporada! Gracias a todos por vuestro apoyo", dijo en sus redes tras el anuncio.

