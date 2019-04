22 abr 2019

Soy una lectora compulsiva. No hay un solo día en que no encuentre algo de tiempo para leer. Y si no lo hago, siento un vacío enorme. Cuando estoy de promoción (ahora le toca el turno a la novela Tú no matarás), suelo reunirme con clubes de lectores y muchos de ellos me piden recomendaciones. Así que, aprovechando que falta muy poco para que en todas las ciudades de España se organicen ferias del libro, les cuento lo que acabo de leer, lo que estoy leyendo y los libros que tengo pendientes de comprar.

Las pasadas navidades me regalaron unos cuantos ejemplares del Yo Julia, de Santiago Posteguillo. Debieron de pensar que llamándome Julia me iba a interesar especialmente la historia de esta emperatriz. Y acertaron. Disfruté de la lectura de Yo Julia y también de la de La mala suerte, de Marta Robles. Marta ha creado un personaje de largo recorrido, un detective que no les dejará indiferentes. Tampoco me puedo dejar fuera de la lista los Siete cuentos morales, de Coetzee; Que nadie duerma, de Juan José Millas; Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina; Los tiempos del odio, de Rosa Montero; y Mujeres y poder, de Mary Beard.

El 2019 lo estrené con Serotonina, del provocador Michel Houellebecq, y acabo de terminar La muerte del comendador, de Murakami. Ahora tengo entre manos La Hambruna roja, de Anne Applebaun, ganadora de un Premio Putlizer, que en este libro nos narra las hambrunas que le costaron la vida a millones de ucranianos a causa de los planes de colectivización impuestos por Stalin. Un relato estremecedor. También he leído recientemente 14 de Julio, de Eric Vuillard; La infancia de Jesús, del Papa Ratzinger; y La búsqueda de la felicidad, de Victoria Camps.

Si quieren conocer a fondo la reciente "historia secreta" de nuestro país, tienen que leer Yo confieso, las memorias de Mikel Lejarza recogidas por Fernando Rueda. Un libro de espías, pero de espías de los de verdad.

Me esperan La isla de los conejos, de Elvira Navarro; Lluvia fina, del cervantino Luis Landero; La única historia, de Julian Barnes; y una novela que despierta mi curiosidad y que se está convirtiendo en un auténtico libro de culto: El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulead, una interesantísima autora rumana.

Al igual que estoy deseando leer la última novela de Soledad Puértolas, Música de ópera, sobre una saga familiar que comienza en los años de nuestra Guerra Civil.

También tengo pendiente Anatomía de un jugador, de Jonathan Lethem; Que el bien os acompañe, de Vasili Grossman; y Espartero, el Pacificador de Adrian Shubert. Cuando respire hondo, me atreveré con Vida 3.0: Qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial, de Max Tegmark, profesor de Física en el MIT. Y estas son mis recomendaciones. Ya me dirán qué les parecen.