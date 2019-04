22 abr 2019 espido freire

Quien tenga en casa niños pequeños, habrá vivido algo parecido a quien vive con gatos: en el momento en el que logras escabullirte para disfrutar de una ducha que dure algo más que un chapoteo apresurado, te encuentras con, al menos, un par de ojos curiosos al otro lado de la mampara que te observan con total atención. Lady Macbeth es la más asidua, y a veces, si queda un poco de espuma, mete la pata en ella para ver cómo se esfuma.

Hay quien lee los textos de los botes de jabón, quien canta a voz en grito, quien se queda dormido y quien, como Mohammod Jobayer Chisti, se lleva el trabajo a la ducha. Este pediatra, que nació en Bangladesh, decidió en su momento que miraría de cara a la mayor causa de mortalidad infantil en su país: la neumonía.

Causada por infecciones bacterianas o víricas, la neumonía resulta perfectamente curable en occidente: pero las dificultades para respirar que causaba a los pequeños en países muy poco desarrollados obsesionaban al médico. Los respiradores artificiales -que pueden representar la diferencia entre una enfermedad pasajera y un desenlace trágico-, solo están en los sueños más locos de los hospitales que tienen más necesidad de ellos. Y ahí es donde Chisti, tras haber viajado y conocido otros sistemas, encontró la solución en la ducha: como un bote de champú, que exhala líquido e inhala aire, inventó en octubre de 2017 un respirador muy sencillo, muy barato, apenas un euro, que permite que los pulmones de los niños se llenen del preciado oxígeno. Ese tubito interior supone la diferencia y obra el truco. La mortalidad entre recién nacidos y niñitos menores de cinco años disminuye drásticamente gracias a la presión de las burbujas, que mantienen los pulmones abiertos. Ingenio frente a dinero. Necesidad frente al tiempo necesario para la investigación.

La buena noticia: En 1996, en un hospital de Bangladesh, el doctor Mohammod Jobayer Chisti vio como morían tres niños de neumonía. Los respiradores que se necesitaban costaban 17.000 euros. Ha inventado uno de poco más de un euro.

La belleza de las soluciones simples está, precisamente, en sus líneas sencillas. La genialidad reside en ver una solución en un bote de champú, en que la mente no descanse mientras busca respuestas.

Una vez que alguien ha concebido la idea, resulta fácil decir -qué tontería; si yo hubiera estado allí lo hubiera resuelto antes-. Algo que es falso, por supuesto. Todos nos encontramos rodeados, a diario, de los mismos elementos, de la misma información que estos genios de la practicidad. Nos falta la desesperación para encontrar respuestas, o el talento para enfocarlas, o la mirada que transforma el mundo.

Yo, en ese sentido, me parezco más a mi gata: miro cómo las burbujas de jabón explotan, me acuerdo de Machado, que comparaba la poesía con los mundos sutiles de esas pompas, y me alegro enormemente de que vivamos en un mundo con tanto talento, tantas ganas de ayudar y tanto ingenio como el que ha visto las invenciones del doctor Mohammod Jobayer Chisti.

