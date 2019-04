29 abr 2019

Estoy muy imbuida por los nuevos feminismos e interesada por la creación de nuevas masculinidades. Someto a mis hijos a un experimento. Pregunto al pequeño (13 años) qué es para él ser un hombre. No entiende la pregunta. "¿Tener bigote?", aventura. Le pido que conteste algo que tenga que ver con el carácter. Se encoge de hombros. Se concentra mucho y al final concluye: "¿Llevar calzoncillos?". Le pido que me diga un hombre a quien le gustaría parecerse. No se le ocurre nadie famoso. "Papá", responde.

Intento lo mismo con el mayor (17 años), cuyas amigas se pasan el día hablando de cuestiones de género. En cuanto menciono lo de "ser un hombre", pone los ojos en blanco. "No hay forma de saberlo -dice-, porque no existe un solo modelo de hombre, ni una manera única de serlo. La pregunta es engañosa, porque es como preguntar qué es ser persona. De hecho, me parecería más fácil contestarte qué es ser persona que ser un hombre". Le pido lo mismo que a su hermano: un modelo. Lo piensa un momento antes de decir lo mismo: "Papá".

Por un momento, imagino a mi padre contestando a esta pregunta. O a mi abuelo. Sospecho que no habrían tenido ninguna duda y lo habrían resuelto en un pispás. Un hombre es aquel que mantiene, protege, defiende, se impone, trae el sueldo, se hace el duro y se pasa el día fuera. Más o menos. No sé qué habrían pensado de este colectivo de hombres que actualmente defiende la hombría de conducir un carrito de bebé.

Termino el experimento con mi hija (de 15). Le pregunto qué es ser una mujer. Ella no duda: "Tener la regla", dice. Cuando le digo que me refiero al carácter, contesta: "Ser una misma". Sus hermanos están de acuerdo. Ser un hombre también es ser uno mismo. Resultado del experimento sobre masculinidades: un fiasco. Pero qué esperanzador me parece el futuro en manos de esta generación.

La primera revisión de la propia biografía se produce en la adolescencia. Por sorprendente que parezca, de pronto los jóvenes hacen balance de su vida, de sus viejos traumas, sus problemas. Afloran antiguos enemigos de patio de Primaria, se revelan secretos. Escucharles no suele ser cómodo. Sin embargo, lo hacemos, llevados tal vez por una sospecha: escuchar y asentir es a veces el mayor acto de amor.

