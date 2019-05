2 may 2019

El 1 de abril Jemima Kirke, pintora y actriz, conocida por su rol como Jessa Johansson en la serie de HBO 'Girls', entró en Instagram. Su mensaje de bienvenida al mundo de la red visual no podría ser más irreverente: “Me dijeron que conseguiría movidas gratis si tenía una cuenta de Instagram”. Con esta foto en su recién inaugurado perfil la actriz nos anticipa las provocaciones que podemos esperar de este espíritu rebelde del celuloide.

Pronto empiezan a sucederse las publicaciones subversivas, comentarios que a veces tienen poco de reflexión y mucho de anarquía, declaraciones que una no sabe muy bien cómo interpretar porque si bien chocan con el pensamiento feminista más formal, contrario a la industria del sexo, defienden al mismo tiempo una imagen de la mujer absolutamente iconoclasta. Si Jemima fuera española sería amiga de las Femen.

Y es que la naturaleza de esta celebrity va mucho más allá de indómita. Lo del arte y el rock lo lleva en la sangre: Jemima es hija de Simon Frederick St George Kirke, baterista inglés de rock miembro de las bandas Free y Bad Company, y de Lorraine Kirke, la propietaria de Geminola, una boutique de moda bohemia y ecléctica en el West Village, que en su día proporcionaba vestidos a la serie Sexo en Nueva York.

El alma al desnudo

No obstante esta naturaleza salvaje, la actriz no es ninguna descerebrada. Jemima es una mujer con las ideas claras y con el valor suficiente para desvelar aspectos de su intimidad -de la cual parece celosa pues tiempo ha tardado en prodigarse por las redes-, para hacer prevalecer una ética que algunos consideraran muy sui generis, pero que sin duda merece nuestros aplausos.

Cabe mencionar que en su día reveló a través de su twitter haber sido violada por su camello a los 22 años, para apoyar a la profesora Christine Blakey Ford, supuesta víctima de agresión sexual por parte del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Sin andarse con eufemismos, la artista narra las secuelas de la agresión con un relato descarnado y contundente. Y sus palabras configuran axiomas muy lejanos a moralismo alguno y más próximos a una verdadera definición de la injusticia.

En relación a lo sucedido en una época en la que la actriz no pasaba por su mejor momento, opinaba: “Mi violación no tuvo nada que ver con mis elecciones. Los traficantes de droga no violan a la gente más de lo que lo hacen los padres de familia. Los consejeros de la clínica de rehabilitación no corrigieron esa creencia. Mi propia madre no lo corrigió. A la mierda las personas que tenían buenas intenciones pero me dijeron que mirara esto como una señal de que necesitaba ayuda”.

Inicios accidentados

A pesar de que la actriz no muestra especial devoción por las redes, todo pinta a que su Instagram no va a ser sólo un relato bravío de andanzas a toro pasado. Los acontecimientos a tiempo real se suceden, quiera o no quiera ella.

A saber: Lena Dunham la lio parda en la red social después de accidentalmente compartiera el número de teléfono privado de Jemima en Instagram. Dunham había estado publicando una serie de capturas de pantalla de conversaciones entre ambas coprotagonistas de `Girls' para celebrar el hecho de que su amiga se unía a Instagram, y sin querer, en una de estas fotos, se olvidó de borrar los números de teléfono que aparecían debajo del nombre de Jemima.

Aunque Dunham intentó enmendar la metedura de pata con su habitual sentido del humor, borrando teléfono y haciendo llamamiento a los fans de Kirke "Chicos, sé que accidentalmente puse el número de @ Jemima_Jo_Kirke en Instagram, pero por favor no la llaméis o le escribáis mensajes. Es una mamá”, no pudo evitar lo que a continuación se produjo.

El desafortunado error se convirtió en una avalancha de llamadas, facetimes y mensajes de fans deseosos de un intercambio verbal con la artista, que más punk en la realidad que en la propia serie, no se cortó un pelo a la hora de irónicamente criticar a sus propios fans en un crescendo interrogativo que va de la inocencia al reproche.

“… así que te topas con el número de un total extraño… ¿qué pasa por tu cabeza justo antes de marcar? ¿Qué esperabas que pasara/ cuál era tu objetivo?... ¿eres menos o mayor de doce años? ¿Qué tipo de satisfacción, si hubo alguna, obtuviste? No voy de agresiva, simplemente tengo curiosidad”.

Bienvenida pues Jemima Kirke a esta plaza virtual en la que todo se airea. Estamos deseando disfrutar de la creatividad de tus posados, de que nos espolees, de tus bofetadas de realidad y de las provocaciones con las que estás dispuesta a incomodar al público. Más caña nos des, más te querremos.