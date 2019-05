12 may 2019 guillermo espinosa

Ni Dulceida, con 2,5 millones de seguidores en Instagram; ni Alexandra Pereira, con 1,7 millones de followers; ni María Pombo, con un millón de personas atentas a sus actualizaciones en esta red social. Sylvie Durcudoy, Liliana Maguregui, Charo Martínez y Piluca Baquero, cuatro mujeres con una amplia experiencia profesional, siempre atentas a las tendencias y a la moda, han encontrado su fuente de inspiración mucho más cerca, en casa. Porque para las cuatro, sus hijas son radares que detectan lo último y tienen auténtico poder prescriptivo. Y esa capacidad, aseguran las hijas, es de doble vía, porque para las jóvenes sus madres también son “sus influencers”.

“Casi todo lo que sé del mundo me lo ha enseñado ella, al menos lo verdaderamente importante”, cuenta sin pestañear Elena Gil, de 15 años. La frase, con diferentes variantes, la han repetido Inés, Claudia y Jimena. Un alarde de confianza intergeneracional inaudito en otras épocas, sobre todo para aquellas en las que la dinámica social –la lucha entre las costumbres, ideas y estilos de mujeres formadas en épocas y ambientes distintos– marcaba una distancia que solo el amor era capaz de salvar. Porque es una realidad que las mujeres que nacieron hace más de 40 años fueron educadas de una manera, y las de después, de otra. Y que las vías de comunicación entre ambas no solían ser tan abiertas y vertiginosas como las que existen hoy.

Quienes crecieron durante la Transición asumieron unos cambios que eran impensables para sus madres o abuelas. Hoy son ellas las que se apoyan en sus hijas para comprender e incorporar los frenéticos cambios del presente. Desde el que impone la longevidad y la mejora en la calidad de vida, con una madurez plena que se alarga, hasta el cambio tecnológico que hemos vivido en los últimos años. Con la proliferación de pantallas y redes, se impone la necesidad de crear una imagen propia y efectiva en las relaciones sociales. Y ¿qué mejor actualización que la que pueden transmitir quienes se manejan como pez en el agua con la tecnología?

Hemos preguntado a estas parejas cómo se comunican e intercambian ideas e influencias. Su vínculo maternofilial pone en evidencia que los clichés están obsoletos: ni las madres de hoy son tan conservadoras, ni sus hijas unas radicales de la osadía.

Sylvie Durcudoy e Inés Fernández. Directora de comunicación de Dior España y estudiante de Negocios.

Empezamos por preguntarle a Sylvie Durcudoy, directora de Comunicación de Dior en España, cómo evalúa ella, una profesional del estilo, el fenómeno de las influencers. “Digamos que no me queda más remedio que estar al tanto. Tengo un perfil anónimo para moverme de incógnito en las redes y con esa identidad sigo a unas 250 influencers. Pero si no me dedicara a esto, no seguiría a nadie”. Unos términos que prácticamente calca su hija Inés, estudiante de primer año en la ESCP Europe, una de las más prestigiosas escuelas de negocios europeas. “Me aburre un poco la vida de los demás y, en este caso, las influencers me parecen todas iguales”, reconoce.

Sylvie luce chaleco y vaquero de Christian Dior y zapatos de Ursula Mascaró. Inés lleva bomber de Sportmax, camiseta de American Vintage, vaquero de Levi’s y deportivas de Marella. pinit cristina lópez

Su madre se muestra pragmática sobre lo que este tipo de personaje pueda recomendarle: “De algún restaurante o un destino de viaje inusual, sí tomo nota”, explica. La hija asegura que lo que extrae de ellas no va más allá “de un look ocasional”. Algo lógico cuando, a fin de cuentas, se tienen la una a la otra. Inés pone un ejemplo claro y se señala unas zapatillas Fila blancas, algo monstruosas, que lleva puestas y que a su madre le encantan: pura tendencia. “Reconozco que me las voy a comprar –dice Sylvie entre risas–, porque tenemos números distintos y no se las puedo robar. Lo que más me interesa de su estilo son las cosas más atrevidas que utiliza. Su estética me anima a ser más arriesgada”. “Mi madre tiene un estilo simple y elegante –dice Inés– , eso es lo que más aprecio de su imagen, porque también le cojo ropa... y sus bolsos de Dior cuando voy a salir”. Pero acto seguido le reprocha esas gafas de ver “que te hacen tan mayor, mamá… Aunque no le tocaría nada más. Porque por lo general ella es muy moderna”.

Pero no es solo el estilo lo que está en juego en su relación de influencias: Sylvie confiesa que Inés es la dj oficial de su casa. “Cuando la llevaba al instituto en coche, ella aprovechaba para poner música. Así me enteré de quiénes eran los Jonas Brothers...”. “Mamá, por favor, que eso es de hace siglos... Ahora le pongo más música española, como Taburete, que me encanta” dice Inés. “Yo soy más rockera... por eso me siento orgullosa de que Inés escuche a Patti Smith. Me sorprende esa capacidad para absorber lo mejor de mi generación”, concluye Sylvie.

Charo Martínez Y Jimena Ruiz. Ingeniera de caminos y diseñadora gráfica.

Charo Martínez, ingeniera de Caminos especializada en la preservación y divulgación del patrimonio de la Ingeniería Civil, reconoce que nunca tuvo “el objetivo de ser influyente, como tampoco el de ser influenciable”. Todo lo contrario de su hija, seguidora de personalida-des on line como Alexandra Pereira, Carlota Bruna o Gala González. Jimena sostiene que, aunque mucha gente está “en contra” de las influencers, a ella le chiflan. “Yo decido comprarme algo porque se lo veo a una persona real con la me identifico: me gusta el bolso que lleva esta chica. Y como es como yo y le queda bien, pienso que también me va a quedar bien a mí”.

Charo Martínez (izda.) lleva guardapolvos de Maliparmi, blusón de Zara y pantalón de LiuJo. Jimena, cazadora de Pull and Bear, pantalón de Zara y camiseta de American Vintage. Zapatos de Pretty Ballerinas. pinit cristina lópez

Como el resto de parejas de madres e hijas, se “roban” la ropa… aunque Charo asume haber “prohibido” a sus hijas que se acerquen a su armario: “El trato que da la gente joven a la ropa es muy distinto al que damos a partir de una edad...”. Jimena, que a sus 24 años es diseñadora gráfica de la tienda Vintalogy y del Mercado de Motores, en Madrid, se indigna, asombrada: “Pero si es ella la que cada vez nos coge más prendas a mí y a mis hermanas”. Y se ríen.

Este es otro de los factores reveladores del cambio generacional, como la propia Charo reconoce: “Yo nunca le cogía ropa a mi madre. A mí me horrorizaba su estilo y a ella, el mío. Cuando yo era joven, las madres pretendían que la mujer profesional se vistiera con un trajecito de chaqueta y un collar de perlas para ir al trabajo. Hoy somos mucho más flexibles con nuestras hijas”, dice con la conciencia de saber que “realmente ahora hay más diálogo. Nos gusta más probar, nos gusta que ellas experimenten... Jimena me ayuda a abrirme al mundo, me escucha. Yo también a ella, y extraigo todo lo que puedo que vaya conmigo. El diálogo nos ayuda a generar un punto en común de forma natural, un nexo de comunicación entre ambas. Y es un alimento para mi cerebro. Renovarme es algo en lo que insisto. No me veo desconectada del mundo. Estamos en una constante construcción de nuestro presente: si acaso cuidando el pasado, pero desde luego para construir un futuro mejor”. Futuro que tiene algunos límites estéticos para Charo Martínez: piercings y tatuajes son una línea roja. “Mamá, si solo tengo tres”, alega Jimena ante la escép-tica mirada materna: “Jamas entenderé esos atentados contra el propio cuerpo”.

Liliana Maguregui Y Claudia Oleaga. Directora comercial y abogada.

“Mi hija me sorprendió ya con 15 o 16 años, cuando me planteó seriamente cómo veía ella su mundo, sus relaciones sociales, su entorno, lo que la satisfacía... Tenía las cosas tan claras, la vi tan madura e inteligente, que... me relajó”, asegura entre risas Liliana Maguregui, directora comercial del área de revistas de CM Vocento. Su hija Claudia, a sus 25 años, es ya una abogada especializada en temas de propiedad intelectual. Hace tres años se trasladó a trabajar a Madrid desde Bilbao. Y a vivir con su madre. “Mi hija tiene el radar muy abierto. Se relaciona on line con muchas jóvenes de otros países, está al tanto de muchas cosas, no solo en moda. Así que sí: gran parte de su trabajo es ponerme al día de todo a lo que yo no llego. Pero a veces también vuelve la vista atrás y me pide opinión. Nos inspiramos mutuamente”.

Liliana Maguregui luce vestido de cuero de Sportmax y su hija Claudia, cazadora y shorts de Maje y camiseta de Claudie Pierlot. pinit cristina lópez

Claudia asegura, por su parte, que a su madre le ha interesado la moda “desde que tengo uso de razón. Pero es verdad que en el mundo tecnológico o en internet a veces necesita algo de actualización –apunta–. Me usa para que le muestre nuevas firmas o ideas que descubro en Instagram, pero lo mejor es que insiste en que le enseñe de dónde lo he sacado, cómo he llegado a esa información. Es curiosa y muy consciente de que hay que estar al día”, sostiene.

“Las mujeres tenemos ahora carreras profesionales más largas –reflexiona Liliana Maguregui–. Así que tenemos que buscar ideas que nos renueven y sean adecuadas a los retos a los que nos enfrentamos: desde una reunión de trabajo a un viaje o un evento”.

Para Claudia, estas cosas que pueden parecer nimias ayudan a crear vínculos con los padres. Mientras que Liliana tiene muy claro que lo que más le inspira de su hija, en términos de estilo, “es su capacidad para investigar: recorre tiendas vintage, busca piezas originales y arriesgadas. Que tenga ideas propias es algo que he intentado inculcarle desde pequeña”.

“Pocas influencers recomiendan libros o películas –apunta Claudia– y solo te fías si te caen bien. Con los padres es distinto: en casa, por ejemplo, el que sabe de música es mi padre, que a sus 56 años no se pierde un Benicàssim o un Primavera Sound. Él es nuestro verdadero prescriptor en este tema”, asegura. Algo que también reconoce Liliana: “Su consejo es que no volvamos al pasado, sino que escuchemos y miremos desde el presente hacia el futuro. Y me parece una receta fantástica”.

Piluca BaqueroY Elena Gil. Cineasta y docente, y estudiante.

“Todo lo que tiene que ver con mi hija me interesa y me sirve. Me tiene al día en redes sociales, en la música, en la moda... Me ha enseñado a hacer los stories de Instagram y hasta me enseña hasta expresiones del argot, como este “me renta” que sustituye al “me gusta” y que encuentro un poco choni, pero bueno”, comenta con gracia Piluca Baquero, cineasta valenciana y, en su tiempo, niña prodigio del cine español que produjo su primera película con 23 años: un documental que presentó en el Festival de Venecia. Hoy es directora del grado de Cine de la Universidad Camilo José Cela y heredera y gestora de uno de los legados cinematográficos más importantes de nuestro país, el del cineasta experimental José Val Del Omar, su tío abuelo.

Piluca (izquierda) viste mono de Zara y Elena (derecha), bomber de Maje y pantalón de Levi’s. pinit cristina lópez

“Es algo que siempre nos ha “acompañado”, sobre todo a mi madre. Por eso he querido meterme, para saber cómo se gestiona algo de lo que igual tengo que coger el relevo. Yo voy con ella pasito a pasito para continuar este legado. Aunque, al nivel con que da todo, creo que lo dejará bien atado ella solita”, reflexiona entre risas Elena que, a sus apenas 15 años es ya toda una inteligentísima mujer que ha pedido expresamente salir vestida como una trapera: “Es porque en esto es en lo que más actualizo a mi madre. Ella, que me ha dado toda la información que tengo sobre cultura española: cine, exposiciones y hasta la música de La Movida, que me fascina... Una mujer así no puede salir a la calle sin saber quién es C-Tangana”, dice Elena muy seriamente. Y asegura que su madre es “muy elegante y siempre sabe qué es lo más adecuado para cada ocasión. Por eso me gusta seguir esas pautas”.

“Elena es una mujer con mucho temperamento, como yo –señala Piluca por su parte–. Así que aunque nos peleamos mucho, también nos lo contamos todo”, dice. Y no es que Piluca y Elena se intercambien ropa como las demás, “es que la compramos para las dos. Yo sé que hay cosas que no son para mí , pero igual compartimos jerseys, camisas o vaqueros”, confiesa Elena. “Tiene la cabeza bien amueblada. Siempre piensa en los demás. Creo que el feminismo ha calado en ella”, dice su madre. La referencia a la sororidad no es arbitraria: “Para mí ir a ver a la tía Chus o a mi madrina Manri [la cineasta Chus Gutiérrez y la productora Elena Manrique], que son amigas de mamá desde hace 30 años, es un subidón y un ejemplo”.