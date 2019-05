13 may 2019 paka díaz

En su cuenta de Twitter, Véronique de Viguerie (Carcassonne, 1978) se presenta como “fotoperiodista de guerra, madre de dos niñas, rubia pero no estúpida”. Con un sentido del humor literalmente a prueba de bombas, una gran inteligencia que le ayuda a analizar los países en los que hace reportajes y una profunda empatía por las personas a las que retrata, De Viguerie es una fotógrafa única, aunque ella recalca que hay muchas y muy buenas profesionales. “Solo hace falta que les des las mismas oportunidades que a nuestros colegas varones y el mismo espacio”, apunta.

Retrato de la fotógrafa. pinit véronique de viguerie

Reporteros Sin Fronteras le dedica este año su álbum 100 fotos por la libertad de prensa. Y el año pasado ganó la Visa de Oro de París Match News y la Visa de Oro del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el prestigioso Festival Internacional de Fotoperiodismo Visa Pour l’Image, por su reportaje Yemen, la guerra que nos esconden. La francesa, de 41 años ha sido la quinta mujer en conseguir este galardón, y la primera desde que lo recibió Alexandra Boulat, en 1998. “Es un gran reconocimiento, pero lo importante es que se ponga a Yemen en el punto de mira. Es un conflicto que debería protagonizar más las noticias”, afirma. De ella, sus colegas dicen que hace cierta la máxima del maestro Ryszard Kapuscinski: “Para ser periodista hay que ser buena persona”.

Mujerhoy ¿Cuándo decidió ser fotógrafa de guerra?

Véronique de Viguerie Yo estudiaba Derecho y un día llegó a mis manos una novela sobre una fotoperiodista. Siempre me había gustado hacer fotos, pero nunca lo había visto como un trabajo. Así que dejé las leyes para irme a Inglaterra a estudiar Fotografía. Pensé que, si no se me daba bien, al menos aprendería inglés. Aquel curso incluía hacer prácticas en un medio local y fuera. Así que en 2004 me mandaron a Afganistán. Me enamoré del país y supe que aquello era lo que quería ser. No se si fotógrafa de guerra, pero sí hacer información sobre países en conflicto. Me fascinó conocer una cultura tan diferente. Supe que estaba exactamente donde debía.

Mujerhoy Allí pasó más de tres años trabajando. ¿Cómo fue su experiencia afgana?

Véronique de Viguerie Viajé mucho, descubrí que en algunas zonas era como si retrocedieras a la Edad Media. En las áreas rurales, la gente sigue trabajando con animales en lugar de tractores y las mujeres llevan burka… Descubrí un mundo desconocido. Quería saberlo todo, no quería seguir encerrada en el mundo pequeño donde había crecido.

Mujerhoy Comenzó a trabajar muy pronto

Véronique de Viguerie Sí, mientras aún estudiaba. Tras mi primer viaje de seis meses, regresé a Afganistán como freelance. Pensaba quedarme tres meses, pero se convirtieron en tres años. Encontré también a periodistas muy jóvenes que empezaban y trabajábamos juntos en algunas historias, sin mucho éxito al principio. Pero poco a poco comenzamos a crear una red y a publicar. Además, trabajaba en un restaurante francés llamado L’Atmosphère, en Kabul, para las cenas. El resto del día podía hacer mis fotografías. Así no tenía miedo a quedarme sin dinero… Fue un buen trato.

Mujerhoy ¿Cómo define su fotografía?

Véronique de Viguerie Suelo luchar contra esa foto en blanco y negro que quiere darnos una visión polarizada de la realidad, de lo bueno y lo malo. En el mundo real hay muchas sombras; eso es lo que trato de mostrar en mis fotografías. Cuando te sientes poseedor de la verdad absoluta, te radicalizas. Yo lucho contra eso usando el color, las sombras y la complicidad.

Me molesta que crean que tienes que ser fea o morena para ir a la guerra. Es absurdo".

Mujerhoy En su cuenta de Twitter se presenta como “fotoperiodista de guerra, madre de dos niños, rubia pero no estúpida”… ¿Ha encontrado muchos prejuicios en su carrera?

Véronique de Viguerie ¡Sí! En cuanto me quedé embarazada, todo el mundo dijo: “Ahora ya dejarás este trabajo”. Por supuesto, dije que no. Me contestaron que estaba loca, que no podía hacer eso… Cuando doy conferencias, la gente suele repetirme siempre lo mismo: “Cuando vi tu foto, no podía imaginarte en medio de una guerra”. Y eso me molesta, porque es como si me dijeran que hay un tipo de físico para ir a la guerra. ¿Quieren decir que tienes que ser fea, estar gorda o ser morena? Es estúpido, lo mires por donde lo mires. Así que sí, hay muchos estereotipos. En mi caso, se cumplen varios: soy rubia, tengo ojos azules, soy madre y mujer. Es necesario acabar con esas ideas preconcebidas, con el pensamiento de que los hombres están hechos para unas cosas y las mujeres para otras. No se cómo esperan que sea una fotoperiodista, pero parece claro que no esperan que sea como yo.

Mujerhoy ¿Ha usado alguna vez lo de ser rubia como una ventaja?

Véronique de Viguerie No, porque en la mayoría de los países donde trabajo tengo que llevar el pelo cubierto [risas]. Lo que sí hacemos Manon [Quérouil-Bruneel] y yo es jugar a ser ingenuas. Los hombres quizá suelen usar la camaradería, pero nosotras no podemos, así que utilizamos lo de parecer indefensas. Es algo que puedes usar en Kabul o en París, seguro que te van a echar una mano.

Mujerhoy En 2006 publicó su primer libro, Afghanistan, regards croises, escrito por la periodista Marie Bourreau. Y suele trabajar con otra mujer, Manon Quérouil-Bruneel. ¿Ha tenido alguna vez dificultades con sus colegas masculinos?

Véronique de Viguerie En este trabajo no te relacionas demasiado. Lo normal es centrarte en tu historia. Pero sí, el mundo del fotoperiodismo es una comunidad muy machista. Pienso que de algún modo lo ven como si les estuvieras quitando algo que les pertenece, algo de su virilidad. Creo que preferirían que fuera algo que solo pudieran hacer ellos.

La fotógrafa Verónique de Viguerie toma una imagen desde el interior de un vehículo militar blindado. pinit véronique de viguerie

Mujerhoy ¿Cuál ha sido el país que más le ha marcado?

Véronique de Viguerie Seguramente Afganistán, porque fue donde nací como fotógrafa.

Mujerhoy ¿Y el momento más peligroso de su carrera?

Véronique de Viguerie Muchos. En 2005, cuando llevaba poco tiempo en Afganistán, estaba en un cibercafé para intentar mandar mis fotografías. La conexión era muy mala, así que la tarea te podía llevar todo el día. Un hombre llegó a aquel café y se inmoló con una bomba. El chico que había delante de mí murió y también otro muy cerca. Yo me salvé milagrosamente, nunca he sabido muy bien cómo. Esa fue mi primera vez, luego vinieron otras…

Mujerhoy De las personas que ha fotografiado, ¿a quién recordará siempre?

Véronique de Viguerie Antes de ser madre, estaba haciendo un tema con Manon en Sudán del Sur sobre los Arrow boys, una milicia de granjeros que tomaron las armas para proteger sus tierras y a sus hijos del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que secuestraba a sus hijos. A las niñas las convertían en esclavas sexuales y a los varones en soldados. Conocimos a una niña que tendría unos 14 años y llevaba un par de años desaparecida. Había huido embarazada de casi nueve meses. Durante varias semanas, sobrevivió como pudo: no tenía comida, iba descalza, le dispararon, pero ella seguía huyendo, se escondía y caminaba por las noches. Se las arregló para encontrar su aldea. Que ella regresara estaba bien, pero se esperaba que ese niño muriera al nacer porque era hijo de la vergüenza. Así que tuvo que pelear para salvarle la vida. Más adelante, cuando yo estaba embarazada de cinco meses, me llamaron de HBO para hacer un documental sobre Sudán del Sur. Dije que sí, pero luego pensé si sería adecuado. Entonces recordé a aquella niña: “Si ella pudo hacerlo, tan pequeña, embarazada de nueve meses, descalza… ¿Por qué no puedo yo? Somos iguales”, dije. Así que fui. Cuando necesito fuerzas para hacer mi trabajo, pienso en ella.

Mujerhoy ¿La volvió a ver alguna vez?

Véronique de Viguerie Sí, nos encontramos haciendo aquel documental [Witness: periodista de guerra en el sur de Sudán, de Michael Mann, David Frankham]. Se ha convertido en una joven muy activa. Consiguió permiso de la comunidad para que su hijo viviera y lo está educando. Quería comentar con ella muchas cosas, pero era difícil por el idioma. Le conté que estaba embarazada y que ella me había dado fuerza para seguir el camino. Le mostré mi tripa y la besó. Ella estará en mi memoria para siempre.

En Afganistán, un hombre se inmoló en el café donde estaba. Me salvé de milagro".

Mujerhoy ¿Hay algún reportaje del que esté especialmente orgullosa?

Véronique de Viguerie Del que hicimos en Yemen, por haber ayudado a poner el conflicto en las portadas de los medios. Creo que es muy necesario. La población está atrapada por el bloqueo impuesto por la coalición de estados árabes que lidera Arabia Saudí. Las mercancías, incluso las más básicas, entran con mucha dificultad, lo que ha provocado una hambruna terrible. Todo escasea: alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Hay algo de comida, pero es muy cara. Comer se ha convertido en un lujo. Y están atrapados allí, no pueden huir.

Mujerhoy ¿Los medios están haciendo todo lo suficiente para dar a conocer esa guerra?

Véronique de Viguerie No lo suficiente, pero tengo la impresión, aunque quizá peque de optimismo, de que estamos hablando más, de que empezamos a cuestionar a quienes venden las armas… Pero es insuficiente. Los periodistas tenemos la responsabilidad de exponer los hechos que están ocurriendo y de los que no se habla a quienes nunca va a estar en esos lugares. Esa es la labor más importante del periodismo.

Mujerhoy Estar en primera línea de los conflictos le da una perspectiva privilegiada sobre el mundo. ¿Cómo están las cosas?

Véronique de Viguerie Creo que debería de dejar de preocuparnos tanto el negocio, porque la mayoría de las cosas terribles que pasan en el mundo se deben a él. Vendemos a Arabia Saudí y a otros países armas y aviones con los que hacen guerras que matan a personas inocentes. Intentamos proteger nuestros negocios, sin preocuparnos de cómo se usan esas armas. Los beneficios económicos son más importante para nosotros que esas vidas.

Mosul, abril 2017. La fotógrafa, junto a soldados de la armada iraquí, en pleno combate. pinit véronique de viguerie

En el siglo XXI, nadie debería morir por falta de alimentos o medicinas. No está bien".

Mujerhoy ¿Qué siente cuando vuelve a casa tras cubrir un conflicto?

Véronique de Viguerie Hay algo que nunca olvido: somos muy afortunados. Hay muchos lugares donde no puedes conseguir un vaso de agua o comida; donde no hay electricidad o agua corriente… Aquí todo es sencillo y barato. Es una injusticia que, cuando vuelvo a casa, mi mayor complicación es que mis hijas no quieran cenar pasta. O que haya cogido un par de kilos cuando hay gente que muere de hambre. En el siglo XXI, nadie debería morir por falta de alimentos o medicinas, no está bien.

Mujerhoy ¿Eso le hace sentir frustrada?

Véronique de Viguerie Mucho. Pero tienes que centrarte en tu misión, transmitir el mensaje con toda la verdad que puedas. Es lo que hago. Ya no pienso que una fotografía puede cambiar el mundo, pero sí creo que tengo la obligación de mostrar lo que pasa y que habrá personas a las que haga cambiar su mirada.

Mujerhoy ¿Qué opina de la precariedad que afecta a periodistas y fotógrafos?

Véronique de Viguerie Es terrible. Si tienes un presupuesto pequeño para un reportaje, no tienes tiempo de profundizar y eso juega en contra del derecho a la información. Lo que se acaba haciendo no es periodismo. Se muestra un mundo falso, la historia prácticamente ya está hecha antes de ir. Eso y que no se comprueben las noticias es muy peligroso: podemos caer en la pura propaganda.

Mujerhoy ¿Siempre quiso se fotorreportera de guerra?

Véronique de Viguerie Quería ser soldado. No tenía una idea muy clara, pero no habría sido para mí por la disciplina. Mucho mejor ser fotógrafa.

Mujerhoy Usted tiene dos hijas, ¿qué dicen cuando va a cubrir un conflicto?

Véronique de Viguerie Sí, tienen cuatro y seis años. La mayor, cuando me iba a Mosul, hace poco, dijo: “¡En ese sitio hay bolas de fuego! Hay guerra. ¿Por qué vas?”. Le expliqué que no iba exactamente donde había guerra: “Lo veré desde lejos”, contesté. A partir de ahora, empezará a preguntar y tendré que explicarle algunas cosas para que no imaginen lo peor. En un viaje a Yemen, íbamos a estar 10 días pero nos bloquearon y nos quedamos un mes. Les dije que había un rey, el de Arabia Saudí, que nos prohibía volar en el avión y por eso no podía regresar. Pero la conversación fue absurda; son cosas difíciles de explicar a unas niñas.

DEL HIJAB AL BURKA

Valérie de Viguerie y Manon Quérouil-Bruneel llevan más de 13 años juntas: han recorrido el mundo visitando frentes de guerra y buscando el corazón de las tragedias. “Manon y yo ya éramos amigas –asegura la fotógrafa–. Con ella puedes mantener, cuando trabajas, la ventaja de ser mujer. En Afganistán y en otros países similares, es cómodo trabajar si eres extranjera. No eres un hombre, pero tampoco eres una mujer como las que ellos conocen: sienten curiosidad y no te ven como una amenaza, así que es mucho más sencillo. Además, tienes acceso al otro 50% de la población, las mujeres. Casi debería ser obligatorio que las mujeres estuvieran en los conflictos. Nosotras podemos llevar un burka y llegar donde no puede un hombre”.