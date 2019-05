15 may 2019 mujerhoy

1. Alicia: Personaje de Alicia en el país de las maravillas

Le debo a Alicia mucha fantasía, muchos momentos en los que me evadía. En ella encontraba la inspiración y las ganas de volver más a menudo a lugares de difícil acceso. Son esos momentos los que me han dado los viajes más increíbles y los que conservan el alma joven.

2. Chavela Vargas: Cantante

Cuando alguna vez he dicho algo que me ha salido de dentro y me he arrepentido porque no era socialmente correcto, recuerdo a Chavela. Prefirió ser como era, con todas las consecuencias, y cantarlo. Me hace sentir que no hay nada más sano que la pureza y la transparencia.

3. María Escalona: Pintora

Me acercó al arte de la pintura y me enseñó que había muchas formas de pensar y que lo natural era sentirse libre y no cohibida. Aunque yo era muy pequeña para entenderlo al 100%, me parecía que todo lo que me contaba tenía mucha lógica y una magia muy real y pura que siempre he tenido en mente.

4. Leslie Feist: Música, Cantante y Compositora

Yo siempre he necesitado música, pero no me sentí capaz de hacerla hasta que la vi actuar: fue una inspiración, una nueva forma de hacer música sin depender de nadie más que de mí misma.

5. Antonia Rodríguez: Mi Madre

Con mi padre y mis hermanos, me ha enseñado a ser como soy. Pero sobre todo ella, luchando y sin perder el buen humor ni la bondad. Y en los momentos difíciles siempre ha sido valiente, que es lo mejor que te pueden enseñar.

6. Sofia: Personaje de El Mundo De Sofia

De ella aprendí a mantener viva la curiosidad, a preguntar, a no dar nada por hecho... y tomarme el tiempo necesario para analizar el espacio exterior e interior.

7. Leonora Carrington: Pintora surrealista

Y Maruja Mallo, Remedios Varo... que demostraron que la mujer en el arte no era solo musa o amante, que el saber ver más allá de la realidad venía con la persona y no con el género.

8. Emmy Noether: Física

Con libertad e imaginación surgen las mejores ideas. Hay que tener la mente limpia de prejuicios para navegar por territorio desconocido. Noether, con el teorema que lleva su nombre, es una gran inspiración para mí.

9. Valentina Tereshkova: Astronauta

Es la prueba de que no hay limites, que uno puede ser lo que quiera. Transformó la desconfianza de algunos en energía para culminar su viaje espacial y seguir el camino que amaba.

10. Frida Kahlo: Pintora

Cuando descubrí su historia, yo no pasaba por un buen momento. Y fue una inyección de energía: me sentí acompañada y fuerte. Frida es un símbolo de mujer libre y valiente en un mundo que parecía ir en su contra.